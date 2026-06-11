Afropunk Experience Recife divulga line-up completo; confira as atrações
No dia 12 de setembro, o festival de cultura negra reúne Lia de Itamaracá & Daúde, Ebony, Linn da Quebrada, Barbarize, DJ Boneka e Marley no Beat
O Afropunk Experience está chegando ao Recife e a grade completa já foi liberada! No dia 12 de setembro, o evento reúne artistas de diversas gerações e estilos: Lia de Itamaracá e Daúde, Ebony, Linn da Quebrada, Barbarize, DJ Boneka e Marley no Beat. Tem funk, afrofuturismo pop, brega funk e discotecagem.
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Com passagem por São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), reunindo mais de 75 mil pessoas, o Afropunk é um dos maiores festivais de cultura negra do mundo e agora chega à capital pernambucana pela primeira vez.
O evento será sediado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e os ingressos serão disponibilizados em breve.
“Levar o Afropunk a Pernambuco fortalece um movimento que já vínhamos construindo: consolidar o projeto como uma plataforma cultural com presença em diferentes territórios do Brasil. Recife tem uma presença decisiva na música e cultura popular do país, concentrando desde o frevo como patrimônio imaterial da humanidade, passando pelo maracatu nação, e sendo berço do manguebeat”, afirma Ana Amélia Nunes, sócia e diretora de conteúdo da IDW Entretenimento.
De acordo com informações da assessoria de imprensa, para 2027, o Afropunk Brasil prevê edições em Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).
Em 2028, o projeto segue ampliando sua presença com passagens por Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e novamente Salvador (BA), consolidando um circuito nacional.
SERVIÇO
Afropunk Experience Recife
Quando: 12 de Setembro
Onde: Universidade Federal de Pernambuco - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: em breve
Informações: @oafropunkbrasil