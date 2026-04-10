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FESTA After Samba Makossa leva fusão de ritmos ao coração do Sítio Histórico de Olinda Evento reúne percussão ao vivo e música eletrônica em apresentação no Largo do Amparo, neste sábado (11)

Uma proposta que conecta tradição e contemporaneidade movimenta o Sítio Histórico de Olinda, na noite deste sábado (11). A partir das 23h30, o casarão Tu Vens, no Largo do Amparo, recebe o After Samba Makossa, iniciativa que aposta na continuidade da efervescência cultural que tomará conta da cidade neste fim de semana.

Com foco na combinação entre batidas orgânicas e sonoridades eletrônicas, a festa apresenta uma curadoria voltada à mistura de elementos percussivos com influências urbanas e digitais.

Um dos destaques da programação é o encontro entre a percussionista Josy Caldas e o DJ Rimas Inc, que dividem o palco em um set ao vivo marcado pela interação entre instrumentos e bases eletrônicas.

A noite também conta com a participação do DJ D’Renor, que assume as pickups com uma seleção que atravessa estilos e aposta na construção de atmosferas dançantes, explorando tanto referências contemporâneas quanto memórias musicais.

Voltado a quem deseja estender a experiência cultural do Sítio Histórico, o evento se apresenta como uma alternativa para o público interessado em música e pista, com ingressos disponibilizados de forma antecipada e em quantidade limitada.

SERVIÇO

"After Samba Makossa"

Com DJ Rimas Inc + Josy Caldas (live percussivo) e DJ D’Renor

Quando: 11 de abril (sábado), a partir das 23h30

Onde: Tu Vens - Rua do Amparo, 308, Amparo - Olinda (PE)

Ingressos: R$ 20 + taxa, no Sympla (sympla.com.br/evento/after-samba-makossa/3373461)

Instagram: @aftersambamakossa



* Com informações da assessoria

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