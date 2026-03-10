A- A+

CULTURA NEGRA Afoxés celebram ancestralidade afro-pernambucana em espetáculo gratuito no Teatro do Parque Apresentação reúne mais de 100 artistas e destaca a força do ijexá, da espiritualidade e das tradições ligadas ao candomblé no Recife

Três importantes grupos de afoxé de Pernambuco se encontram em um espetáculo que celebra a herança cultural e espiritual de matriz africana.

O Afoxé Oxum Pandá promove, no próximo domingo (15), uma apresentação especial ao lado dos afoxés Omim Sabá e Ogbon Obá, reunindo música, dança e religiosidade em um grande encontro artístico no Teatro do Parque, centro do Recife.

A atividade tem entrada gratuita e começa às 18h. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 17h do mesmo dia.

O palco receberá mais de uma centena de artistas populares, entre músicos, cantores e dançarinos, que conduzirão o público por um repertório inspirado em expressões musicais associadas à cultura negra, à espiritualidade afro-brasileira e às lutas históricas do povo negro.

A apresentação também evidencia a presença e a força do ritmo ijexá praticado em Pernambuco. O espetáculo contará ainda com participações especiais da cantora Poli e do saxofonista Parrô Melo.

Matriz africana

A iniciativa busca ampliar o conhecimento do público sobre o universo estético, simbólico e musical presente nos afoxés, além de destacar a atuação de artistas e comunidades de terreiro responsáveis por preservar tradições ligadas ao candomblé.

Essas manifestações fazem parte do legado cultural formado no Brasil a partir da diáspora africana, processo histórico que trouxe ao país milhões de pessoas escravizadas e deu origem a expressões culturais hoje reconhecidas como fundamentais para a identidade nacional, embora muitas ainda enfrentem invisibilização e preconceito decorrentes do racismo estrutural.

A direção artística e a produção executiva são assinadas por Jorge Féo, da Paó Produção & Comunicação.

A proposta de reunir diferentes afoxés em um mesmo espetáculo começou em 2023, quando os grupos se encontraram no show “O Vulcão entre o Rio e o Mar - Xangô, Oxum e Yemanjá”, apresentado durante a 29ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos.

No ano seguinte, o projeto voltou aos palcos com “Recife Terras de Xangô entre o Rio e o Mar”, que levou grande público ao Teatro de Santa Isabel e provocou forte repercussão sobre a relevância dos afoxés para a memória cultural da capital pernambucana.

“Acredito que este novo momento traz a oportunidade de fortalecer ainda mais a mensagem do espetáculo: celebrar a cidade do Recife como território de resistência, memória e espiritualidade, onde as águas do rio e do mar se encontram com a força ancestral do Xangô pernambucano”, comenta Marcos Silva, vocalista e presidente do Afoxé Omim Sabá.

A realização conta com apoio do edital do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC 2024), dentro do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC Recife), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.

* Com informações da assessoria

