O que fazer em Recife no fim de semana? Tem teatro infantil, shows e exposições em destaque

"Quando fevereiro chegar" a saudade até que segue matando o folião pernambucano, mas a agenda de shows, baladinhas, teatro, cinema e exposições para o fim de semana tem de tudo um bocado para reforçar a vibe do "fica em casa quem quer".



Com show de Zé Manoel e lançamento do seu álbum "Coral", no Teatro do Parque, a bailinho com a Dunas do Barato, no Fogo de Occa, passando ainda pela Feijoada do Rei com Kelvis Duran e aniversário do Moendo na Laje, com música e gastronomia, o 'findi' cultural chega topado, como sempre.



Destaque ainda para sessões de "Pluft, O Fantasminha", na Caixa Cultural Recife e para a exposição "Oceano Vivo", no RioMar Shopping, em seus últimos dias em cartaz.

Bora?

SHOWS E EVENTOS

Zé Manoel - Lançamento do álbum "Coral"

Quando: Sexta (7), às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9488-6833



"Baile do Barato", com Dunas do Barato

Quando: Sexta (7), às 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @fogodeocca // @dunasdobarato

"Pra Sempre Disney"

Na playlist, Hannah Montana, Jonas Brother e Selena Gomez, entre outros nomes

Quando: Sexta (7), às 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Samba da Pitomba Canta Revelação

Quando: Sexta (7), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 8482-2486 // (81) 9 8510-9996// @sambadapitomba

Tokio

Com grupo de K-Pop

Quando: Sexta (7), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, às 22h

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Feijoada do Rei

Com Kelvis Duran e The Rossi, entre outras atrações

Quando: Sábado (7), às 11h30

Onde: Manhattan Café Theatro - R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 150 via Sympla

Informações: (81)n9 8888-4818 // (81) 3325-3372 // @manhattancafetheatro



Só Os Loucos Sabem - Tributos

Quando: Sábado (8), às 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Gravação do DVD "Cabaré do Cabral"

Quando: Sábado (8), a partir das 18h

Onde: Seu Geraldo Boteco - Av. Rodolfo Aureliano, 114, Vila Torres Galvão, Paulista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 8482-2486 // (81) 9 8510-9996// @seugeraldoboteco



Aniversário de dois anos do Moendo na Laje

Shows com Rafa Cout e Banda Malakoff, entre outras atrações

Quando: Domingo (9), a partir das 16h

Onde: Moendo na Laje - Av. Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 280 (open food e open bar) no site Evenyx

Informações: @moendonalaje

Clube das Pás realiza "Manhã de Sol Multicultural"

Com Ciranda Bela Rosa e Mestre Bi, Banda Paixão Brasileira do Brega e Orquestra das Pás

Quando: Domingo (9), a partir das 13h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife

Ingressos R$ 30

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO

"Pluft, O Fantasminha"

Quando: Sexta-feira (7), às 15h e Sábado (8) e Domingo (9) às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3425-1915

Ópera do Claustro

Quando: Sexta-feira (7) e Sábado (8), às 20h e Domingo (9), às 17h e às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito (com retirada do ingresso 1 hora antes do espetáculo)

Informações: (81). 3355-3321

"Comediano, A Comédia do Cotidiano"

Quando: Sábado (8), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

"Fé no Flow", com Murilo Gun

Quando: Domingo (9), às18h e às 20h30

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de 80 no site Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

EXPOSIÇÕES

"Oceano Vivo"

Quando: até 9 de fevereiro

Onde: RioMar Recife (Praça de Eventos, Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina

A partir de R$ 39

Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

"Serpentário", com Bruno Vilela, Giovanna Simões e Juliana Lapa

Quando: até 28 de fevereiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8262-3393 // @galeriamarcozero // galeriamarcozero.com

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h



"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 9 de março

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife

Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

"Pancetti: O Mar Quando Quebra na Praia..."

Quando: até março

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Antônio Brennand, Várzea

A partir de R$ 25

Informações: (81) 2121-0365 // (81) 2121-0352

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 17h

CINEMA

"Emilia Pérez"

SINOPSE: Em um dos filmes favoritos ao Oscar 2025, a trama acompanha Rita, uma advogada de um grande escritório que está mais interessada em libertar os criminosos do que em levá-los à justiça. Certo dia, ela recebe uma inesperada proposta: o líder do cartel, Manitas, a contrata para ajudá-lo a se retirar de seu negócio e realizar um plano que vem preparando secretamente há anos: tornar-se a mulher que ele sempre sonhou ser. Direção: Jacques Audiard

"Acompanhante Perfeita"

SINOPSE: Um fim de semana entre amigos em uma cabana remota se transforma em caos após a revelação de que um dos hóspedes é um robô de companhia. Direção: Drew Hancock

"Dragon Ball Daima - Especial’"

SINOPSE: Em comemoração ao 40º aniversário da série original de Dragon Ball, o anime Dragon Ball: Daima chega com mais um capítulo dos famosos personagens criados por Akira Toriyama. Na nova trama, Goku, Vegeta e outros Guerreiros Z são inesperadamente transformados em crianças. Logo, eles descobrem que o responsável é um inimigo misterioso que tem ligação com o mago Babidi. Direção: Akira Toriyama

