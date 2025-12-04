A- A+

AGENDA CULTURAL Vanessa da Mata e Festival Coquetel Molotov são destaques do fim de semana; confira Estreias do cinema, espetáculos teatrais e exposições, além de outros shows e festas, também integram a agenda do 'findi'

Com show da turnê "Todas Elas", de Vanessa da Mata, edição do Festival Coquetel Molotov e Arrastão do Frevo no Bairro do Recife, entre outras (muitas) coisas, o fim de semana pelas bandas de Recife, Olinda e outras cidades - vale lembrar, o primeiro do derradeiro mês deste 2025 - chega virado no mói.



Tem opções para quem é do samba, do forró ou para quem curte a vibe cineminha. E quem tiver a fim de um bom espetáculo teatral, destaque para "Eu NÃO Sou João Caetano" no Hermilo Borba Filho.



Ah, o lance é contemplar uma exposição? Então, bora de "As Estrelas Descem à Terra", de Bruno Vilela, na Galeira Marco Zero ou que tal "C", de Marlan Cotrim, na Amparo 60?



Pois tem mesmo de tudo um bocado na agenda do fim de semana, visse? Dá uma olhada e boooora!

SHOWS E EVENTOS

Edição de Verão Festival Pernambuco Meu País

Quando: Sexta-feira (5) e Sábado (6), a partir das 18h e Domingo (7), a partir das 16h

Onde: Parque Aldeia dos Camarás - Estrada de Aldeia, Km 11

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

Martins na CEL

Quando: Sexta-feira (5), às 20h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Samba da Pitomba

Quando: Sexta-feira (5), a partir das 19h

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9899-2948 // @turmadapitombeira

Fuá da Poli

Com participação de Martins e Nailson Vieira

Quando: Sexta-feira (5), às 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

2000 Music Festival - Os hits que marcaram uma geração

Quando: Sexta-feira (5), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 9613-5951 // @estelita.recife

Especial Pedro Sampaio e Luíza Sonsa

Quando: Sexta-feira (5),

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Show de Vanessa da Mata - "Todas Elas"

Quando: Sábado (6), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

No Ar Coquetel Molotov

Com Gaby Amarantos (PA), Guerreiros do Passo (PE), Terno Rei (SP), Urias (MG) e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE), entre outras atrações

Quando: Sábado (6), a partir das 15h

Onde: Campus da UFPE

Ingressos a partir de R$ 120 no site Shotgun

Informações: @noarcm

Bate-papo e lançamentos dos livros de Cícero Belmar, Cleyton Cabral e Ney Anderson

Quando: Sábado (6), às 16h

Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife

Entrada gratuita



Festival Forró e Mulher

Com Márcia Felipe, Solange Almeida, Priscila Senna e Katia Cilene entre as atrações

Quando: Sábado (6), a partir das 21h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 4, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 85 no site Ingresse



Show do Bita - Especial de Natal "Festa dos Bichos"

Quando: Sábado (6), às 17h

Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @shoppingtacaruna

Sambinha Chacon - "Confra do Chacon"

Com Soweto e Pedrinho Pegação entre os convidados

Quando: Sábado (6), às 17h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via PIZ (81) 9 8777-4570 ou no site Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

"Samba pra Cima Canta Arlindo"

Quando: Sábado (6), a partir das 16h

Onde: A Casa da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @acasadamatuta

Aniversário do Grupo Terra

Com participações de Aborto do Cavaco, Roda de Samba Segunda da Gente e DJ Filho de Jorge

Quando: Sábado (6), a partir das 20h

Onde: Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 9 9826-3006

Summer Hits Parade - Eletrohits Diva 2000

Quando: Sábado (6), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Espetáculo Caixa de Natal

Com participação de Roberta Sá e Hamilton de Holanda

Quando: Domingo (7), das 18h às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita e acessível

Informações: @caixaculturalrecife e @caixadenatal



Liamba Reggae Bar - Dois Anos de Resistência

Com Jahfé Roots, Rabeca Roots, DJ Bobe, Zalma e Flor de Liamba

Quando: Domingo (7), às 20h

Onde: Liamba Reggae Bar - Rua Joaquim Teixeira, 13, Morro da Conceição, Casa Amarela, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @liambareggaebar

Sambinha no Antigo

Com Vítor Silva e Roger, participação de Edmundo

Quando: Domingo (7), a partir das 15h

Onde: Marques Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 130, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @marquesartbar

Arrastão do Frevo, com A Mulher do Dia

Quando: Domingo (7), às 15h30 (concentração)

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

TEATRO

Espetáculo "Eu NÃO Sou João Caetano"

Quando: Sexta (5) e Sábado (6), às 20h, Domingo (7), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito (com retirada uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro) // Ação solidária: doação espontânea de alimentos e materiais de higiene para o Lar do Nene

Informações: (81) 3355-3321

Espetáculo Infantil "Helô em Busca do Baobá Sagrado"

Quando: Sexta (5) às 16h e Domingo (7), às 16h

Onde: Escola Pernambucana de Circo (sexta) e Ilê Axé Oxum Iponda (domingo)

Acesso gratuito



Endereços: Escola Pernambucana de Circo - Av. José Américo de Almeida, 5, Macaxeira, Recife

Ilê Axé Oxum Iponda - Rua João José Tertuliano, 305, Jardim Fragoso, Olinda



Performance "Arrasta"

Quando: Sábado (6), às 18h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @corpoterritorioentre // @isabelaseveri

"Espelho-Espelho-Meu", da Cia Olhares de Dança

Quando: Domingo (7), às 19h

Onde: Colégio Sagrado Coração, em Caruaru - Rua Djalma Dutra, 23, Caruaru

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @cia_olhares



EXPOSIÇÕES

"C", de Marlan Cotrim

Quando: até 23 de janeiro de 2026

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem, Recife

Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h

Entrada gratuita

Informações: @amparosessenta

Exposição "NOVA FORNOS"

Quando: até 27 de janeiro de 2026

Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura, Caruaru

Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)

Insformações: @galeriaboi



"A Alegria é a Prova dos Nove"

Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros

Quando: até 19 de dezembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria



"As Estrelas Descem à Terra"

De Bruno Vilela

Quando: até 23 de dezembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Informações: @galeriamarcozero

CINEMA



"Eternidade"

Em uma vida após a morte onde as almas têm o prazo de uma semana para decidir como passar a eternidade, Joan (Elizabeth Olsen, conhecida mundialmente como a super-heroína da Marvel ‘Feiticeira Escarlate’) é confrontada com a difícil escolha entre o homem com quem ela passou a vida (Miles Teller, de "Whiplash: Em Busca da Perfeição", "Entre Montanhas") e seu primeiro amor (Callum Turner, de "Mestres do Ar", "Animais Fantásticos"), que morreu jovem e esperou a chegada dela por décadas. Joan tem que decidir o que vale mais: a eletricidade ardente da paixão juvenil avassaladora ou a devoção constante de décadas juntos?

Direção: David Freyne

"D.P.A.4 - O Fantástico Reino de Ondion"

SINOPSE: Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino. Direção: Mauro Lima



"Five Nights At Freddy's 2

SINOPSE: ‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade. Direção: Emma Tammi

