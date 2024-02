Agatha Moreira machuca o pé em viagem pela França: ''Suvenir inesperado''

A atriz Agatha Moreira viajou para França após o fim da novela Terra e Paixão, da Rede Globo, substituída pela segunda versão de Renascer. Na excursão, ela machucou o pé, brincou com a situação e mostrou o membro imobilizado nas redes sociais.

"Courchevel [na França] foi incrível, então fica aqui um post com alguns momentinhos. Só não esperava voltar com esse suvenir inesperado da última foto [o pé machucado]", disse ela no Instagram.