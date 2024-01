A- A+

Cultura Popular Afoxés pernambucanos apresentam espetáculo "O Vulcão entre o Rio e o Mar" no Teatro do Parque Grupos Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá apresentam montagem em conjunto, nesta quinta-feira (18), às 20h, dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos

A cultura e a religião afrobrasileira dos afoxés Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá serão reverenciadas no espetáculo "O Vulcão entre o Rio e o Mar - Xangô, Oxum e Yemanjá, com toda a força da ancestralidade negra, com sua musicalidade, danças e axé". A apresentação acontece nesta quinta-feira (18), às 20h, no Teatro do Parque, dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.



No palco, além da orquestra percussiva, um coral e corpo de baile composto por 100 artistas populares em cena, trazendo no repertório músicas da cultura negra e da nossa música popular brasileira com temas da religiosidade, da luta do povo negro e do verdadeiro sentido do Axé que reverbera boas energias aos corações.

SERVIÇO:

Espetáculo "O Vulcão entre o Rio e o Mar", com os afoxés Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá

Teatro do Parque



Quando: Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, às 20h

Festival Janeiro de Grandes Espetáculos

*Ingresso antecipado no direct dos afoxés Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá a R$ 20 reais* (pelo Festival é R$ 40 e R$ 20 pelo Sympla, com taxas).



Ficha técnica:

Afoxés: Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá

Roteiro, concepção e direção artística: Jorge Féo

Direção musical: Júnior Candeias. Robson Lima e Leandro das Mercês

Coreografias: Washington Sans (Afoxé Oxum Pandá)

Participação especial: Paulo Queiroz, como Rei Xangô

Iluminação: Cleison Ramos (Farol Ateliê de Luz)

Assistentes de produção: Ana Paula Martins, Leandro Gonçalves

Figurinos e adereços: Marcos Silva, Jorge Féo e Ceça Fantasias

Cenário: Jéssica Zarina

Vídeos: Zé Gabriel Lima (Angola Filmes)

Fotografia: Tales Pedrosa

Sacerdotizas: Mãe Dandasilê (Oxum Pandá), Babalorixá Welinton Scharlane (Omim Sabá), Pai Everaldo de Xangô (Ogbon Obá), Tétis Duarte (Oxum Pandá), MArcos Silva (Omim Sabá) e Carmem Virgínia (Ogbon Obá)

Veja também

BBB 24 Vanessa Lopes se queixa por sempre estar na Xepa e nunca ser prioridade: "Custa me chamar?"