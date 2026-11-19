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AGENDA CULTURAL AfroFest e "O Avesso da Pele" são os destaques do fim de semana do Recife e RMR "Antonio Madureira, músico de todos os ritmos", com Spok, Orquestra Malassombro, Isadora Melo e Carlos Filho, também está na programação, que reúne festivais, festas, exposições e estreias nos cinemas

O fim de semana no Recife e na Região Metropolitana chega com uma programação cultural que passeia pela música, teatro, cinema e expressões culturais que buscam valorizar toda a ancestralidade afro-brasileira. Abrindo a agenda nesta quinta-feira (19), o Bacurau Brega Clube comemora um ano de trajetória, com shows de Sheldon, Nega do Babado, Kananda Px e Boneka, às 22h, no Clube das Pás. No mesmo dia, às 19h, o grupo Caná Caiana se apresenta no “RioMar e Música”, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Recife.

Na sexta-feira (20), em celebração ao Dia da Consciência Negra, o Festival AfroFest ocupa o Pátio de São Pedro, a partir das 15h, com feira, DJs, apresentações de samba, charme, homenagens e apresentações. Banhistas do Pina, Bloco de Samba Turma Saberé, Orquestra de Bolso e Shevchenko estão entre as atrações.

No sábado (21), o Samba Pra Cima recebe André Rio, às 16h, no Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar. Já no domingo (22), tem “Segundo Acerto de Marcha da Orquestra e Coral Levino Ferreira e Convidados”, às 17h, na Villa Bonfim, em Olinda, e o show da banda Tangolo Mangos, às 16h, no Darkside, em Recife.

No teatro, “O Avesso da Pele”, do Coletivo Ocutá, fica em cartaz nesta quinta-feira (19) e segue até sábado (21), sempre às 19h30, na Caixa Cultural Recife. No domingo (22), o destaque é o espetáculo “Antonio Madureira, músico de todos os ritmos”, com Spok, Orquestra Malassombro, Isadora Melo e Carlos Filho, que será apresentado às 18h, no Teatro do Parque.

Agora é só conferir a agenda completa e montar o roteiro que mais combina com o seu fim de semana.



SHOWS E EVENTOS

Bacurau Brega Clube – 1 ano

Com Sheldon, Nega do Babado, Kananda Px e Boneka

Quando: quinta-feira (19), às 22h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

Ingressos: a partir de R$ 50, no Shotgun

Informações: @casabacurau

RioMar e Música, com Caná Caiana

Quando: quinta-feira (19), às 19h

Onde: Shopping RioMar Recife (Praça de Alimentação no Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Forró do Casa

Quando: quinta-feira (19), às 21h

Onde: Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20, na Sympla

Informações: @afazendinhaoficialgracas

4ª edição do Peba Itinerante – Afrobrasilidades de Pernambuco e Bahia

Quando: quinta-feira (19) e sexta-feira (20)

Onde: Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá, Olinda

Programação:

Quinta-feira (19)

14h: Oficina de contação de histórias para estudantes de escolas públicas

Onde: Centro Cultural Xambá

Sexta-feira (20)

9h às 12h: Oficina de fotografia com edição pelo celular;

14h às 17h: Atividade prática

Onde: Centro Cultural Xambá

Acesso gratuito

Informações: @projetopeba

Festival AfroFest

Quando: sexta-feira (20), às 15h

Onde: Pátio de São Pedro - Rua São Pedro, 31, São José, Recife

Programação: Feira das Pretas, DJ Afrobitch, Escola de Samba Gaviões Dourado, Márcio Rastamn, Baile Charme, homenagens ao Clube das Pás, Mestre Vavá, do Banhistas do Pina, e Bloco de Samba Turma Saberé, Orquestra de Bolso e Shevchenko

Acesso gratuito

Informações: @afrofest.pe

Pedro Iaco - “Sangria”

Quando: sexta-feira (20), às 19h

Onde: Casa de Alzira (Sala Inaldete Pinheiro, 3º andar do Muafro) - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40, na Sympla

