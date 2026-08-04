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FESTIVAL Afropunk Experience Recife abre pré-venda de ingressos com desconto para clientes do Banco do Brasil Primeira edição do evento na capital pernambucana será realizada em 12 de setembro, na UFPE; venda para o público em geral começa na quarta-feira (6)

O público que pretende acompanhar a estreia do Afropunk Experience em Recife já pode garantir lugar no evento.

A organização iniciou a pré-venda exclusiva dos ingressos para a edição pernambucana, marcada para 12 de setembro, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Nesta etapa, clientes do Banco do Brasil que utilizam Cartões BB Visa têm direito a 30% de desconto, na plataforma IDWTickets.

A comercialização para o público em geral será aberta na quarta-feira (6), quando o benefício para esses clientes passa a ser de 20%.

A chegada do festival à capital pernambucana integra a expansão nacional da plataforma cultural em 2026. Além da novidade em Recife, o Afropunk promove uma nova edição do Experience no Rio de Janeiro, em 15 de agosto, no Terreirão do Samba, e realiza sua tradicional programação em Salvador, nos dias 7 e 8 de novembro.

Na estreia recifense, a programação reúne nomes de diferentes gerações da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Lia de Itamaracá e Daúde, que dividem o palco em uma apresentação conjunta, além da rapper Ebony, representante da nova cena do hip hop nacional.

A edição de Salvador, que encerra o calendário deste ano, contará com artistas como Kehlani, Kelela, FLO, Jorja Smith, Gilberto Gil, Emicida, Criolo, Gaby Amarantos, Lazzo Matumbi, Ajulliacosta, Fantasmão e NandaTsunami. Já o Experience Rio terá apresentações de Rachel Reis, Ciça, Carlos do Complexo, Afrolai, Psirico e Slipmami.

Segundo Keka Ferrari, executiva de promoção e patrocínio do Banco do Brasil, a parceria busca ampliar o acesso do público ao evento.

“O Afropunk Brasil é uma plataforma que amplia vozes, promove encontros e celebra a potência da cultura negra por meio da música, da arte e da criatividade. Para o Banco do Brasil, apoiar iniciativas como essa é uma forma de contribuir para experiências culturais relevantes e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios que aproximam nossos clientes de momentos únicos. Estamos muito felizes em seguir nessa parceria e em abrir mais uma edição do festival ao lado do AFROPUNK”, afirma.

Fundadora e CEO da IDW Company, Potyra Lavor destaca o crescimento da iniciativa e a continuidade da parceria com a instituição financeira.

"Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco do Brasil caminha ao nosso lado fortalecendo um projeto que celebra e impulsiona a cultura negra em diferentes frentes. Abrir a venda representa o início da contagem regressiva para mais uma edição histórica, construída para proporcionar experiências que vão muito além dos shows. O Afropunk Brasil se consolidou como uma plataforma de impacto cultural, social e econômico, e estamos muito felizes em dar mais um passo nessa trajetória ao lado de uma comunidade que cresce a cada edição", diz.

Além do acesso antecipado aos ingressos e dos descontos oferecidos durante as diferentes etapas de venda, clientes do Banco do Brasil com Cartões BB Visa também contam com parcelamento em até seis vezes sem juros, entrada exclusiva por meio do Fast Pass e abatimento de 10% na loja oficial de produtos do festival.



SERVIÇO

Afropunk Experience Recife

Quando: 12 de setembro de 2026

Onde: UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: pré-venda (para clientes Banco do Brasil) a partir de 3 de agosto / venda geral, a partir do dia 6 de agosto | na plataforma IDWTickets

Instagram: @oafropunkbrasil

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