Ana Castela, cinema para bebês e Rec'n'Play no final de semana da RMR; confira a agenda cultural
O roteiro de atrações culturais também inclui opções como o 28º Festival Internacional de Dança do Recife, Barão Vermelho e exposições de arte
O final de semana promete atrações culturais de todos os tipos para o público pernambucano. Shows, exposições, lançamentos de livros, filmes, teatro e dança marcam a agenda, que contempla públicos de todas as idades.
Para as crianças de 18 meses até 6 anos de idade, a Caixa Cultural recebe a mostra “Tô no Cineminha”, exibindo filmes com trilha sonora executada ao vivo. Os pequenos também podem conferir o lançamento do álbum do grupo infantil Tapete Voador, com show no Teatro Capiba.
A capital pernambucana respira arte, inovação e tecnologia com eventos como o Rec’n’Play e o 28º Festival Internacional de Dança do Recife, que apresentam programações gratuitas. A cidade recebe ainda as visitas da boiadeira Ana Castela, com show no Classic Hall, e do ator Marco Nanini, que volta a trazer o espetáculo “Traidor”.
Confira, abaixo, essas e outras dicas.
SHOWS E EVENTOS
Rec’n’Play 2025
Com shows de Otto, Catto, Joyce Alane, Sandra de Sá e outras atrações
Quando: até sábado (18)
Onde: diversos palcos no bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: recnplay.pe
Prudential Concerts
Com Titãs e orquestra Prudential Concerts
Quando: Quinta-feira (16), às 20h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos esgotados
Informações: @prudentialconcerts
Sexta Brega no Clube das Pás
Com Toni di Pádua, Assis Cavalcanti, Augusto César Filho, Bila do Brega e Orquestra das Pás
Quando: Sexta (17), a partir das 19h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingresso: R$ 30 (meia-entrada para todos até 21h)
Informações: (81) 99411-2043
Lançamento do “Frevobook”
Com show de Climério de Oliveira Santos, Marcos FM e Spok
Quando: Sexta-feira (17), às 19h
Onde: Conservatório Pernambucano de Música - Av. João de Barros, 594, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita, sujeita à lotação
Informações: (81) 99945-9434
“O Som das Baquetas”
Do Duo Repercuti
Quando: Sexta-feira (17), às 19h
Onde: Centro de Artes de Igarassu – Rua Dr. João Elísio, 33, Centro, Igarassu
Entrada gratuita
Show “Teatro Mágico - O Reencontro”
Quando: Sexta-feira (17), às 20h
Onde: Concha Acústica da UFPE - Cidade Universitária, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, no site Ingresso Mágico
Informações: @oteatromagico
Forró de Candeeiro
Com Cezzinha
Quando: Sexta (17) e sábado (18), às 20h
Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos, Recife.
Quanto: R$ 100 (sexta) e R$120 (sábado)
Informações: (81) 99252-4222
Downtown Aldeia Festival
Com Barão Vermelho, Raimundos e outras atrações
Quando: Sábado (18), das 13h às 23h
Onde: Fazeventus - Estr. de Aldeia, Km 7, 5874, Aldeia, Camaragibe
Ingressos a partir de R$ 70, no site Evenyx, na Ingresso Prime (RioMar), Trois Barbearia e nas lojas da Casa do Pará
Informações: @downtownaldeiafestival
Lançamento do livro “Um solo para violoncelo”
De Renata Pimentel
Quando: Sábado (18), das 15h às 19h
Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela
Entrada gratuita
Informações: www.osexodapalavra.com
Sábado no Paço
Com o Bloco Lírico Flor do Tamarindo
Quando: Sábado (18), às 16h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Ingressos por R$ 10 e R$ 15 (meia-entrada)
Informações: pacodofrevo.org.br
Show de lançamento do álbum "Reza a Lenda"
Do grupo Tapete Voador
Quando: Sábado (18), às 16h
Onde: Teatro Capiba - Sesc Casa Amarela, Recife
Ingressos: 1 kg de alimento não perecível será a entrada do evento (a doação será destinada ao Projeto Sesc Mesa B)
Informações: sescpe.com.br
Show de Ana Castela
Quando: Sábado (18), a partir das 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 70 no Bilheteria Digital
Informações: classichall.com.br
Te Esqueci no Brega
Com Sedutora, Eliza Mell, Original DJ Copy e outras atrações
Quando: Sábado (18), às 22h
Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 25, à venda pelo Sympla
Informações: @kisserscrew
14º Fela Day PE
Com DJ Dolores, DJ Ari Falcão e DJ André Oliveira
Quando: Sábado (18), às 22h
Onde: Danceteria Recife - Rua Fernando Lopes, s/n, Graças