Informações: @casadealzira

Date Nights

Com Brendb, Docarmmo e convidados

Quando: sexta-feira (20), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 45, no Shotgun

Informações: @brilhocultural

Augusto Licks & engenheiros

Quando: sexta-feira (20), às 22h

Onde: Garage 66 - Rua José da Silva Lucena, 619, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 80, no Outgo

Informações: @garage66.recife

Josyara voz e violão – Turnê "Avia"

Quando: sábado (21), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40, na Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Samba Pra Cima, com André Rio

Quando: sábado (21), às 16h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 35, na Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Sambinha Chacon, com Jonas Esticado

Quando: sábado (21), às 16h

Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

Miçanga Festival 2026

Com Planta & Raiz, Groundation e Ponto de Equilíbrio

Quando: sábado (21), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

Informações: @micangarec

Festival Panela do Jazz

Com Amaro Freitas Trio, Afoxé Oyá Alaxé, Nação Maracatu Porto Rico, entre outros

Quando: programação musical na sexta-feira (20) e no sábado (21)

Onde: Largo do Poço da Panela, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Poço da Panela, Recife

Acesso gratuito

Informações: @paneladojazz

Quintal North Way - Roda de Samba com Palco 360°

Quando: sábado (21) e domingo (22), a partir das 17h

Onde: Área Externa de Eventos do Paulista North Way Shopping - Rodovia 15 (Km 16,5), 242, Centro, Paulista

Programação: sábado (21) - Samba de Jorge; domingo (22) - Roda de Samba RDM



Horários do Papai Noel em novembro - sextas, sábados e domingos: das 15h às 19h

Espetáculos natalinos

Quinta-feira (19), às 18h, na Praça de Eventos, Piso L3

Acesso gratuito

Informações: @paulistanorthwayshopping

Sambinha do Boyzinho

Com Marvvila, Phagode do PH e Chininha

Quando: domingo (22), às 16h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, na Bilheteria Digital

Informações: @sambinhadoboyzinho

Tangolo Mangos

Quando: domingo (22), às 16h

Onde: Darkside - Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, no Shotgun

Informações: @darksiderecife

Union Play Day

Quando: sábado (21) e domingo (22), das 14h às 20h

Onde: Shopping Tacaruna (Piso L2) - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Programação: Troca de photocards, quizzes e jogos de k-pop

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna



Segundo Acerto de Marcha da Orquestra e Coral Levino Ferreira e Convidados

Quando: domingo (22), às 17h

Onde: Villa Bonfim - Ladeira da Sé, 143, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 30, na Sympla

Informações: @orquestralevinoferreira



TEATRO

O Poste apresenta "Semana Evani Tavares Lima"

Quando: desta quinta (19) até sábado (21)

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife

Programação:

Quinta (19), às 19h - “Àwọn Irúgbin” - Núcleo O Postinho

Sexta (20), às 19h - “Ombela” - Grupo O Poste Soluções Luminosas

Sábado (21), às 16h - “Maria Preta” – ou a incrível história da menina que entrou no seu próprio corpo e descobriu que dentro dela é um circo - Núcleo O Postinho

18h - Gira de diálogo com Evani Tavares Lima

Acesso gratuito

Informações: @oposteoficial

“O Avesso da Pele”, por Coletivo Ocutá

Quando: quinta-feira (19) a sábado (21), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla

Informações: (81) 3425-1905 e @caixaculturalrecife

“Antonio Madureira, músico de todos os ritmos”

Com Spok, Orquestra Malassombro, Isadora Melo e Carlos Filho

Quando: domingo (22), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito, com doação de 1 kg de alimento não perecível

Informações: @teatrodoparqueoficial





EXPOSIÇÃO

“Baldio”, de Guilherme Allain

Quando: de 21 de novembro a 18 de dezembro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, s/n, São José, Recife

Acesso gratuito

Informações: @museudacidadedorecife e @alemdeguilherme

Bienal do Barro do Brasil - “Escassez e abundância: rotas de fuga”

