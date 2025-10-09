Fim de semana com Ana Carolina, 40 anos de Axé e celebração da criançada na RMR; Confira o roteiro
As opções também incluem Edson Cordeiro no projeto Seis & Meia, Natascha Falcão e Júlia Vargas cantando Rita Lee e Gal Costa e Siba lançando novo álbum
O fim de semana na Região Metropolitana do Recife (RMR) está cheio de opções, principalmente para a criançada.
Para aproveitar o Dia das Crianças com os pequenos, haverá show do Mundo Bita, espetáculo do Palhaço Chocolate, a cantora Ylana com o projeto Jangadinha, além de Cacau & Lulu e o Manguebitinho, com as participações de Fred Zeroquatro e Mari Bigio, e diversas outras atrações.
Para os maiores, também não faltam opções: neste findi, Ana Carolina apresenta o show "25 Anas", celebrando suas bodas de prata com os palcos. Os 40 anos da Axé Music também serão lembrados na Festa Maluco Beleza, que irá reunir nomes como Durval Lellys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Serginho e Filhos de Jorge, no Parador.
No quesito shows, ainda tem show "Lee-Gal", com Natascha Falcão e Júlia Vargas, na Casa Estação da Luz; Edson Cordeiro como atração do Projeto Seis & Meia (com abertura de Tonfil); o pernambucano Siba lançando seu novo álbum, "Máquina de Fazer Festa", no Alma Arte Café.
E, óbvio, o leque é ainda maior quando lembramos que também há espetáculos teatrais, inúmeras exposições e lançamentos no cinema para completar a programação.
Confira, abaixo, o que reserva este fim de semana:
SHOWS/EVENTOS
XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Quando: até 12 de outubro
Onde: Centro de Convenções, Olinda - Av. Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 15, no site Zig Tickets
Informações: @bienalpe
Ópera “La Serva Padrona”, de G. B. Pergolesi
Quando: Quinta (9), sexta (10) e sábado (11), às 19h30
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes
Informações: @25producoes
Edson Cordeiro - Projeto Seis & Meia
Com abertura de Tonfil
Quando: Sexta (10), a partir das 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 70, no Sympla
Informações:@teatrodoparqueoficial
Oficina "Mão que cria, mão que brinca"
Com Fernando Portela ensinando brinquedos em argila para crianças de 7 a 12 anos
Quando: Sábado (11) e domingo (12), às 14h
Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião, s/n, Várzea, Recife
Inscrição: R$ 75, através do link da bio do Instagram @oficinafranciscobrennand
Informações: @oficinafranciscobrennand
Festa Maluco Beleza - 40 Anos do Axé
Com Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Serginho e Filhos de Jorge
Quando: Sábado (11), a partir das 16h
Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: R$ 330 (open bar premium), à venda na Bilheteria Digital e nas lojas Nagem
Informações: @malucobelezarecife
Ana Carolina - "25 Anas"
Quando: Sábado (11), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
Caike Souza - show de lançamento do álbum "Entre Flores e Dores"
Quando: Sábado (11), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça / Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40, no site do Teatro Luiz Mendonça
Informações: @teatroluizmendonca
Siba - lançando o álbum "Máquina de Fazer Festa"
Quando: Sábado (11), às 19h; e domingo (12), às 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no Sympla (dia 11 e dia 12)
Informações: @sibaveloso / @almaartecafe
Show e Make no Patteo
Show de Ponttinho e Bandalelê
Quando: Sábado (11) e Domingo (12), às 15h
Camarim da Mini Moda Infantil (com opções de maquiagem, a partir de R$ 15; e penteados, a partir de R$ 35; no horário do shopping)
Onde: Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Informações: @shoppingpatteoolinda
Mega Circus
Quando: Sábado (11) e domingo (12), às 16h, às 18h e às 20h
Onde: em frente ao Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 22 no site Mega Circus ou diretamente na bilheteria
Informações: www.megacircus.com.br
Larissa Lisboa - turnê "Inquieta"
Convida Uana
Quando: Sábado (11), às 18h
Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 10, no Ticket Simples
Informações: @larissalisboamusic
Zimbra - turnê "Pouso"
Quando: Sábado (11), a partir das 16h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla
Informações: @estelita.recife
Natascha Falcão e Júlia Vargas - show "Lee-Gal"
Quando: Sábado (11), às 18h30
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 45, no Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Festival Medieval e show do Mundo Bita - "Festa dos Bichos"
Quando: Domingo (12), às 13h e às 16h
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Informações: @institutorb
Oficina “Frevações” - Ateliê Boitatá
Com a arte-educadora Camila Falcão e o multiartista Nando ZV
