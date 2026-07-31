Afroito: cantor pernambucano desiste de vaquinha de R$ 1 milhão após repercussão negativa nas redes

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O cantor e compositor pernambucano Afroito anunciou, nessa quinta-feira (30), que desistiu da vaquinha virtual de R$ 1 milhão criada com o objetivo de quitar as dívidas de aluguel e comprar o casarão onde mora, no Recife.



A decisão foi divulgada após uma semana repleta de polêmicas envolvendo o valor estabelecido pelo artista como meta. A campanha foi lançada em 23 de julho, também em uma postagem feita no Instagram do cantor.





Durante o pronunciamento nos stories do Instagram, Afroito revelou aos seguidores que a desistência teve como objetivo proteger pessoas próximas, pois a repercussão nacional sobre o assunto gerou pânico.



"Gente, foi um prazer poder contar com a ajuda de tanta da gente. Pelo debate também gerado. Mas [a repercussão] está gerando um pânico e um medo nas pessoas próximas. Muita gente está preocupada comigo. Então, por esses motivos e por outros, eu vou desistir do financiamento coletivo. Vou estar desorganizando agora. Pela proporção que tomou. A ideia era me comunicar com as pessoas que ouvem o meu trabalho, que o disseminam [...] E de alguma forma ter ajuda dessas pessoas contraindo algum item do financiamento coletivo ou alguma contribuição", explicou.



Em seguida, o pernambucano afirmou que a viralização da campanha gerou graves ataques. Segundo ele, os comentários lidos na internet são de "tirar a humanidade", mesmo tendo também recebido apoio e novos seguidores.



"A proporção e a repercussão nacional deu lugar a uma enxurrada de xenofobia e racismo que fica feio até de assistir. Não vale a pena [permanecer com a campanha] pelo todo. De toda forma, foi uma publicidade muito grande. Espero que quando eu lançar a música também tenha esse interesse todo", analisou.



Entenda o caso

Com o aluguel atrasado há seis meses, totalizando R$ 50 mil em dívidas, o músico decidiu abrir uma vaquinha online para quitar os débitos e realizar a compra definitiva do imóvel, estabelecendo uma meta de R$ 1 milhão.



De acordo com Afroito, a decisão de morar no imóvel veio em um momento de crescimento profissional. O espaço maior, portanto, serviria também para questões ligadas à sua carreira musical.



No entanto, a falta de previsão de novos shows comprometeu o pagamento das despesas e do aluguel, que custa R$ 5 mil.



"Cometi um erro gravíssimo. [...] Eu moro aqui há um ano, no intuito de, em algum momento, torná-la o meu lar definitivo. Porém, com contas atrasadas, é praticamente impossível", iniciou o cantor em um vídeo publicado nas redes sociais.



Do montante total do milhão, cerca de R$ 800 mil seriam destinados a compra definitiva da casa, enquanto o restante cobriria a dívida do aluguel, multas e outras despesas.



Durante os dias que esteve disponível para doações, a vaquinha do cantor arrecadou cerca de R$ 9 mil, o que representava 1% da meta estabelecida.





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