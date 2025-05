A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no fim de semana no Recife e RMR? Tem forró, rap e MPB das boas! Bora? Espetáculo "O Cravo e a Rosa", com Paloma Bernardi e Marcelo Faria, no Luiz Mendonça, também é destaque no roteiro do 'findi'; confira

O "fio a pavio" do forrobodó pelas bandas do País Pernambuco já começou - é que os dias oficiais dos festejos da pamonha e da canjica, das fogueiras e bandeirolas e, principalmente, do arrasta-pé e do rala bucho na base da sanfona, da zabumba e do triângulo já estão batendo à porta.



Que o diga a agenda cultural do fim de semana, no Forró Delas, com Larissa Lisboa e convidadas, entre elas, Cristina Amaral e Terezinha do Acordeon, neste sábado (31) na Casa Estação da Luz, em Olinda.



No mesmo dia, e ainda na pegada do 'forrozin', o Clube Vassourinhas lá das 'Olindas' recebe o Trio Estrela de Baião e outras atrações no Forró da Sopa.

Mas se a vibe é curtir rap, vai rolar Black Alien no Clube Internacional, no sábado. Já no domingo tem o espetáculo "O Cravo e a Rosa", com Paloma Bernardi e Marcelo Faria, no Luiz Mendonça, no Dona Lindu.



E ainda tem exposições em cartaz e estreias do cinema, além de outro tanto de shows e curtições variadas no 'findi'.

Bora?

SHOWS E EVENTOS

4ª edição "Eu Ouvi São João?"

Com Forró na Caixa

Quando: Sexta (30), às 21h

Onde: Capibar - Rua Tapacurá, 101, Monteiro

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @capibar_recapibaribe

3º Arraiá do Forrobodó

Com Ítalo Costa e Carlos Filho

Quando: Sexta (30), às 20h

Onde: Clube dos Oficiais PM/CBM PE - Av. João de Barros, 357, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3423-5792

Conjunto Pirão de Peixe

Com Flaira Ferro, PC Silva e Vinicius Barros

Quando: Sexta (30), a partir das 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fregerecife

Bailão Phonk

Quando: Sexta (30), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 17,50 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Paulo Matricó & Banda

Quando: Sexta (30), às 20h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @almaartecafe



Show de Danny Myler

Quando: Sexta (30), às 22h

Onde: Arraiá do Lounge - Rua Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 50 no site OutGo

Informações: (81) 98597-1267



Renato Teixeira com a turnê "Renato 80"

Quando: Sábado (31), às 20h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 110 no site Uhuu

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

Forró Delas

Com Larissa Lisboa e convidadas

Quando: Sábado (31), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaesatacaodaluz



Forró da Sopa

Com Trio Estrela de Baião. Micael Silva e Orquestra do Maestro Oséas, com participação de Lu Maciel

Quando: Sábado (31), a partir das 15h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informaçôes: @bar.do.ro

Show do rapper Black Alien - Babylon By Gus 20 Anos

Quando: Sábado (31),

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 120 no site Evenix

Informações: @zeroneutrorecife

Conjunto Maravilha - 15 Anos

Homenagem a Chico Buarque

Quando: Sábado (31), às 18h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @fogodeocca

Superingosto - 15 Anos

Com show da Máquina na Pista e DJ´s Bê Formiga, GGatis e Cristiano Borba

Quando: Sábado (31), a partir das 22h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @fregerecife

Concerto de Assobios, com Gonzaga Leal

Participação de Carlos Filho

Quando: Sábado (31), às 20h

Onde: Casa de Alzira - Rua Maris e Barros, 328, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casadealzira

TEATRO

"A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe"

Com Sílvia Buarque e Guida Vianna

Quando: Sexta (30) e Sábado (31), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @caixaculturalrecife

Temporada "Àwon Irúgbin"- Ocupação Espaço O Poste

Quando: Sexta (30) e Sábado (31), às 19h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @oposteoficial | @nucleopostinho



Espetáculo "O Cravo e a Rosa"

Com Paloma Bernardi e Marcelo Faria

Quando: Sexta (30) e Sábado (31), às 20h e Domingo (1°), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viage

Ingressos a partir de R$ 50 no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca



"Penúltimo Ato", do Grupo Sal de Teatro

Quando: Sexta (30) e Sábado (31) e Domingo (1°), às 19h

Onde: Teatro Apolo-Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9744-5358 // (81) 9 87650875

"Romeu e Julieta", cordel de Ariano Suassuna

Com Aramis Trindade

Quando: Sábado (31), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

Espetáculo "Oroboro"

Quando: Sábado (31), às 19h e Domingo (1°), às 17h

Onde: Teatro Joaquim Cardozo (Centro Cultural Benfica UFPE) - Rua Benfica, 157, Madalena

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @tjcardozoufpe



O Circo Mágico do Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (1°), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @teatroboavista

EXPOSIÇÕES

"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

'Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

Exposição inidividual "Hildebrando de Castro - Relevos e Pinturas"

Quando: aberta nesta quinta-feira (22)

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



“O Que Restou do Tempo”

De Ícaro Galvão

Quando: aberta neste sábado (24)

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // @icaroga



Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

CINEMA

"A Lenda De Ochi’’

SINOPSE: Em uma vila remota na ilha de Carpathia, uma tímida garota chamada Yuri foi criada para temer uma espécie animal conhecida como Ochi. No entanto, quando Yuri descobre que um bebê Ochi ferido foi abandonado, ela parte em uma aventura para levá-lo para casa. Direção: Isaiah Saxon

‘’O Esquema Fenício’’

SINOPSE: O excêntrico magnata Zsa-zsa Korda já sobreviveu a seis acidentes de avião e é pai de nove filhos homens e uma única menina, a freira Liesl. Ele determina que ela seja a única herdeira de seu patrimônio, mas antes, pede a ajuda da filha para garantir que seu projeto de vida saia do papel, o "Korda Land and Sea Phoenician Infrasctructure Scheme". Direção: Wes Anderson

‘’Confinado’’

SINOPSE: Procurando um golpe de sorte, o ladrão Eddie tenta roubar uma SUV de luxo, mas descobre que caiu numa armadilha sofisticada e mortal criada pelo dono do veículo, o misterioso William. Direção: David Yarovesky

