A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Festivais com forró, pop, rock e samba são destaques Festival Playlist, com Limão com Mel e outras bandas de 'forró das antigas" e Clássicos do Brasil com nomes de peso da música nacional, se destacam entre as opções

Forró das antigas? Temos! Samba - de roda e de quintal? Claro que temos! E maratona de ritmos pernambucanos, pop, rock e samba nacional em um único festival? Pois temos também! O fim de semana, portanto, está 'topado' em Recife e em Olinda.



Do Festival Playlist, no Classic Hall, com Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite e Joelma, entre outras atrações, até o Sambinha Chacon, Samba de Caboclo e De Cara com o Samba, passando ainda por nomes como Vanessa da Mata, Paralamas, Maria Rita e Alcione, o fim de semana tá absolutamente na vibe "para todos os gostos".



E ainda tem teatro, exposições e estreias do cinema e muitas outras opções de baladinhas com tributos, cultura popular e discotecagem.



É tomar fôlego e partiu fim de semana, né não?

SHOWS E EVENTOS

Hora do Frevo Especial - Do Choro ao Frevo

Com Quinteto Chorado

Quando: Sexta-feira (11), às 12h

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Festival Clássicos do Brasil

Com Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Alcione e Maria Rita entre as atrações

Quando: Sexta-feira (11), Sábado (12) e Domingo (13),

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 (por dia de evento) no site Classicos do Brasil Festival

Informações: (81) 3427-7501

Felipe Costa e banda convida Larissa Lisboa e Cristina Amaral

Quando: Sexta-feira (11), às 21h

Onde: Terra Polocultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

"Recife in Chaos", com Ratos de Porão entre as atrações

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 21h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partirb de R$ 180 no Clube do Ingresso

Informações: (81) 9 9807-7885

Pré-Lançamento da Websérie "Que Baque Solto, Eu Sou?", de Manoelzinho Salustiano

Quando: Sexta-feira (11), às 14h e às 19h e Domingo (13), às 14h30 3 às 18h

Onde: Casa do Carnaval (Pátio de São Pedro, bairro de São José), 14h; Escola Municipal Maria Carneiro de Albuquerquer (Vila Canaã, Araçoiaba), 19h (sexta-feira); Associação Raio de Luz (Sítio Açude de Pedra, Lagoa de Itaenga), 14h30; Sede mo maracatu Estrela da Tarde (Engenho Tomé, Zona Rural de Glória do Goitá), 18h (domingo)

Acesso gratuito

Informações: @manoelzinhosalustiano



Festival Playlist - Gravação de DVD de Limão com Mel

Com Magníficos, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, João Gomes e Joelma, entre outros nomes

Quando: Sábado (12),

Onde: Área Externa do Centro de Convenções (Cecon) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no site Evenix

Informações: (81) 4042-8400

Show de Luiz Lins

Quando: Sábado (12), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Noite do Tango

Com o casal de bailarinos Juliana Catarine e André Felipe

Quando: Sábado (12), às 20h

Onde: Pobre Juan - RioMar Shoppinh (1º Piso) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: (81) 3327-0862



Aniversário do Forró do Suco Elétrico, com Sérgio Cassiano como convidado

Quando: Sábado (12), às 21h

Onde: Terra Polocultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Sambinha Chacon

Com Sambar&Love, Sambarrasta, Felipe Farra, Rodrix e banda Sambinha chacon

Quando: Sábado (12), às 16h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, Poço da Panela

Ingressos R$ 60 no site OutGo

Informações: (81) 9 9877-4570 // @sambinhachacon

Samba de Caboclo

Quando: Sábado (12), às 16h

Onde: Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: (81) 3182-8267



De Cara com o Samba

Quando: Sábado (12), às 16h

Onde: Toca Quintal - Av. Sigismundo Gonçalves, 212, Varadouro, Olinda

Ingressos R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @tocaquintal

Rock and Ribs Festival - 6ª edição

Com tributos a Legião Urbana, Cazuza, Queen e Aerosmith, entre outras

Quando: Sábado (12), a partir das 17h

Onde: Armazém 14 (Bairro do Recife, Marco Zero)

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla, no Rock & Ribs e em quiosques do Ingresso Prime de shoppings da cidade

Informações: @rockandribsfestival // (81) 9 9649-2776

Metrópole Experience - Com Karol Figueiredo

Quando: Sábado (12), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Planeta Rock

Com Papaninfa e Amsterdan

Quando: Sábado (12), às 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @downtownpubzn // (81) 9 8954-2855

Conjunto Pirão de Peixe convida Laís Sena

Quando: Sábado (12), a partir das 17h

Onde: Terra Polocultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Encontro de Gerações do Sertão do Pajeú

Com Paulo Matricó e lançamento do single "A Flor do Bem"

Tonfil, Ednardo Dali & Miguel Marinho são convidados

Quando: Sábado (12), às 18h

Onde: Alma, Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

Couvert R$ 30

Informações: @almaartecafe

RioMar Pop

Com o Grupo RBD Experience e apresentações de grupos de K-Pop

Quando: Sábado (12) e Domingo (13)

Onde: RioMar Shopping (Piso L3)

Ingressos gratuitos (com retirada no APP do RioMar Recife)

Informações: @riomar_recife

Discotecagem de Vinil Nagulha Sessions

Com os DJ's Marco da Lata e Van Pires

Quando: Domingo (13), a partir das 15h

Onde: Loa Restô - Rua Esmeraldino Bandeira, 68, Graças

Acesso gratuito

Informações: @loaresto

TEATRO

Caliuga

Quando: Sexta-feira (11) e Sábado (12), às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



"We Call It Ballet: A Bela Adormecida"

Quando: Sábado (12), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 no site Fever

Informações: @teatroriomarrecife



"A Luta", com o ator Amaury Lorenzo

Domingo (13), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388

O Circo Mágico do Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (13), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961



As Aventuras de Lilo e Stich

Quando: Domingo (13), às 16h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961 // (81) 9 9931-8860

EXPOSIÇÕES

"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

CINEMA



"As Primeiras"

SINOPSE: O documentário retrata a vida de um grupo de mulheres que vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, perto dos 60 anos e com um passado comum: elas são a base da primeira Seleção Feminina de Futebol do Brasil. Quando elas começaram a jogar, o esporte era proibido para mulheres. Direção: Adriana Yañez

"Drop: Ameaça Anônima"

SINOPSE: Violet é uma mãe viúva que vai ao seu primeiro encontro romântico em anos e, chegando ao restaurante de luxo, fica aliviada ao constatar que o pretendente é mais charmoso e bonito do que esperava. Direção: Christopher Landon

"Operação Vingança"

SINOPSE: Depois que sua esposa é tragicamente morta em um ataque terrorista em Londres, um criptógrafo da CIA exige que seus chefes vão atrás dos assassinos. Quando fica claro que eles não agirão devido a prioridades internas conflitantes, ele chantageia a agência para treiná-lo e deixá-lo ir atrás deles sozinho.

Direção: James Hawes

Veja também