AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem forró, samba e vibe praia no Litoral Sul Estreia de filme sobre Ney Matogrosso e peça com Julia Lemmertz também são destaques no roteiro; confira

O primeiro fim de semana de maio chega com a entrega de sempre, em se tratando de shows e entretenimento no Recife.



Tem forró em Boa Viagem, na Zona Sul da Cidade, com Silvana Salazar, e tem samba com a veterana Gerlane Lops, na Zona Norte.



Quem tiver a fim de uma vibe praia, no Litoral Sul, em Maracaípe, Mombojó chega celebrando repertório de Alceu Valença.



Vai rolar também espetáculos teatrais, a exemplo da peça "Simples Assim" com Júlia Lemmertz.



E para quem for de cinema, a estreia de "Homem com H", com o ator pernambucano Jesuíta Barbosa passeando pela história de via e obra de Ney Matogrosso, é uma das pedidas.



Bora simbora?



SHOWS E EVENTOS

Show do coletivo 5 a Seco

Quando: Sexta-feira (2), às 18h (abertura dos portões)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial



Turnê de Esteban Tavares

Quando: Sexta-feira (2), às 21h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Forró Manhattan

Com Silvava Salazar e Maurinho

Quando: Sexta-feira (2), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$

Informações: @manhattancafetheatro

Mombojó com o show "Toca Alceu"

O Kraude, DJ Chiquitito Corzaon e DJ Beni são atrações

Quando: Sábado (3), às 20h

Onde: Espaço Pirajuba - Av. Beira Mar, 16, Maracaípe, Ipojuca

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @pirajubarestaurante



"Guarde uma Frase pra Mim"

Com Juvenil Silva e Seu Pereira

Quando: Sábado (3), às 21h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @terra_polocultural



Samba da Gê

Quando: Sábado (3), às 16h

Onde: Ostramar - Av. Dezessete de Agosto, 1008, Casa Forte

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @ostramar.oysterbar

Tributo a Ney Matogrosso

Com Mário Alves

Quando: Sábado (3), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

Festival Viva Mães

Com show de Martins

Quando: Sábado (3), a partir das 16h30

Onde: Plaza Casa Forte (Jardim L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Gagacabana

Com transmissão ao vivo do show de Lady Gaga

Quando: Sábado (3), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Show de Igor de Carvalho

Com Lula Queiroga e Fábrio Trummer como convidados

Quando: Domingo (4), a partir das 16h

Onde: Capibar - Rua Tapacurá, 101, Monteiro

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @igordecarvalho // @capibar_recapibaribe



Arrastão do Frevo

Com o Urso Bairro Novo

Quando: Domingo (4), às 15h30 (concentração)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

TEATRO

Stand Up Comedy com Wêlson Nunes

Quando: Sexta-feira (2), às 20h

Onde: IABV Ponte - Rua Vicente Yanez Pinzon, 155, Ponte dos Carvalhos, Cabo

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 9 7300-5545

"Simples Assim"

Com Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro

Quando: Sexta-feira (2), Sábado (3) e Domingo (4)

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 20 no site Olha o Ingresso

Informações: (81) 3355-9821



Balé Afro Raízes (Os Guerreiro - A Luta Pela Sobrevivência)

Quando: Domingo (4), às 19h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Acesso gratuito com retirada no Sympla

Informações: (81) 3302-5914



O Circo Mágico do Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (4), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @palhachocolateoficial

EXPOSIÇÃO

"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Abril Cultural no Shopping Recife

"Pernambuco em Cena: Raízes, Cores e Vozes"

Quando: até 11 de maio

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @shoppingrecife



Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h



"Bob Esponja - A Experiência"

Quando: até 18 de maio

Onde: Shopping Recife (Terraço Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3464-6464

Funcionamento: de terça a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 21h



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

CINEMA



''Homem com H''

SINOPSE: Dono de uma voz inconfundível e de performances memoráveis, Ney Matogrosso morava com os pais e irmãos na pequena cidade de Bela Vista (MS). Os embates com o pai, que insistia que o menino "virasse homem", levaram Ney a se afastar da família, antes de enveredar para a vida artística. Direção: Esmir Filho

''Thunderbolts*''

SINOPSE: Os Thunderbolts são uma equipe de anti-heróis da Marvel. A equipe consiste principalmente de supervilões retificados. Direção: Jake Schreier

''Screamboat: Terror A Bordo''

SINOPSE: Na última balsa da noite em Nova York, passageiros e tripulantes são caçados por um rato impiedoso, e o que deveria ser uma travessia tranquila se transforma em um massacre sangrento. Direção: Steven LaMorte

