Mais "Tempo Rei" de Gilberto Gil, Jorge Vercillo e Dominguinho são atrações no fim de semana
Último show da turnê de Gil em Pernambuco, primeiro show em Olinda do projeto que une João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, e 30 anos de carreira de Vercillo estão entre as opções de diversão no "findi"
O fim de semana chega na RMR com gosto de estreias, despedidas, novidades e uma série de atrações para todos os gostos.
Nesta sexta (28), será a última oportunidade de conferir o show da turnê "Tempo Rei", do mestre Gilberto Gil, no Classic Hall. Ao contrário da semana passada – com ingressos esgotados – ainda há disponíveis para o derradeiro show de Gil em Pernambuco.
No mesmo Classic Hall, no sábado (29), é a vez dos ganhadores do Grammy Latino, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, com o projeto Dominguinho, finalmente se apresentarem em Olinda, onde tudo começou. Porém, os ingressos já estão esgotados.
Tem também o cantor e compositor Jorge Vercillo, na sexta (28), celebrando 30 anos de carreira com o show “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”, no Teatro Guararapes.
Estes também são os últimos dias para conferir a Casacor Pernambuco 2025, que fica aberta, no Complexo Niágara S.A, no Bairro do Recife, até este domingo (30).
A Galeria Boi abre suas portas, em Caruaru, Agreste do Estado, com a exposição "NOVA FORNOS", que ficará em cartaz no espaço até o dia 27 de janeiro de 2026.
Peças de teatro, mais shows e eventos, exposições e estreias nos cinemas também estão no roteiro deste fim de semana, que você confere, completo, abaixo:
SHOWS/EVENTOS
Orquestra Cantando a Paz
Quando: Sexta (28), às 16h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
Amaro Freitas - "Y'Y" (show solo)
Quando: Sexta (28), às 20h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla
Informações: @pacodofrevo
Gilberto Gil - "Tempo Rei"
Quando: Sexta (28), às 21h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 240, à venda no Eventim
Informações: @gilbertogil / @giltemporei
Jorge Vercillo - “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”
Quando: Sexta (28), às 21h
Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Ceckon Tickets
Informações: @jorgevercillooficial
Cantata Natalina da Orquestra Criança Cidadã
Quando: Sábado (29), às 16h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
Baile dos Anos 60 - com Queiroz Banda Show e Orquestra das Pás
Quando: Sábado (29), a partir das 20h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande - Recife-PE
Ingressos: R$ 30 (até as 21h), na bilheteria do local
Informações: (81) 9 9411-2043
Dominguinho
Quando: Sábado (29)
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos esgotados
Informações: @dominguinho
Sorriso Maroto - "As Antigas"
Quando: Sábado (29), às 20h
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 115, no Ingresse
Informações: @sorrisomaroto
Uma Noite com Cida Moreira em Recife
Quando: Sábado (29), às 21h
Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla
Informações: @fregerecife
Carina Lins - 20 anos de carreira
Quando: Domingo (30), a partir das 12h
Onde: Clube Bela Vista - Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria - Recife-PE
Ingressos: R$ 40, no site Bilheteria Digital e presencialmente nas lojas Esposende, FK Modas (Alto de Santa Terezinha) e Romo Surf (Dois Unidos).
Informações: @carinalinsoficial
Terraplana, Teste and Deaf Kids, Àiyé
Quando: Domingo, às 17h
Onde: Darkside - Rua Barão de São Borja, 89, Soledade - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, no ShotGun
Informações: @darksiderecife
TEATRO
"Risos Ancestrais"
Quando: Sábado (29), 16h
Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos gratuitos: Com retirada no Sympla
Informações: @oposteoficial
Guerreira do K-Pop em Recife
Quando: Domingo (30), às 18h30
Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bôsco, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla
Informações: (81) 2129-5961
EXPOSIÇÕES
"C", de Marlan Cotrim
Quando: até 23 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem
Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h
Entrada gratuita
Informações: @amparosessenta
Exposição "NOVA FORNOS"
Quando: até 27 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura - Caruaru-PE
Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)
Insformações: @galeriaboi
Casacor Pernambuco 2025
Quando: até 30 de novembro
Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial
Visitação: de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Informações: @casacorpeoficial
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Informações: @galeriamarcozero
CINEMA
"Zootopia 2’’
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Direção: Jared Bush, Byron Howard
"Mãe Fora Da Caixa’’
O filme acompanha a Manu, interpretada por Miá Mello, uma mulher bem-sucedida, com uma rotina agitada que não permite imprevistos. Ela acredita ter tudo sempre sob controle, até a chegada de sua primeira filha.
Direção: Manuh Fontes
"Morra, Amor’’
Com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, o longa acompanha Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana.
Direção: Lynne Ramsay
"Bugonia’’
Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.
Direção: Yorgos Lanthimos