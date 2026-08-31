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FESTIVAL Afropunk Experience estreia no Recife com Lia de Itamaracá, Barbarize, Ebony e mais Evento chega à UFPE em 12 de setembro com encontro entre tradição, música urbana, afropop e novas vozes da cena negra brasileira

Recife entra na rota do Afropunk Experience em 12 de setembro. Pela primeira vez realizado em Pernambuco, o evento ocupa a UFPE com uma programação que aproxima diferentes gerações e linguagens da música negra brasileira.

A edição reúne Lia de Itamaracá & Daúde, Ebony, Linn da Quebrada, Barbarize, Boneka e Marley no Beat.

Depois da passagem pelo Rio de Janeiro, a versão itinerante do Afropunk desembarca na capital pernambucana mantendo como eixo a conexão entre música, identidade e diversidade cultural.

A proposta é colocar no mesmo palco artistas de trajetórias distintas, aproximando referências históricas da produção contemporânea.

Entre os encontros mais aguardados está o de Lia de Itamaracá com Daúde. Ícone da ciranda pernambucana, Lia divide a apresentação com a cantora carioca, em uma parceria que aproxima a tradição popular de outras sonoridades da música negra brasileira.

A programação também traz Ebony, nome de destaque da nova geração do rap nacional. A cantora carioca chega ao festival com uma trajetória marcada pela força de suas composições e pela presença na cena urbana brasileira.

Outro destaque é Linn da Quebrada, artista que transita por diferentes territórios musicais e culturais. Sua apresentação incorpora elementos de funk, rap, pop e música eletrônica, em um repertório atravessado por questões de gênero, identidade e representatividade LGBTQIA+.

A produção pernambucana ganha espaço com Marley no Beat, produtor e beatmaker recifense ligado às múltiplas possibilidades da música urbana.

O palco também recebe Barbarize, duo de afropop formado por Bárbara Vitória (Babi) e YuriLumin, moradores da Comunidade do Bode, no Pina.

O projeto combina música, dança, teatro e referências afrofuturistas para tratar de experiências da juventude negra, da vida periférica e da resistência cultural.

Completando a programação, DJ Boneka aposta na música negra e em suas diversas matrizes culturais para conduzir a pista.

O Afropunk Experience Recife tem realização da IDW Company, apresentação da Visa BB, patrocínio da Heineken e a Gol como companhia aérea oficial. Ingressos e demais informações estão disponíveis exclusivamente pela IDW Tickets.

SERVIÇO

Afropunk Experience Recife

Quando: 12 de setembro

Onde: Campus da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: a partire de R$ 52, à venda no IDW Tickets

Instagram: @oafropunkbrasil

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