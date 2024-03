A- A+

Cultura Popular Afoxés Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá estreiam espetáculo juntos, nesta sexta (8) Show inédito "Recife Terras de Xangô entre o Rio e o Mar" tem única apresentação nesta sexta-feira (8), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, com entrada gratuita

Um grande encontro da cultura ancestral afrobrasileira será celebrado nesta sexta-feira (8), com a estreia do espetáculo “Recife Terras de Xangô entre o Rio e o Mar”, reunindo no mesmo palco os afoxés pernambucanos Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá, em única apresentação, às 20h, no Teatro de Santa Isabel, com entrada franca.

No show inédito, os afoxés reúnem mais de 100 artistas em cena, incluindo uma orquestra percussiva, coral e corpo de baile, que, juntos, exaltam a cidade do Recife e reverenciam os orixás Xangô, Oxum e Iemanjá. O repertório costura 20 canções da cultura negra e da Música Popular Brasileira, abordando um recorte da religiosidade de terreiro, da luta e da fé do povo negro vivenciadas na capital pernambucana.

Sobre o espetáculo

Com 1h30 de duração, o show apresenta os três afoxés em sintonia única, trazendo ao público música, dança, figurinos e religiosidade em diálogo com a cultura do Recife.

“Esse show é muito importante, pois oportuniza que manifestações da Cultura Popular, que geralmente se apresentam em festividades religiosas e de rua, ganhem caráter espetacular e ocupem os teatros de nossa cidade”, comenta Jorge Féo, produtor da iniciativa.

A estreia do show “Recife Terras de Xangô entre o Rio e o Mar” é acessível em Libras, e os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do Teatro de Santa Isabel a partir das 18h do dia do espetáculo. O show é realizado pela produtora Paó Produção e Comunicação com incentivo do edital Funarte Retomada 2023 - Música.

SERVIÇO:

Estreia do show “Recife Terras de Xangô entre o Rio e o Mar”

Com os afoxés Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá

Sexta-feira, 08 de março de 2024, às 20h

Teatro de Santa Isabel (Praça da República, S/N - Santo Antônio)

Entrada gratuita

(Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 18h no dia do show. Retirada de até 2 ingressos por pessoa)

Mais informações: Instagram @producao_paoh

Sobre os grupos

Afoxé Oxum Pandá - Fundado em 1995 pelo babalorixá Genivaldo Barbosa e Sandra Guerra, trajando vestes amarelo e branco, o grupo traz a sonoridade da cultura africana reinventada no Brasil sob a cadência do ijexá. Cantando a beleza negra e a riqueza da herança afrobrasileira, propagando o amor e o reconhecimento da história de luta e resistência de seus antepassados, o Oxum Pandá constrói sua trajetória de afirmação entre os grupos de cultura de tradição, sendo o quarto afoxé mais antigo em atividade em Pernambuco, com três discos gravados: “Não há silêncio”, “Brilho do sol” e “Deusa da beleza”. Desde a fundação, sua sede foi localizada no bairro do Barro, no Recife, e hoje encontra-se no bairro de Jardim São Paulo. Saiba mais.

Afoxé Omim Sabá - Fundado em 2002, no bairro do Cordeiro, no Recife-PE, o Afoxé Omim Sabá tem como matriarca a grande orixá Iemanjá, deusa das águas salgadas e da família, e o orixá Xangô, deus do fogo, da justiça e dos trovões, como patriarca. Sob a presidência do babalorixá Marcos Silva – Marquinhos de Ossain, o afoxé traz as cores azul celeste e turquesa, branco e verde, retratando as lendas dos orixás em suas composições autorais, nas toadas e nos cânticos, e aborda também a resistência do povo negro durante toda sua trajetória de luta por igualdade. Saiba mais.

Afoxé Ogbon Obá - Fundado em 2007 pelo babalorixá Everaldo Alves - Everaldo de Xangô, conhecido por Pai Vevé, o Afoxé Ogbon Obá tem sede no Centro Espírita João Felipe de Aguiar, fundado em 1990, uma casa de religião de matriz africana na qual se realiza trabalhos culturais e sociais com crianças e adolescentes. Ogbon Obá, em dialeto africano iorubá, significa “Conselheiros do Rei”, trazendo como patrono Xangô, orixá da justiça, dos trovões e do fogo, o rei da nação nagô. A madrinha do afoxé e co-fundadora é a iyabassé e chef de cozinha Dona Carmem Virgínia. Saiba mais.

Veja também

CINEMA Cinema da Fundação promove sessão debate do filme ''Iracemas'', da pernambucana Tuca Siqueira