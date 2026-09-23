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MÚSICA Pós-Mimo: After Samba Makossa leva duas noites de música ao Largo do Amparo Festa acontece nos dias 25 e 26 de setembro, na Casa Tu Vens, em Olinda, com seis DJs e referências brasileiras e africanas

Olinda recebe, nesta sexta-feira (25) e no sábado (26), a partir das 23h, o After Samba Makossa, festa independente para fisgar o público do festival Mimo, que quiser esticar na Cidade Histórica.

A festa, idealizada pelo produtor Leonardo Antunes, vai reunir seis DJs em duas noites de música e pista fervendo na Casa Tu Vens, no Largo do Amparo.

Os ingressos estão disponíveis pela Sympla.

A pista ferve pós-Mimo

O evento propõe uma imersão sonora entre diferentes matrizes da música brasileira, referências da diáspora africana, grooves urbanos e vertentes eletrônicas contemporâneas, funcionando como uma extensão da movimentação musical do Sítio Histórico durante o Festival Mimo 2026.

A festa tem concepção e curadoria do produtor Leonardo Antunes e não possui vínculo institucional com o Mimo.

A programação foi pensada para valorizar a diversidade de referências que atravessam a música de pista. Serão três DJs por noite, com sets construídos a partir da pesquisa musical de cada artista e da leitura do público, promovendo encontros entre gêneros, ritmos e diferentes períodos da música.

"É sempre um momento especial para os amantes da música. Um festival do porte e do refinamento musical do Mimo repercute de forma positiva na cena noturna, em especial em Olinda, onde a cultura é viva e pulsante. A conexão entre os DJs, a Casa Tu Vens e o público contribui para uma Olinda que respira música", comenta Leonardo Antunes.

O próprio nome da festa traduz a proposta de conectar referências brasileiras e africanas. “Samba Makossa” é uma faixa do álbum "Da Lama ao Caos", lançado em 1994 por Chico Science & Nação Zumbi, e faz referência direta a “Soul Makossa”, de Manu Dibango, de 1972.

A escolha reúne, no mesmo conceito, o samba como representação da música brasileira e o makossa, gênero popular de Camarões, retomando a ideia de cruzamento entre raízes locais e influências sonoras globais.

Quem toca?

O line-up do after pós-Mimo reúne DJ BrendB, da festa Date Nights; DJ Phino, que já se apresentou em projetos como o Baile Charme; e DJ Makeda, reconhecida pela pesquisa musical e habilidade técnica. Também integram a programação DJ Rimas Inc., DJ Infa Vermelho, atual residente da Casa Brilho, e DJ Damata.



Sexta-feira (25)

DJ Rimas Inc

DJ Infa Vermelho

DJ Phino

Sábado (26)

DJ BrendB

DJ Damata

DJ Makeda



Serviço

“After Samba Makossa”

Quando: Sexta-feira (25) e sábado (26), às 23h

Onde: Casa Tu Vens – Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo, Amparo, Olinda

A partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @aftersambamakossa



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