Maria Bethânia, espetáculo da Disney e festas juninas animam o final de semana; veja a agenda

O Dia dos Namorados é só na segunda-feira (12), mas o fim de semana guarda várias opções para quem quer antecipar as comemorações. Os solteiros, por outro lado, também não têm do que reclamar. A agenda cultural deste final de semana está repleta de opções para curtir em casal ou solto na pista.

Quem não conseguiu ingressos para Maria Bethânia, também pode escolher entre mais uma edição da festa Bora Namorar ou conferir o Estesia Convida, por exemplo. Lá para as bandas de Caruaru, o Arraiá do Pega Vareta promete animação para além da programação junina oficial. Se organizar direitinho, todo mundo se diverte.



CINEMA

“Transformers: O Despertar das Feras”

Sinopse: Nos anos 1990, Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre os Autobots e Decepticons na Terra. Enquanto Optimus Prime e seu grupo enfrentam um terrível novo inimigo empenhado em sua destruição, Noah (Anthony Ramos), um jovem astuto do Brooklyn, e Elena (Dominique Fishback), uma pesquisadora de artefatos, são arrastados para o conflito. Confira a crítica do filme.

“Corpolítica”

Sinopse: O documentário discute a importância da representatividade LGBTQIA+ em cargos políticos e a humanização dos corpos na sociedade e nas famílias brasileiras. O diretor e roteirista Pedro Henrique França procurou entender a motivação por trás do despertar político na comunidade e acompanhou candidatos e personagens do debate político.

SHOWS E EVENTOS

Maria Bethânia

Quando: Sábado (10), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Olinda)

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3182-8000



Bora Namorar 2023

Com Priscila Senna, Raça Negra, Raphaela Santos e Luanny Vital

Quando: Sábado (10), às 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 83, à venda no site Acesso Ticket e na bilheteria do Classic Hall

Informações: (81) 3427-7501



Priscila Senna e Raphaela Santos (Foto: Divulgação)

Estesia Convida #5

Com Estesia, Matheus de Bezerra, Bela Maria, João Victor, Taciana Gomes e DJ IDLIBRA

Quando: Sábado (10), às 19h

Onde: Torre Malakoff (Praça do Arsenal, Bairro do Recife)

Gratuito

Arraiá do Pega Vareta

Com Wallas Arrais, Grandão Vaqueiro, Deb Lima e Letícia Bastos

Quando: Sábado (10), às 17h

Onde: Espaço Gonzagão (Praça Prof. Abreu Menezes, Maurício de Nassau, Caruaru)

Ingressos por R$ 130, à venda no site Evenyx, nos quiosques da Ingresso Prime, na Times Café e na Visou Joias

Forró do Seu Zezu

Com Geraldinho Lins, Beto Barbosa, Mastruz com Leite e Lampiões

Quando: Sábado (10), às 17h

Onde: Fezeventus (Estrada de Aldeia, Km 6,5, Camaragibe)

Ingressos por R$ 330, à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3033-6969

Sábado no Paço

Com Fim de Feira

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada)



Amor e Música - Seresta dos Namorados

Com Altemar Dutra Jr e Adilson Ramos

Quando: Sábado (10), às 18h

Onde: RioMar Shopping (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Gratuito, através do app do RioMar

Informações: (81) 3878-0202

Arraial do Bita

Quando: Sábado (10) e domingo (11), das 16h às 19h

Onde: Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro)

Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site Bilheteria Digital e na Loja Adidas do Tacaruna

Informações: www.shoppingtacaruna.com.br



Arraial do Bita (Foto: Divulgação)

Arraial do Plaza

Com Charles Theone e Nádia Maia

Quando: Sábado (10) e domingo (11), às 16h

Onde: Plaza Casa Forte (R. Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim)

Gratuito

Informações: @plazacasaforte

Arraiá do Forrobodó

Com Nena Queiroga, César Amaral, Seu Branco e Damião Mota

Quando: Sábado (10), às 18h

Onde: Empório Barrozo (R. da Aurora, 1225, Santo Amaro)

Ingressos a partir de R$ 15, à venda pelo Sympla

Informações: @forrobodorecife

Baile dos Namorados

Com Trepidant’s e Anos Dourados

Quando: Sábado (10), às 19h

Onde: Manhattan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem)

Ingressos por R$ 80

Informações: (81) 3325-3372

Abraço ao Cinema São Luiz

Com PC Silva, Isaar, Isadora Melo, Marcello Rangel e Mayara Pera

Quando: Sábado (10), às 15h

Onde: Em frente ao Cinema São Luiz (R. da Aurora, 175, Boa Vista)

Gratuito

Informações: @salveosaoluiz

Oficina de dobradura e colagem

Quando: Sábado (10), às 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife (Praça das Cinco Pontas, s/n, São José)

Ingressos gratuitos

Informações: @museudacidadedorecife

Feirão Geek dos Namorados

Quando: Sábado (10) e domingo (11), das 11h às 20h

Onde: Camará Shopping (R. Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fabrica, Camaragibe)

Gratuito

Baile dos Solteires

Com Dunas do Barato

Quando: Domingo (11), às 15h

Onde: Terra Café Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo Sympla

Informações: @terra_cafebar

Encontro de fãs de Rick Riordan

Quando: Domingo (11), às 11h

Onde: Livraria do Jardim (Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista)

Gratuito, com inscrições pelo Sympla

Arraiá do Costa

Com Lili Trindade

Quando: Domingo (11), às 18h

Onde: Shopping Costa Dourada (Rod. PE-60, 3200, Garapu, Cabo de Santo Agostinho)

Gratuito

Informações: (81) 3059-2000



Baile dos Namorados

Com Conde Só Brega, Labaredas, Dayanne Henrique e Orquestra das Pás

Quando: Domingo (11), às 16h

Onde: Clube das Pás fica (Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande)

Ingressos por R$ 30

Informações: (81) 3223-2390



K-Pop Lovers

Quando: Domingo (11), às 15h

Onde: RioMar Shopping (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Gratuito, através do app do RioMar

Informações: (81) 3878-0202



Domingo Azulzinho

Quando: Domingo (11), às 15h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo Sympla

TEATRO

“Cantando com Encanto”

Quando: Sábado (10) e domingo (11), às 16h

Onde: Teatro RioMar (Shopping RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro

“O Pequeno Príncipe”

Quando: Sábado (10), às 16h

Onde: Teatro Barreto Junior (R. Est. Jeremias Bastos, Pina)

Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla

Informações: @cenicascia

“Sopro d’Água”

Quando: Sábado (10), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Gratuito, com retirada de ingressos pelo Sympla ou na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99652-4750

Quadrilha Raio de Sol

Quando: Domingo (11), às 17h

Onde: Caixa Cultural (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Gratuito

Informações: (81) 3425-1915

EXPOSIÇÃO

“Diário do Caos", de Heron Martins

Quando: Abertura neste sábado (10), às 15h

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Gratuito

Informações: (81) 3424-4431

“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: Até 19 de agosto

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Gratuito

Informações: @galeriajanetecosta



