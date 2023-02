Afoxés Oxum Pandá e Omim Sabá divulgam agenda para o Carnaval

A- A+

Entre as manifestações típicas que marcam o Carnaval de Pernambuco, não pode faltar o afoxé. Grupos tradicionais do gênero, como o Afoxé Oxum Pandá e o Afoxé Omim Sabá, têm agenda de apresentações gratuitas nesta semana.

Os grupos se encontram no UBUNTU, festividade de consagração do povo negro que acontece na quinta-feira (16), às 16h, para lavar o Marco Zero com águas de cheiro e pedir bênçãos para o Carnaval. Ambos também participam do Encontro de Afoxés no Polo Afro, no Pátio do Terço, no domingo de Carnaval (19), exaltando a resistência e a cultura afro em Pernambuco.

Ainda na semana de prévias, na sexta-feira (17), o Omim Sabá integra o Cortejo Oficial na Rua da Lama no Recife, no bairro do Cordeiro.

Dedicado à orixá Oxum Yapondá, o Oxum Pandá tem 28 anos de trajetória artística, sendo o quarto afoxé mais antigo do Estado, enquanto o Afoxé Omim Sabá, que homenageia a orixá Iemanjá Sabá, completou 20 anos de existência em 2022 e traz o clima de celebração para os desfiles deste ano.

Além de música, dança e religiosidade, os afoxés anualmente renovam seus figurinos para desfilar no Carnaval. Com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado, o Oxum Pandá desfila em 2023 com vestes que representam o tema “Todo o Panteão Africano em Solo Pernambucano com o Afoxé Oxum Pandá”, predominando as cores amarelo e branco, simbolizando amor, riqueza e abundância.

O Omim Sabá também ganha novas vestimentas com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura - SIC, Fundação de Cultura, Secretaria de Cultura da Cidade do Recife e Prefeitura da Cidade do Recife. Trazendo o tema “O empoderamento do Povo Negro e a Diáspora Africana” e ênfase nas cores azul celeste, verde água e branca, o grupo representa as águas salgadas e a Rainha do Mar.

Os figurinos vestem tanto os músicos e dançarinos, quanto também o público que desfila nos cortejos, aumentando o senso de comunidade e fortalecendo da cultura negra em Pernambuco.

Serviço

Afoxés Oxum Pandá e Omin Sabá no UBUNTU

Quando: Quinta-feira (16), às 16h

Onde: Marco Zero do Recife

Ingressos: Gratuitos

Afoxé Omin Sabá no Cortejo Oficial na Rua da Lama

Quando: Sexta-feira (17)

Onde: Bairro do Cordeiro

Ingressos: Gratuitos

Afoxés Oxum Pandá e Omin Sabá no Encontro de Afoxés

Quando: Sábado (18)

Onde: Polo Afro, no Pátio do Terço

Ingressos: Gratuitos

