O cantor pernambucano Afroito se tornou alvo de críticas nas redes sociais após criar uma vaquinha virtual com meta de arrecadar R$ 1 milhão para quitar seis meses de aluguel atrasado e comprar a casa onde mora, na cidade do Recife.

A campanha ganhou repercussão na internet e gerou questionamentos sobre o valor pedido pelo artista. O cantor lançou a vaquinha no último dia 23 de julho, em uma postagem publicada no Instagram.

Segundo Afroito, a decisão de morar no imóvel foi tomada durante um período de crescimento profissional. O espaço serviria não apenas como residência, mas também para gravações, ensaios e outras atividades ligadas à sua carreira musical.

No entanto, a falta de previsão de novos shows teria comprometido sua renda e dificultado o pagamento das despesas. O aluguel da casa custa R$ 5 mil por mês e está atrasado há seis meses.

"Cometi um erro gravíssimo. [...] Eu moro aqui há um ano, no intuito de, em algum momento, torná-la o meu lar definitivo. Porém, com contas atrasadas, é praticamente impossível", iniciou o cantor em um vídeo publicado nas redes sociais.

Afroito afirmou ainda que recebeu a cobrança após informar à proprietária que pretendia devolver o imóvel.

Repercussão e críticas

A iniciativa foi recebida com críticas por parte de seguidores, que questionaram tanto o valor da meta quanto a decisão de alugar uma casa considerada incompatível com sua condição financeira do cantor.

Com a repercussão negativa, o artista admitiu a responsabilidade pela situação e declarou que “a culpa é minha”. Afroito explicou que a vaquinha foi criada como uma tentativa de resolver a dívida acumulada e, ao mesmo tempo, realizar o sonho de adquirir o imóvel.

"Por isso que, na última segunda-feira (23), comecei uma vaquinha, porque tenho a esperança de ter a ajuda de vocês para sair desse pesadelo de inadimplência e realizar o sonho de poder ter um lugar no mundo", destacou o artista pernambucano, em outro vídeo publicado nas redes.

Do total de R$ 1 milhão, cerca de R$ 800 mil seriam destinados à compra da casa, enquanto o restante cobriria o débito de aluguel, multas e outras despesas.

Em nove dias, a campanha arrecadou R$ 8.395, valor que representa menos de 1% da meta estabelecida. O financiamento coletivo tem prazo de 60 dias para receber contribuições.

Sobre o artista

Afroito iniciou sua trajetória na música em 2016, atuando como compositor, mas passou a lançar seus trabalhos oficialmente a partir de 2020. Suas produções são marcadas pela influência da cultura popular pernambucana, incorporando ritmos tradicionais como o coco e a ciranda.

O cantor e compositor recifense acumula cerca de 129,9 mil ouvintes mensais no Spotify, plataforma onde lançou dois álbuns e um EP. Seu trabalho de maior destaque é o álbum "Menga", lançado em 2021, que reúne dez faixas inspiradas no ritmo do coco e ajudou a consolidar o nome do artista na cena musical local.

Reconhecido no cenário artístico pernambucano, com dois álbuns e um EP lançados, o cantor já participou de festivais como o Guaiamum Treloso Rural e Coquetel Molotov, em Pernambuco, e Rock The Mountain, no Rio de Janeiro. O artista também participou da programação oficial do Carnaval do Recife e possui parcerias com nomes da música brasileira, como Tássia Reis e Majur.

Em 2021, o artista também ganhou notoriedade após ser preso pela Polícia Militar durante um protesto contra o governo do então presidente Jair Bolsonaro, realizado no Recife. Na época, o ator foi arrastado por policiais militares, na Avenida Guararapes, e os registros da ação repercutiram nas redes sociais.