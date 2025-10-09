A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana com Ana Carolina, 40 anos de Axé e celebração da criançada na RMR; Confira o roteiro As opções também incluem Edson Cordeiro no projeto Seis & Meia, Natascha Falcão e Júlia Vargas cantando Rita Lee e Gal Costa e Siba lançando novo álbum

O fim de semana na Região Metropolitana do Recife (RMR) está cheio de opções, principalmente para a criançada.

Para aproveitar o Dia das Crianças com os pequenos, haverá show do Mundo Bita, espetáculo do Palhaço Chocolate, a cantora Ylana com o projeto Jangadinha, além de Cacau & Lulu e o Manguebitinho, com as participações de Fred Zeroquatro e Mari Bigio, e diversas outras atrações.



Para os maiores, também não faltam opções: neste findi, Ana Carolina apresenta o show "25 Anas", celebrando suas bodas de prata com os palcos. Os 40 anos da Axé Music também serão lembrados na Festa Maluco Beleza, que irá reunir nomes como Durval Lellys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Serginho e Filhos de Jorge, no Parador.

No quesito shows, ainda tem show "Lee-Gal", com Natascha Falcão e Júlia Vargas, na Casa Estação da Luz; Edson Cordeiro como atração do Projeto Seis & Meia (com abertura de Tonfil); o pernambucano Siba lançando seu novo álbum, "Máquina de Fazer Festa", no Alma Arte Café.



E, óbvio, o leque é ainda maior quando lembramos que também há espetáculos teatrais, inúmeras exposições e lançamentos no cinema para completar a programação.



Confira, abaixo, o que reserva este fim de semana:

SHOWS/EVENTOS

XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Quando: até 12 de outubro

Onde: Centro de Convenções, Olinda - Av. Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15, no site Zig Tickets

Informações: @bienalpe



Ópera “La Serva Padrona”, de G. B. Pergolesi

Quando: Quinta (9), sexta (10) e sábado (11), às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes

Informações: @25producoes

Edson Cordeiro - Projeto Seis & Meia

Com abertura de Tonfil

Quando: Sexta (10), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 70, no Sympla

Informações:@teatrodoparqueoficial



Oficina "Mão que cria, mão que brinca"

Com Fernando Portela ensinando brinquedos em argila para crianças de 7 a 12 anos

Quando: Sábado (11) e domingo (12), às 14h

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião, s/n, Várzea, Recife

Inscrição: R$ 75, através do link da bio do Instagram @oficinafranciscobrennand

Informações: @oficinafranciscobrennand

Festa Maluco Beleza - 40 Anos do Axé

Com Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Serginho e Filhos de Jorge

Quando: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: R$ 330 (open bar premium), à venda na Bilheteria Digital e nas lojas Nagem

Informações: @malucobelezarecife

Ana Carolina - "25 Anas"

Quando: Sábado (11), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

Caike Souza - show de lançamento do álbum "Entre Flores e Dores"

Quando: Sábado (11), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça / Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40, no site do Teatro Luiz Mendonça

Informações: @teatroluizmendonca

Siba - lançando o álbum "Máquina de Fazer Festa"

Quando: Sábado (11), às 19h; e domingo (12), às 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no Sympla (dia 11 e dia 12)

Informações: @sibaveloso / @almaartecafe

Show e Make no Patteo

Show de Ponttinho e Bandalelê

Quando: Sábado (11) e Domingo (12), às 15h

Camarim da Mini Moda Infantil (com opções de maquiagem, a partir de R$ 15; e penteados, a partir de R$ 35; no horário do shopping)

Onde: Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Informações: @shoppingpatteoolinda

Mega Circus

Quando: Sábado (11) e domingo (12), às 16h, às 18h e às 20h

Onde: em frente ao Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 22 no site Mega Circus ou diretamente na bilheteria

Informações: www.megacircus.com.br

Larissa Lisboa - turnê "Inquieta"

Convida Uana

Quando: Sábado (11), às 18h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 10, no Ticket Simples

Informações: @larissalisboamusic



Zimbra - turnê "Pouso"

Quando: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

Informações: @estelita.recife

Natascha Falcão e Júlia Vargas - show "Lee-Gal"

Quando: Sábado (11), às 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 45, no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Festival Medieval e show do Mundo Bita - "Festa dos Bichos"

