Jorge & Mateus, Panela do Jazz e mais: confira a agenda cultural do Recife no final de semana
Shows, espetáculos de teatro e dança, filmes e exposições movimentam a cidade
O final de semana se aproxima e, com ele, uma agenda lotada de shows, peças de teatro, exposições e filmes em cartaz. Para você não perder nada, a Folha de Pernambuco preparou um roteiro de opções.
A dupla sertaneja Jorge & Mateus é um dos destaques, apresentando seu show de 20 anos com convidados como Simone Mendes e Léo Foguete. Já o Festival Panela do Jazz promete música e poesia aos moradores e visitantes de um dos mais charmosos bairros da Zona Norte do Recife.
Confira essas e outras dicas:
SHOWS E EVENTOS
Hora do Frevo - Show com Gilú Amaral
Quando: Sexta-feira (24), às 12h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Entrada gratuita
Informações: www.pacodofrevo.org.br ou @pacodofrevo
Sextou na Arena
Quando: Sexta (24), a partir das 19h
Onde: Área externa do Shopping Costa Dourada
Entrada gratuita
Informações: @shoppingcostadourada
Festival U-nite
Com Cat Dealers, Wrecked Machines, Vini Vici e outras
Quando: Sexta-feira (24), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120, no site Bilheteria Digital
Roda de choro e aula-concerto “Do Choro ao Frevo”
Quando: Sábado (25), às 11h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada), à venda no local
Informações: www.pacodofrevo.org.br ou @pacodofrevo
Festival Panela do Jazz
Com Luna Vitrolira, Laís de Assis, Mari Santana e outras atrações
Quando: Sábado (25), a partir das 14h
Onde: Largo do Poço da Panela - Estrada Real do Poço, Poço da Panela, Recife
Acesso gratuito
Informações: @paneladojazz
Roda de Samba com Carla Rio
Quando: Sábado (25), a partir das 19h
Onde: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136, Bairro do Recife, Recife
Ingresso: R$ 30 (1º lote promocional), no Sympla
Informações: (81) 97915-7039
"Adriana Partimpim – O Quarto"
Quando: Sábado (25), às 17h
Onde: Teatro Guararapes, Centro de Convenções, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120, à venda no Cecon Tickets ou na bilheteria do teatro
Informações: (81) 3182-8000
2ª Mostra Circo Queer
Com Feira Criativa da Macaxeira e apresentações culturais
Quando: Sábado (25), a partir das 18h
Onde: Sede da Escola Pernambucana de Circo - Av. José Américo de Almeida, 05, Macaxeira, Recife
Entrada gratuita
Informações: @escolapecirco
Aniversário da Orquestra das Pás
Com Gilliard, Orquestra Montreal e Orquestra das Pás
Quando: Sábado (25), a partir das 20h
Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingressos por R$ 40, à venda no local
Informações: (81) 99411-2043
Festival Sabores – edição itinerante
Quando: Sábado (25), das 12h às 21h
Onde: Parque Santana - Rua Jorge Gomes de Sá, s/n, Santana, Recife
Entrada gratuita
Informações: @parquesantaoficial
"Elton John Essence Rocketman"
Quando: Sábado (25), às 21h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina
Ingressos a partir de R$ 80, à venda no site do Teatro RioMar ou na bilheteria
Informações: @teatroriomarrecife
Jorge & Mateus - 20 Anos
Com Simone Mendes, Léo Foguete e Pedro Libe
Quando: Sábado (25), às 20h
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 200, no site Q2 Ingressos
Informações: @jorgeemateus
RockRibe
Com Clube da Lama, Conspiração Reptiliana, Psicórdia, Vassali e Amperes
Quando: Domingo (26), das 16h às 22h
Onde: Praça da Convenção - Beberibe, Recife
Entrada gratuita
TEATRO
"O Tempo das Lebres"
Quando: Sexta-feira (24) e sábado (25), às 20h
Onde: TV Universitária, Estúdio B - Avenida Norte, 68, Santo Amaro, Recife
Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no Sympla ou bilheteria
Informações: @ciaetc
"O Peru do Cão Coxo"
Quando: Sexta (24) e sábado (25), às 19h
Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), no Ticket Simples
"Barro Mulher – Um Mergulho na Lama da Criação", com Fabíola Nansurê
Quando: Sexta-feira (24), às 19h
Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, nº 641, Boa Vista, Recife
Ingressos: dois por R$ 10, à venda no local
Informações: @oposteoficial
"Frankinh@ - Uma história em pedacinhos"
Quando: Sábado (25), às 17h, e domingo (26), às 11h e 17h
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), meia-entrada para clientes da Caixa e casos previstos em lei
Informações: @caixaculturalrecife
"Contação de História – Luanda Ruanda: Histórias Africanas", com Stephany Metódio
Quando: Sábado (25), às 16h
Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, nº 641, Boa Vista, Recife
Entrada gratuita
Informações: @oposteoficial
"E pra quê, eu vou mentir?", com Thiago Ventura
Quando: Domingo (26), às 20h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina
Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site do Teatro RioMar ou na bilheteria
Informações: @teatroriomarrecife
Feteag - Festival de Teatro do Agreste
Espetáculo "À un endroit du début", com Germaine Acogny
Quando: Domingo (26), às 19h
Onde: Teatro Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio
Entrada gratuita, com a contribuição de 1 kg de alimento não perecível
Informações: www.feteag.com.br e @feteag
Halloween com show da banda Mini Rock
Quando: Domingo (26), às 17h
Onde: Praça de Alimentação do Shopping RioMar - Piso L3
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife
EXPOSIÇÃO
XXIV Exposição de Artes do Imip
Quando: até 2 de novembro
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças
Entrada gratuita
Informações: @museudoestadope
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
“Geratriz_Iza”
De Iza do Amparo e Moa Campelo
Quando: abertura neste sábado (18), das 15h às 17h
Visitação: até 18 de novembro; terça-feira a domingo, das 09h às 17h
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda
Entrada gratuita
Informações: @atelie_izadoamparo
"Terra-Mar"
Quando: até 27 de outubro
Visitação: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 18h
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
"Vermelho Cruel"
De Márcio Almeida
Quando: até 31 de outubro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
''Vestígios de um Tempo Não Linear''
De Antonio Mendes
Quando: até 25 de outubro
Onde: Casa Guita - Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda
Visitação: Quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h às 18h, sextas-feiras e sábados, 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: (81) 9.9607-0234
"Fragile – Ne Pas Plier"
Quando: Até 25 de outubro
Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela
Visitação: Sextas-feiras, 18h às 21h, sábados e domingos 16h às 20h
Entrada gratuita
Informações: @casadedominique
"Meu Brasil Interior"
De Roxinha Lisboa
Quando: Até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
CINEMA
"A Primavera"
"A Primavera" é o primeiro longa-metragem de Sérgio Bivar e conta a história do poeta Jeová, personagem andarilho do Recife, que vive em meio às contradições da cidade. Direção: Sérgio Bivar e Daniel Aragão
“Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias”
O cineasta Adriano Portela reúne novas lendas locais em “Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias”, sequência do primeiro longa de terror de Pernambuco, investiga a lenda de uma joia ligada a Branca Dias, senhora de engenho judia morta pela Inquisição no século 16. Para isso, ele contrata um grupo de pesquisadores de atividades paranormais. Direção Adriano Portela