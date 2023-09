A- A+

Música Afroito lança "Retinto", single de estreia de seu próximo álbum; saiba mais A canção será lançada no dia 20 de setembro e inaugura uma nova era da carreira do artista pernambucano

Na próxima quarta-feira (20), o artista pernambucano Afroito lança o single “Retinto”. A canção inaugura uma nova era da carreira do cantor e compositor que agora trará o brega como o ritmo central em suas composições.



Retinto traz em sua letra a conceituação de um amor intenso e afrocentrado, uma paixão viciante e um desejo inevitável. A faixa transmite um envolvimento que está presente tanto na narrativa romântica exposta quanto pelas batidas carregadas de sensualidade com elementos dos ritmos afrodiaspóricos.

O single é uma composição autoral do artista pernambucano e traz em sua composição elementos do R&B e do trap junto com uma sonoridade marcante e envolvente do brega. A canção é uma das faixas que compõem o próximo álbum de Afroito, que será lançado em novembro.

“Essa canção fala sobre um relacionamento amoroso e sobre maneiras de se relacionar. Compartilhar com as pessoas as minhas experiências amorosas em forma de música é o que me motiva a produzir”, disse Afroito sobre o seu próximo lançamento.

Participação no Festival No Ar Coquetel Motolov - 20 anos

No dia 21 de outubro deste ano, Afroito participa do Festival No Ar Coquetel Molotov. Na edição de 20 anos do festival pernambucano, que acontece na Universidade Federal de Pernambuco, o artista irá apresentar o show de estreia do álbum “Lebaron”, que chega às plataformas digitais de streaming no dia 03 de novembro. A apresentação no palco do Molotov marcará a estreia da nova era do artista com um show inédito e com novidades que serão anunciadas por Afroito na ocasião.

“Tocar no Festival Coquetel Molotov é um dos meus sonhos de artista há muito tempo, então, para mim não existe uma maneira melhor de lançar um novo trabalho falando de cultura popular senão em um dos maiores festivais de música independente do país”, declarou Afroito.

Sobre Afroito

Afroito é um cantor, compositor e musicista pernambucano, natural da cidade do Recife. Aposta da cena de música independente de Pernambuco, Afroito lançou o seu primeiro disco “Menga” em março de 2021, uma produção que contou com a realização de um álbum visual lançado no canal do YouTube do artista e que atualmente conta com mais 90 mil visualizações.

Com sua carreira musical iniciada em 2020, ainda na pandemia, o artista pernambucano já possui em sua trajetória parcerias de influência nacional com artistas como Tássia Reis, com o single “Magenta”, e A Banca 021, com o single “Cor de Mel”. Além disso, em 2021, Afroito participou das edições dos festivais Abril Pro Rock e Coquetel Molotov.

SERVIÇO

O quê? Lançamento do single “Retinto”, de Afroito

Quando? 20 de setembro

Onde? Principais plataformas de streaming (Spotify, YouTube, Deezer…)

Veja também

MUSICA Confira indicados ao Grammy Latino nas principais categorias