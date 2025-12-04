Vanessa da Mata e Festival Coquetel Molotov são destaques do fim de semana; confira
Estreias do cinema, espetáculos teatrais e exposições, além de outros shows e festas, também integram a agenda do 'findi'
Com show da turnê "Todas Elas", de Vanessa da Mata, edição do Festival Coquetel Molotov e Arrastão do Frevo no Bairro do Recife, entre outras (muitas) coisas, o fim de semana pelas bandas de Recife, Olinda e outras cidades - vale lembrar, o primeiro do derradeiro mês deste 2025 - chega virado no mói.
Tem opções para quem é do samba, do forró ou para quem curte a vibe cineminha. E quem tiver a fim de um bom espetáculo teatral, destaque para "Eu NÃO Sou João Caetano" no Hermilo Borba Filho.
Ah, o lance é contemplar uma exposição? Então, bora de "As Estrelas Descem à Terra", de Bruno Vilela, na Galeira Marco Zero ou que tal "C", de Marlan Cotrim, na Amparo 60?
Pois tem mesmo de tudo um bocado na agenda do fim de semana, visse? Dá uma olhada e boooora!
SHOWS E EVENTOS
Edição de Verão Festival Pernambuco Meu País
Quando: Sexta-feira (5) e Sábado (6), a partir das 18h e Domingo (7), a partir das 16h
Onde: Parque Aldeia dos Camarás - Estrada de Aldeia, Km 11
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
Martins na CEL
Quando: Sexta-feira (5), às 20h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Samba da Pitomba
Quando: Sexta-feira (5), a partir das 19h
Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 9 9899-2948 // @turmadapitombeira
Fuá da Poli
Com participação de Martins e Nailson Vieira
Quando: Sexta-feira (5), às 20h
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
2000 Music Festival - Os hits que marcaram uma geração
Quando: Sexta-feira (5), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 9 9613-5951 // @estelita.recife
Especial Pedro Sampaio e Luíza Sonsa
Quando: Sexta-feira (5),
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Show de Vanessa da Mata - "Todas Elas"
Quando: Sábado (6), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 110 no site Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400
No Ar Coquetel Molotov
Com Gaby Amarantos (PA), Guerreiros do Passo (PE), Terno Rei (SP), Urias (MG) e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE), entre outras atrações
Quando: Sábado (6), a partir das 15h
Onde: Campus da UFPE
Ingressos a partir de R$ 120 no site Shotgun
Informações: @noarcm
Bate-papo e lançamentos dos livros de Cícero Belmar, Cleyton Cabral e Ney Anderson
Quando: Sábado (6), às 16h
Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife
Entrada gratuita
Festival Forró e Mulher
Com Márcia Felipe, Solange Almeida, Priscila Senna e Katia Cilene entre as atrações
Quando: Sábado (6), a partir das 21h
Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 4, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 85 no site Ingresse
Show do Bita - Especial de Natal "Festa dos Bichos"
Quando: Sábado (6), às 17h
Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital
Informações: @shoppingtacaruna
Sambinha Chacon - "Confra do Chacon"
Com Soweto e Pedrinho Pegação entre os convidados
Quando: Sábado (6), às 17h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via PIZ (81) 9 8777-4570 ou no site Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
"Samba pra Cima Canta Arlindo"
Quando: Sábado (6), a partir das 16h
Onde: A Casa da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @acasadamatuta
Aniversário do Grupo Terra
Com participações de Aborto do Cavaco, Roda de Samba Segunda da Gente e DJ Filho de Jorge
Quando: Sábado (6), a partir das 20h
Onde: Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: (81) 9 9826-3006
Summer Hits Parade - Eletrohits Diva 2000
Quando: Sábado (6), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Espetáculo Caixa de Natal
Com participação de Roberta Sá e Hamilton de Holanda
Quando: Domingo (7), das 18h às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Entrada gratuita e acessível
Informações: @caixaculturalrecife e @caixadenatal
Liamba Reggae Bar - Dois Anos de Resistência
Com Jahfé Roots, Rabeca Roots, DJ Bobe, Zalma e Flor de Liamba
Quando: Domingo (7), às 20h
Onde: Liamba Reggae Bar - Rua Joaquim Teixeira, 13, Morro da Conceição, Casa Amarela, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @liambareggaebar
Sambinha no Antigo
Com Vítor Silva e Roger, participação de Edmundo
Quando: Domingo (7), a partir das 15h
Onde: Marques Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 130, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @marquesartbar
Arrastão do Frevo, com A Mulher do Dia
Quando: Domingo (7), às 15h30 (concentração)
Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
TEATRO
Espetáculo "Eu NÃO Sou João Caetano"
Quando: Sexta (5) e Sábado (6), às 20h, Domingo (7), às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito (com retirada uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro) // Ação solidária: doação espontânea de alimentos e materiais de higiene para o Lar do Nene
Informações: (81) 3355-3321
Espetáculo Infantil "Helô em Busca do Baobá Sagrado"
Quando: Sexta (5) às 16h e Domingo (7), às 16h
Onde: Escola Pernambucana de Circo (sexta) e Ilê Axé Oxum Iponda (domingo)
Acesso gratuito
Endereços: Escola Pernambucana de Circo - Av. José Américo de Almeida, 5, Macaxeira, Recife
Ilê Axé Oxum Iponda - Rua João José Tertuliano, 305, Jardim Fragoso, Olinda
Performance "Arrasta"
Quando: Sábado (6), às 18h
Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @corpoterritorioentre // @isabelaseveri
"Espelho-Espelho-Meu", da Cia Olhares de Dança
Quando: Domingo (7), às 19h
Onde: Colégio Sagrado Coração, em Caruaru - Rua Djalma Dutra, 23, Caruaru
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @cia_olhares
EXPOSIÇÕES
"C", de Marlan Cotrim
Quando: até 23 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem, Recife
Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h
Entrada gratuita
Informações: @amparosessenta
Exposição "NOVA FORNOS"
Quando: até 27 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura, Caruaru
Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)
Insformações: @galeriaboi
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Informações: @galeriamarcozero
CINEMA
"Eternidade"
Em uma vida após a morte onde as almas têm o prazo de uma semana para decidir como passar a eternidade, Joan (Elizabeth Olsen, conhecida mundialmente como a super-heroína da Marvel ‘Feiticeira Escarlate’) é confrontada com a difícil escolha entre o homem com quem ela passou a vida (Miles Teller, de "Whiplash: Em Busca da Perfeição", "Entre Montanhas") e seu primeiro amor (Callum Turner, de "Mestres do Ar", "Animais Fantásticos"), que morreu jovem e esperou a chegada dela por décadas. Joan tem que decidir o que vale mais: a eletricidade ardente da paixão juvenil avassaladora ou a devoção constante de décadas juntos?
Direção: David Freyne
"D.P.A.4 - O Fantástico Reino de Ondion"
SINOPSE: Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino. Direção: Mauro Lima
"Five Nights At Freddy's 2
SINOPSE: ‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade. Direção: Emma Tammi