Quando: Domingo (12), das 13h às 15h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Inscrições gratuitas: clique aqui + ingresso do Paço do Frevo (R$ 10 e R$ 5, meia)
*É necessário levar camiseta clara sem estampa
Informações: @pacodofrevo
“Arrastão do Frevo” - TCM Bonecos Mirins de Olinda
Quando: Domingo (12), com concentração às 15h30 e saída às 16h
Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Cacau & Lulu e o Manguebitinho
Com participações de Fred 04 e Mari Bigio
Quando: Domingo (12), às 16h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos gratuitos - distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 14h
Informações: @teatrodoparqueoficial
Ylana apresenta o espetáculo "Jangadinha"
Quando: Domingo (12), às 18h
Onde: Plaza Shopping Casa Forte - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Entrada gratuita
Informações: @ylana.q / @jangadinhaoficial
TEATRO
“À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, de Gaëlle Bourges (França)
- FETEAG -
Quando: Quinta (9) e sexta (10), às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça / Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita, mediante retirada dos ingressos no site do Teatro Luiz Mendonça
Informações: @feteag
Lalu Live 15
Quando: Sexta (10), às 18h e e às 20h
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina - Recife-PE
Ingresso: a partir de R$ 50 (meia-entrada), no site Eventbrite! ou bilheteria do teatro no dia do evento
Informações: (81) 98268-4444
"Improvável"
Com os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas)
Quando: Sábado (11), às 18h30 e 21h; domingo (12), às 20h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no site do Teatro RioMar ou na bilheteria
Informações: @teatroriomarrecife
Os Super Heróis com o Plalhaço Chocolate
Quando: Domingo (12), às 10h
Onde: Teatro Boa Vista - R. Dom Bôsco, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partitr de R$ 40, no Sympla
Informações: (81) 2129-5961
EXPOSIÇÕES
Art.PE 2025
Quando: De 9 a 12 de outubro, das 13h às 20h (de 9 a 12/10) e das 13h às 18h (12/10)
Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 156, São José, Recife
Entrada gratuita para a Arena Art.PE e espaço de lojas
R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia) para acesso à área das galerias
Ingressos à venda no Sympla
Informações: @art__pe
"Terra-Mar"
Quando: até 27 de outubro
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Entrada franca
"As Estrelas Descem à Terra", de Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro de 2025
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 17h
Entrada franca
Informações: @galeriamarcozero
“Vermelho Cruel”, de Márcio Almeida
Quando: Até 31 de outubro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Em cartaz até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita
Visitação: Segunda-feira a sábado das 9h às 22h; e domingos e feriados das 12h às 21h
Informações: @shoppingtacaruna
''Vestígios de um Tempo Não Linear''
De Antonio Mendes
Quando: até 25 de outubro
Onde: Casa Guita - Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda
Visitação: Quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h às 18h, sextas-feiras e sábados, 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: (81) 9.9607-0234
"Fragile – Ne Pas Plier"
Quando: Até 25 de outubro
Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela
Visitação: Sextas-feiras, 18h às 21h, sábados e domingos 16h às 20h
Entrada gratuita
Informações: @casadedominique
“Meu Brasil Interior”
De Roxinha Lisboa
Quando: Até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
CINEMA
"O Último Episódio"
Erik, um garoto de 13 anos, tem uma paixão platônica por Sheila e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o lendário “último episódio” do desenho Caverna do Dragão. Com a ajuda de seus amigos, busca uma saída para a enrascada em que se meteu, vivendo uma intensa história de amadurecimento.
Direção: Maurilio Martins
"Tron: Ares"
"Tron: Ares" acompanha Ares (Jared Leto), um programa de inteligência artificial do mundo digital, que é enviado ao mundo real numa perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres digitais. A história explorará o que significa ser humano, enquanto Ares questiona a sua própria programação e tenta compreender o mundo real, numa jornada cheia de desafios e descobertas.
Direção: Joachim Rønning
"Perrengue Fashion"
Paula (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu (Filipe Bragança), que estuda business em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Seus planos acabam indo por água abaixo quando o filho decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas. A influenciadora vai atrás do filho e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas de vida e o novo trabalho, mas sem nunca perder o estilo.
Direção: Flávia Lacerda