Quando: Domingo (12), às 13h e às 16h

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Informações: @institutorb

Oficina “Frevações” - Ateliê Boitatá

Com a arte-educadora Camila Falcão e o multiartista Nando ZV

Quando: Domingo (12), das 13h às 15h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Inscrições gratuitas: clique aqui + ingresso do Paço do Frevo (R$ 10 e R$ 5, meia)

*É necessário levar camiseta clara sem estampa

Informações: @pacodofrevo

“Arrastão do Frevo” - TCM Bonecos Mirins de Olinda

Quando: Domingo (12), com concentração às 15h30 e saída às 16h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Cacau & Lulu e o Manguebitinho

Com participações de Fred 04 e Mari Bigio

Quando: Domingo (12), às 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos gratuitos - distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 14h

Informações: @teatrodoparqueoficial

Ylana apresenta o espetáculo "Jangadinha"

Quando: Domingo (12), às 18h

Onde: Plaza Shopping Casa Forte - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Entrada gratuita

Informações: @ylana.q / @jangadinhaoficial

TEATRO

“À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, de Gaëlle Bourges (França)

- FETEAG -

Quando: Quinta (9) e sexta (10), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça / Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita, mediante retirada dos ingressos no site do Teatro Luiz Mendonça

Informações: @feteag

Lalu Live 15

Quando: Sexta (10), às 18h e e às 20h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina - Recife-PE

Ingresso: a partir de R$ 50 (meia-entrada), no site Eventbrite! ou bilheteria do teatro no dia do evento

Informações: (81) 98268-4444

"Improvável"

Com os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas)

Quando: Sábado (11), às 18h30 e 21h; domingo (12), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no site do Teatro RioMar ou na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife

Os Super Heróis com o Plalhaço Chocolate

Quando: Domingo (12), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - R. Dom Bôsco, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partitr de R$ 40, no Sympla

Informações: (81) 2129-5961



EXPOSIÇÕES



Art.PE 2025

Quando: De 9 a 12 de outubro, das 13h às 20h (de 9 a 12/10) e das 13h às 18h (12/10)

Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 156, São José, Recife

Entrada gratuita para a Arena Art.PE e espaço de lojas

R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia) para acesso à área das galerias

Ingressos à venda no Sympla

Informações: @art__pe

"Terra-Mar"

Quando: até 27 de outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Entrada franca



"As Estrelas Descem à Terra", de Bruno Vilela

Quando: até 23 de dezembro de 2025

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 17h

Entrada franca

Informações: @galeriamarcozero

“Vermelho Cruel”, de Márcio Almeida

Quando: Até 31 de outubro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h

Informações: (81) 3033-4708

Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: Em cartaz até o dia 12 de outubro

Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita

Visitação: Segunda-feira a sábado das 9h às 22h; e domingos e feriados das 12h às 21h

Informações: @shoppingtacaruna

''Vestígios de um Tempo Não Linear''

De Antonio Mendes

Quando: até 25 de outubro

Onde: Casa Guita - Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda

Visitação: Quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h às 18h, sextas-feiras e sábados, 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: (81) 9.9607-0234



"Fragile – Ne Pas Plier"

Quando: Até 25 de outubro

Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela

Visitação: Sextas-feiras, 18h às 21h, sábados e domingos 16h às 20h

Entrada gratuita

Informações: @casadedominique

“Meu Brasil Interior”

De Roxinha Lisboa

Quando: Até 23 de novembro

Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixacultural

Casacor Pernambuco 2025

Quando: até 30 de novembro

Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial

Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Informações: @casacorpeoficial

CINEMA



"O Último Episódio"

Erik, um garoto de 13 anos, tem uma paixão platônica por Sheila e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o lendário “último episódio” do desenho Caverna do Dragão. Com a ajuda de seus amigos, busca uma saída para a enrascada em que se meteu, vivendo uma intensa história de amadurecimento.

Direção: Maurilio Martins

"Tron: Ares"

"Tron: Ares" acompanha Ares (Jared Leto), um programa de inteligência artificial do mundo digital, que é enviado ao mundo real numa perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres digitais. A história explorará o que significa ser humano, enquanto Ares questiona a sua própria programação e tenta compreender o mundo real, numa jornada cheia de desafios e descobertas.

Direção: Joachim Rønning

"Perrengue Fashion"

Paula (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu (Filipe Bragança), que estuda business em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Seus planos acabam indo por água abaixo quando o filho decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas. A influenciadora vai atrás do filho e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas de vida e o novo trabalho, mas sem nunca perder o estilo.

Direção: Flávia Lacerda