Ingressos por R$ 20, no Sympla
Informações: @ari_falcao
TEATRO E DANÇA
Espetáculo “Imorais”
Do Bando de Nada Coletivo de Teatro
Quando: Quinta-feira (16), às 20h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, Bairro do Recife
Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no Sympla
Informações: @bandodenada
28º Festival Internacional de Dança do Recife
Quando: de sexta-feira (17) até 26 de outubro
Onde: Teatro de Santa Isabel, Teatro Hermilo Borba Filho, Murilo La Greca, Teatro Apolo, Teatro do Parque, Compaz Eduardo Campos e praças da cidade
Entrada gratuita
Informações: @culturadorecife
28ª Mostra de Teatro da Vitória de Santo Antão (Mostev)
Quando: de sexta-feira (17) até 1º de novembro
Onde: Teatro Silogeu - R. João Fernandes Viêira, 200, Matriz, Vitória de Santo Antão
Ingressos gratuitos, com retirada pelo Sympla
Informações: @mostevfestival
Espetáculo “Revinda”
Com Rebeca Gondim e artistas convidados
Quando: Sábado (18), às 17h30
Onde: Praça Laura Nigro - Rua de São Bento, s/n, Sítio histórico de Olinda
Acesso gratuito
Informações: @rebecagondim__
Espetáculo "Traidor"
Com Marco Nanini
Quando: Sexta (17) e Sábado (18), às 20h, e Domingo (19), às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - dentro do Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife
Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) no site do teatro e na bilheteria do teatro
Informações: (81) 3355-9822
EXPOSIÇÃO
“Geratriz_Iza”
De Iza do Amparo e Moa Campelo
Quando: abertura neste sábado (18), das 15h às 17h
Visitação: até 19 de outubro; terça-feira a domingo, das 09h às 17h
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda
Entrada gratuita
Informações: @atelie_izadoamparo
XXIV Exposição de Artes do Imip
Quando: de 17 de outubro a 2 de novembro
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Entrada gratuita
Informações: @museudoestadope
"Terra-Mar"
Quando: até 27 de outubro
Visitação: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 18h
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro de 2025
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
“Vermelho Cruel”
De Márcio Almeida
Quando: até 31 de outubro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
''Vestígios de um Tempo Não Linear''
De Antonio Mendes
Quando: até 25 de outubro
Onde: Casa Guita - Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda
Visitação: Quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h às 18h, sextas-feiras e sábados, 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: (81) 9.9607-0234
"Fragile – Ne Pas Plier"
Quando: Até 25 de outubro
Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela
Visitação: Sextas-feiras, 18h às 21h, sábados e domingos 16h às 20h
Entrada gratuita
Informações: @casadedominique
“Meu Brasil Interior”
De Roxinha Lisboa
Quando: Até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
CINEMA
“Tô no Cineminha”
Cineconcertos para e crianças de 18 meses a 6 anos de idade
Quando: Sexta-feira (17), às 15h, e no sábado (16), às 11h e às 16h
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Entrada gratuita, com ingressos distribuídos na bilheteria da Caixa Cultural, uma hora antes de cada sessão
Informações: @caixaculturalrecife
"O Telefone Preto 2"
A trama de “O Telefone Preto 2” se passa quatro anos após a fuga de Finn (Mason Thames) e a morte do Sequestrador (Ethan Hawk). Apesar do tempo, Finn ainda lida com os traumas do sequestro, enquanto Gwen (Madeleine McGraw) começa a receber ligações em sonhos que a levam até um acampamento de inverno marcado por mistérios e visões de vítimas desconhecidas. Em meio a uma nevasca, os irmãos precisarão enfrentar uma presença ainda mais sombria: um inimigo que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.
Direção: Scott Derrickson
"O Bom Bandido"
Após escapar da prisão, o ex-soldado e ladrão profissional Jeffrey Manchester (Channing Tatum) encontra um esconderijo dentro de uma loja de brinquedos, sobrevivendo por meses sem ser detectado enquanto planeja seu próximo passo. No entanto, quando Jeffrey se apaixona por uma mãe divorciada, sua vida dupla começa a desmoronar, desencadeando um jogo de gato e rato emocionante e cheio de suspense à medida que seu passado se aproxima.
Direção: Derek Cianfrance