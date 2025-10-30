Musical sobre Raul Seixas, show de Claudia Leitte e Festival de Circo na agenda cultural
Final de semana traz diversas atrações no Recife e Região Metropolitana, incluindo shows, exposições, espetáculos e cinema
Entre a despedida de outubro e as boas-vindas ao mês de novembro, o final de semana promete tirar o público de casa. Ainda em clima de Halloween, mas com um pé já no Natal, a agenda cultural do Recife e Região Metropolitana oferece opções diversas.
Para inaugurar sua programação natalina, o RioMar Shopping traz um show da Família Lima. Na boate Metrópole e no Clube das Pás, o Dia das Bruxas será celebrado com muita música.
Claudia Leitte sobe ao palco do Teatro Guararapes para apresentar o show "Intemporal", enquanto o rapper Veigh leva o seu “Evom Tour” ao Classic Hall. Não vai faltar alegria com a 19ª edição do Festival de Circo do Brasil, passando por diversos teatros do Recife.
Leia também
• Sydney Sweeney fará filme que se passa no Rio de Janeiro, diz site
• Fernanda Torres posta foto de bastidores de "Os Corretores", seu novo filme
• Demi Moore diz que Tom Cruise ficou ''constrangido'' com sua gravidez em filme dos anos 1990
No teatro, “Raul Seixas, o Musical” leva ao palco a trajetória do Maluco Beleza. Confira tudo sobre essas e outras indicações no roteiro preparado pela Folha de Pernambuco:
SHOW
Natal RioMar - Show da Família Lima
Quando: Sexta-feira (31), às 18h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina
Ingressos a partir de R$ 20, no site Uhuu ou na bilheteria
Informações: teatroriomarrecife.com.br
Claudia Leitte em "Intemporal"
Quando: Sexta (31), às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Olinda
Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400 e @turneintemporal
“Sexta do Baile de Halloween”
Com Banda Conexão e Orquestra das Pás e concurso de melhor fantasia
Quando: Sexta (31), a partir das 19h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
Ingressos: R$ 30 (meia-entrada para todos), à venda no local
Informações: (81) 99411-2043
"Evom Tour", com Veigh
Participações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A.
Quando: Sábado (1º), às 20h
Onde: Classic Hall - Olinda
Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria e no site Bilheteria Digital
Informações: @evomtour
Halloween Metrópole
Com show de Aretuza Lovi
Quando: Sábado (1º), às 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla
Informações: (81) 3423.0123
Marcos Almeida - Turnê Calado
Quando: Sábado (1º), às 17h e 20h
Onde: Igreja A Ponte - Cais do Apolo, 594. Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla
Finados Rock - 7ª edição
Com as bandas Devotos, Saga HC, Eskröta, Postigo, Manfarro e Sanity Destroyed
Quando: Domingo (2), a partir das 15h
Onde: Viaduto de Prazeres - Estrada da Batalha, s/n, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes
Entrada gratuita
Quarteto Matéria Prima
Quando: Domingo (2), às 17h
Onde: Praça de Alimentação do RioMar Shopping - Pina, Recife
Entrada gratuita
TEATRO
“Frankenstein”
Quando: de quinta-feira (30) a sábado (1º), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 15, às venda no site da Caixa Cultural
Informações: (81) 3425-1915
19ª Festival de Circo do Brasil
Quando: deste sábado (1º) até 9 de novembro
Onde: em vários equipamentos culturais do Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: festivaldecircodobrasil.com.br
“Raul Seixas, o Musical”
Quando: Sábado (1º), às 21h
Onde: Teatro RioMar
Ingressos a partir de R$ 75, no site Uhuu ou na bilheteria
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
Musical "Chapeuzinho de Neve Adormecida"
Quando: Sábado (1º) e domingo (2), às 16h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça - no Parque Dona Lindu
Ingressos a partir de R$ 40 no site do teatro e na bilheteria
Informações: (81) 99568.4125
Espetáculo “Doce Natal”
Quando: Sábado (1º), às 19h
Onde: Praça de Alimentação do RioMar Shopping - Pina, Recife
Entrada gratuita
"A Bela Adormecida"
Apresentação de balé clássico do We Call It Ballet
Quando: Domingo (2), às 16h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina
Ingressos: a partir de R$ 80 no site Fever
EXPOSIÇÕES
"A alegria é a prova dos nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
XXIV Exposição de Artes do Imip
Quando: até 2 de novembro
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças
Entrada gratuita
Informações: @museudoestadope
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
“Geratriz_Iza”
De Iza do Amparo e Moa Campelo
Visitação: até 18 de novembro; terça-feira a domingo, das 09h às 17h
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda
Entrada gratuita
Informações: @atelie_izadoamparo
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriamarcozero
"Vermelho Cruel"
De Márcio Almeida
Quando: até 31 de outubro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h
Informações: (81) 3033-4708
"Meu Brasil Interior"
De Roxinha Lisboa
Quando: Até 23 de novembro
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixacultural
CINEMA
"Springsteen - Salve-me do Desconhecido"
O filme retrata o processo de criação do álbum “Nebraska”, lançado em 1982 por Bruce Springsteen. Feito em um gravador de 4 faixas no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um ponto de virada em sua vida e é considerado um de seus trabalhos mais perduráveis, um disco acústico cru e assombrado, povoado por almas perdidas em busca de uma razão para acreditar.
Direção: Scott Cooper
"Enterre Seus Mortos"
Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson (Selton Mello) trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto dele, o colega de profissão Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado que distribui extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho, e sua chefe Nete (Marjorie Estiano) – com quem Edgar tem um relacionamento incipiente, além do desejo de fugir de Abalurdes. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que um arrebatamento final se aproxima.
Direção: Marco Dutra
"Sonhos"
Jennifer (Jessica Chastain) é uma influente socialite de São Francisco. Sua vida cuidadosamente construída entra em risco quando ela se envolve com Fernando (Isaac Hernández), um jovem bailarino mexicano que sonha em atuar numa grande escola de balé. Impulsionado pelo amor e pela esperança de um recomeço, ele atravessa a fronteira para estar ao lado dela, uma decisão que ameaça desestabilizar o mundo que Jennifer tanto lutou para preservar. Determinada a manter seu império intacto, ela será capaz de tudo, mesmo que isso revele o lado mais obscuro desse romance.
Direção: Michel Franco