Quando: visitação até 28 de novembro; terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h

Onde: Antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - Rua Jorn. Aníbal Fernandes, s/n, Nossa Sra. das Dores, Caruaru

Entrada gratuita

Informações: @bienaldobarro

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: visitação até 28 de novembro; segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

“Rebuliço”

Quando: visitação até 29 de novembro; terça-feira a domingo, das 11h às 19h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 5, na bilheteria do museu

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Territórios e Identidades”

Quando: visitação até 5 de dezembro; segunda a sexta, das 9h às 18h

Sábado, das 10h às 14h

Onde: Galeria Maurício Redig - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Empresarial Marcela Dubeux Priori, Pina, Recife.

Acesso gratuito

Informações: (81) 98107-1270

“Onde o céu e o mar se tocam”

Quando: visitação até 10 de dezembro; segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Acesso gratuito

Informações: @garridogaleria | @cavegaleria

Celebrar Guita Charifker

Quando: visitação até 12 de dezembro; sextas e sábados, das 14h às 18h

Onde: Casa Guita Charifker - Rua Saldanha Marinho, 206, Amparo, Olinda, PE

Acesso gratuito

Informações: @casa.guita

"Selva e Silva", de Roberto Ploeg

Quando: visitação até 19 de dezembro; terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h

Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg

"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: visitação até 10 de janeiro de 2027; terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Informações: @institutorb

“Ecótono”

Quando: visitação até 29 de janeiro de 2027; segunda a sexta, das 9h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @artepluralgaleria





CINEMA

Cine Apipucos - programação do fim de semana

Quando: de sexta-feira (20) a domingo (22)

Onde: Parque de Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial

Programação:

Sexta-feira (20) - Animage

17h30 - Mostra Parque 1: oito curtas de animação

19h - Mostra Parque 2: seis curtas de animação

Sábado (21) - Animage

17h30 - Mostra Parque 3: cinco curtas de animação

19h - Mostra Parque 4: nove curtas de animação

Domingo (22) - Cine Panela

15h às 17h: ambientação musical com DJ

17h às 17h30: “Moacir Santos: quem foi o autor de ‘Coisas’, clássico esquecido da música brasileira”

17h40 às 18h: apresentação e conversa com Mestre Batman e Day Sena

18h às 18h20: “O Som da Pele”

18h20 às 19h50: “As Travessias de Letieres Leite”

19h50 às 20h30: show do Maracatu Sensorial, do Instituto Som da Pele

“Jogos Vorazes: Amanhecer Na Colheita”

Antes de se tornar mentor de Katniss e Peeta, Haymitch Abernathy (Joseph Zada) enfrentou os Jogos Vorazes aos 16 anos. A trama revisita Panem 24 anos antes dos eventos da saga original, a partir da manhã da colheita da 50ª eição dos Jogos Vorazes, o Segundo Massacre Quaternário, quando Haymitch é selecionado ao lado de Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) e Louella McCoy (Molly McCann), em uma edição que reúne 48 tributos.

Direção: Francis Lawrence

“Ramayana: O Nascimento De Uma Lenda”

Rama (Ranbir Kapoor) é um príncipe cujo destino é marcado pelo sacrifício. Ravana (Yash) é um rei imortal movido pela vingança. Uma profecia une os destinos dos dois.

Direção: Nitesh Tiwari

“Eu Sou O Rocky”

A história por trás da criação de um dos maiores clássicos do cinema começa com uma ideia de Sylvester Stallone, então um ator desconhecido, com parte do rosto paralisado e dificuldades na fala. Quando seu roteiro desperta o interesse de um grande estúdio, Stallone recebe uma proposta milionária, mas toma uma decisão ousada: recusa o dinheiro para garantir a chance de protagonizar a história que ele mesmo criou. Uma aposta improvável que mudou sua vida, o transformou em superstar e marcou para sempre a história do cinema.

Direção: Peter Farrelly



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