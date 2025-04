A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana e no feriadão? Tem forró, mágica e show de Joelma Exposição sobre o Carnaval do Recife, no Paço, também é uma das opções do 'findi'; confira

Fim de semana no Recife e com feriadão, é mesmo para testar a resistência. Porque vai ter forró para os forrozeiros e baile Manhã de Sol para os veteranos do Clube das Pás, entre as opções.

Em Gravatá, no Agreste, o feriadão traz também shows diversos, incluindo os de Joelma e da banda Calcinha Preta.

Além dos shows, vai rolar também estreias do cinema, teatro e show de mágica para os pequenos e exposição recém-aberta sobre o Carnaval do Recife, no Paço do Frevo.

SHOWS E EVENTOS

Bacalhau de Herodes

Com Walter de Afogados, Sebastião e Os Mais, Orquestra do Babá e DJ Babilônia

Quando: Sexta-feira (18), a partir das 16h20

Onde: Casa Criatura - Rua de São Bento, 344, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casacriatura

"Escama - 3 Anos"

Com Leon PX, Dandara MC, Trem Set e outras atrações

Quando: Sexta-feira (18), às 21h

Onde: Venda de Seu Biu - Rua 27 de Janeiro, 32, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @vendadeseubiu // @escama.pe



Pagode do Boladão

Com Tocha e Boa Ousadia entre os convidados

Quando: Sexta-feira (18), às 20h

Onde: Mini Mundo Comedoria e Boteco - Rua Bezerros, 1918, Paulista

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @minimundoboteco



Match CMG

Com Daft Funk e DJ Luc

Quando: Sábado (19), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 18 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Forró do Candeeiro

Com Cezzinha

Quando: Sábado (19), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos R$ 100 (visitação, show, open bar e rodízio de crepes) via Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222

Piquenique Com As Princesas

Quando: Sábado (19), das 14h às 19h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2122-2211

Show de Mágica

Com Rodrigo Lima

Quando: Sábado (19), às 17h

Onde: Rooftop Shopping Tacaruna (Cobertura do Edf. Garagem) - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Semana Santa em Gravatá

Onde: Parque de Eventos Chucre Mussa Zarzar

Acesso gratuito

Informações: @prefeituradegravata



Sábado (19), às 20h

"Elas Cantam"- com André Santos, Patrícia Robnerta, Vika Bezerra e Deb Lima

Show de Joelma



Domingo (20), às 20h

Thiaguinho Barão

Eline Martins

Marcynho Sensação

Calcinha Preta

Super Manhã de Sol de Páscoa

Com Augusto César Filho, Los Cubanos, Orquestras Montreal e das Pás

Quando: Domingo (20), às 13h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO



Stand-Up Comedy: "Sem Limite - Uma Noite de Comédia Bem Ácida"

Com Jey Lopes, Ciro Costa, Alinne de Sousa, Luan Brito e Bhryan Gama (MS)

Quando: Sexta-feira (18), às 20h30

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

"Sé É Que Você Me Entende", com Raphael Ghanem - Stand Up Comedy

Quando: Sexta-feira (18), Sábado (19) e Domingo (20)

Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 na bilheteria, no site do Teatro RioMar e no APP

Informações: @teatroriomarrecife



"Concerto Cênico - Um Mar de Aventuras (Moana)"

Quando: Sábado (19), às 17h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

EXPOSIÇÃO

"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Bob Esponja - A Experiência"

Quando: até 18 de maio

Onde: Shopping Recife (Terraço Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3464-6464

Funcionamento: de terça a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 21h



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

CINEMA



"Pecadores"

SINOPSE: Na trama, que é estrelada por Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld, dois irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta. Direção: Ryan Coogler

"Tempo de Guerra"

SINOPSE: Inspirado nas memórias e experiências vividas pelo co-diretor Ray Mendoza, ex-fuzileiro naval do exército americano, o filme acompanha um grupo de militares que se encontram em meio a um fogo cruzado com tropas guerrilheiras iraquianas, durante a Guerra do Iraque. Direção: Ray Mendoza, Alex Garland

"Nas Terras Perdidas"

SINOPSE: Baseada no conto homônimo de George. R. R. Martin, a trama segue uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação. Ela toma uma ousada decisão ao invocar a temida e poderosa feiticeira Gray Alys para ajudá-la a alcançar seu desejo que é enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas com seu guia Boyce. Direção: Paul W.S. Anderson

