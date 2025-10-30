Musical sobre Raul Seixas, show de Claudia Leitte e Festival de Circo na agenda cultural

A- A+

Entre a despedida de outubro e as boas-vindas ao mês de novembro, o final de semana promete tirar o público de casa. Ainda em clima de Halloween, mas com um pé já no Natal, a agenda cultural do Recife e Região Metropolitana oferece opções diversas.

Para inaugurar sua programação natalina, o RioMar Shopping traz um show da Família Lima. Na boate Metrópole e no Clube das Pás, o Dia das Bruxas será celebrado com muita música.

Claudia Leitte sobe ao palco do Teatro Guararapes para apresentar o show "Intemporal", enquanto o rapper Veigh leva o seu “Evom Tour” ao Classic Hall. Não vai faltar alegria com a 19ª edição do Festival de Circo do Brasil, passando por diversos teatros do Recife.



No teatro, “Raul Seixas, o Musical” leva ao palco a trajetória do Maluco Beleza. Confira tudo sobre essas e outras indicações no roteiro preparado pela Folha de Pernambuco:



SHOW



Natal RioMar - Show da Família Lima

Quando: Sexta-feira (31), às 18h

Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina

Ingressos a partir de R$ 20, no site Uhuu ou na bilheteria

Informações: teatroriomarrecife.com.br



Claudia Leitte em "Intemporal"

Quando: Sexta (31), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Olinda

Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400 e @turneintemporal



“Sexta do Baile de Halloween”

Com Banda Conexão e Orquestra das Pás e concurso de melhor fantasia

Quando: Sexta (31), a partir das 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada para todos), à venda no local

Informações: (81) 99411-2043



"Evom Tour", com Veigh

Participações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A.

Quando: Sábado (1º), às 20h

Onde: Classic Hall - Olinda

Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria e no site Bilheteria Digital

Informações: @evomtour



Halloween Metrópole

Com show de Aretuza Lovi

Quando: Sábado (1º), às 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla

Informações: (81) 3423.0123



Marcos Almeida - Turnê Calado

Quando: Sábado (1º), às 17h e 20h

Onde: Igreja A Ponte - Cais do Apolo, 594. Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla



Finados Rock - 7ª edição

Com as bandas Devotos, Saga HC, Eskröta, Postigo, Manfarro e Sanity Destroyed

Quando: Domingo (2), a partir das 15h

Onde: Viaduto de Prazeres - Estrada da Batalha, s/n, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes

Entrada gratuita



Quarteto Matéria Prima

Quando: Domingo (2), às 17h

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Shopping - Pina, Recife

Entrada gratuita



TEATRO



“Frankenstein”

Quando: de quinta-feira (30) a sábado (1º), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife – Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15, às venda no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915



19ª Festival de Circo do Brasil

Quando: deste sábado (1º) até 9 de novembro

Onde: em vários equipamentos culturais do Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: festivaldecircodobrasil.com.br



“Raul Seixas, o Musical”

Quando: Sábado (1º), às 21h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 75, no site Uhuu ou na bilheteria

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br



Musical "Chapeuzinho de Neve Adormecida"

Quando: Sábado (1º) e domingo (2), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - no Parque Dona Lindu

Ingressos a partir de R$ 40 no site do teatro e na bilheteria

Informações: (81) 99568.4125



Espetáculo “Doce Natal”

Quando: Sábado (1º), às 19h

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Shopping - Pina, Recife

Entrada gratuita



"A Bela Adormecida"

Apresentação de balé clássico do We Call It Ballet

Quando: Domingo (2), às 16h

Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina

Ingressos: a partir de R$ 80 no site Fever



EXPOSIÇÕES



"A alegria é a prova dos nove"

Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria



XXIV Exposição de Artes do Imip

Quando: até 2 de novembro

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita

Informações: @museudoestadope

Casacor Pernambuco 2025

Quando: até 30 de novembro

Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial

Visitação: De terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Informações: @casacorpeoficial



“Geratriz_Iza”

De Iza do Amparo e Moa Campelo

Visitação: até 18 de novembro; terça-feira a domingo, das 09h às 17h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Varadouro, Olinda

Entrada gratuita

Informações: @atelie_izadoamparo



"As Estrelas Descem à Terra"

De Bruno Vilela

Quando: até 23 de dezembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: @galeriamarcozero

"Vermelho Cruel"

De Márcio Almeida

Quando: até 31 de outubro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 15h

Informações: (81) 3033-4708

"Meu Brasil Interior"

De Roxinha Lisboa

Quando: Até 23 de novembro

Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixacultural



CINEMA



"Springsteen - Salve-me do Desconhecido"

O filme retrata o processo de criação do álbum “Nebraska”, lançado em 1982 por Bruce Springsteen. Feito em um gravador de 4 faixas no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um ponto de virada em sua vida e é considerado um de seus trabalhos mais perduráveis, um disco acústico cru e assombrado, povoado por almas perdidas em busca de uma razão para acreditar.

Direção: Scott Cooper

"Enterre Seus Mortos"

Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson (Selton Mello) trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto dele, o colega de profissão Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado que distribui extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho, e sua chefe Nete (Marjorie Estiano) – com quem Edgar tem um relacionamento incipiente, além do desejo de fugir de Abalurdes. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que um arrebatamento final se aproxima.

Direção: Marco Dutra

"Sonhos"

Jennifer (Jessica Chastain) é uma influente socialite de São Francisco. Sua vida cuidadosamente construída entra em risco quando ela se envolve com Fernando (Isaac Hernández), um jovem bailarino mexicano que sonha em atuar numa grande escola de balé. Impulsionado pelo amor e pela esperança de um recomeço, ele atravessa a fronteira para estar ao lado dela, uma decisão que ameaça desestabilizar o mundo que Jennifer tanto lutou para preservar. Determinada a manter seu império intacto, ela será capaz de tudo, mesmo que isso revele o lado mais obscuro desse romance.

Direção: Michel Franco

