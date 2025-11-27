A- A+

AGENDA CULTURAL Mais "Tempo Rei" de Gilberto Gil, Jorge Vercillo e Dominguinho são atrações no fim de semana Último show da turnê de Gil em Pernambuco, primeiro show em Olinda do projeto que une João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, e 30 anos de carreira de Vercillo estão entre as opções de diversão no "findi"

O fim de semana chega na RMR com gosto de estreias, despedidas, novidades e uma série de atrações para todos os gostos.



Nesta sexta (28), será a última oportunidade de conferir o show da turnê "Tempo Rei", do mestre Gilberto Gil, no Classic Hall. Ao contrário da semana passada – com ingressos esgotados – ainda há disponíveis para o derradeiro show de Gil em Pernambuco.

No mesmo Classic Hall, no sábado (29), é a vez dos ganhadores do Grammy Latino, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, com o projeto Dominguinho, finalmente se apresentarem em Olinda, onde tudo começou. Porém, os ingressos já estão esgotados.

Tem também o cantor e compositor Jorge Vercillo, na sexta (28), celebrando 30 anos de carreira com o show “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”, no Teatro Guararapes.



Estes também são os últimos dias para conferir a Casacor Pernambuco 2025, que fica aberta, no Complexo Niágara S.A, no Bairro do Recife, até este domingo (30).



A Galeria Boi abre suas portas, em Caruaru, Agreste do Estado, com a exposição "NOVA FORNOS", que ficará em cartaz no espaço até o dia 27 de janeiro de 2026.



Peças de teatro, mais shows e eventos, exposições e estreias nos cinemas também estão no roteiro deste fim de semana, que você confere, completo, abaixo:

SHOWS/EVENTOS

Orquestra Cantando a Paz

Quando: Sexta (28), às 16h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: Entrada gratuita

Informações: @caixaculturalrecife

Amaro Freitas - "Y'Y" (show solo)

Quando: Sexta (28), às 20h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

Informações: @pacodofrevo

Gilberto Gil - "Tempo Rei"

Quando: Sexta (28), às 21h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 240, à venda no Eventim

Informações: @gilbertogil / @giltemporei

Jorge Vercillo - “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”

Quando: Sexta (28), às 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Ceckon Tickets

Informações: @jorgevercillooficial

Cantata Natalina da Orquestra Criança Cidadã

Quando: Sábado (29), às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Baile dos Anos 60 - com Queiroz Banda Show e Orquestra das Pás

Quando: Sábado (29), a partir das 20h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (até as 21h), na bilheteria do local

Informações: (81) 9 9411-2043



Dominguinho

Quando: Sábado (29)

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos esgotados

Informações: @dominguinho

Sorriso Maroto - "As Antigas"

Quando: Sábado (29), às 20h

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$ 115, no Ingresse

Informações: @sorrisomaroto

Uma Noite com Cida Moreira em Recife

Quando: Sábado (29), às 21h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla

Informações: @fregerecife

Carina Lins - 20 anos de carreira

Quando: Domingo (30), a partir das 12h

Onde: Clube Bela Vista - Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria - Recife-PE

Ingressos: R$ 40, no site Bilheteria Digital e presencialmente nas lojas Esposende, FK Modas (Alto de Santa Terezinha) e Romo Surf (Dois Unidos).

Informações: @carinalinsoficial



Terraplana, Teste and Deaf Kids, Àiyé

Quando: Domingo, às 17h

Onde: Darkside - Rua Barão de São Borja, 89, Soledade - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no ShotGun

Informações: @darksiderecife

TEATRO

"Risos Ancestrais"

Quando: Sábado (29), 16h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos gratuitos: Com retirada no Sympla

Informações: @oposteoficial

Guerreira do K-Pop em Recife

Quando: Domingo (30), às 18h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bôsco, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla

Informações: (81) 2129-5961



EXPOSIÇÕES

"C", de Marlan Cotrim

Quando: até 23 de janeiro de 2026

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem

Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h

Entrada gratuita

Informações: @amparosessenta

Exposição "NOVA FORNOS"

Quando: até 27 de janeiro de 2026

Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura - Caruaru-PE

Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)

Insformações: @galeriaboi

Casacor Pernambuco 2025

Quando: até 30 de novembro

Onde: Complexo Niágara S.A. - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial

Visitação: de terça a sábado, das 14h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Informações: @casacorpeoficial



"A Alegria é a Prova dos Nove"

Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros

Quando: até 19 de dezembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria



"As Estrelas Descem à Terra"

De Bruno Vilela

Quando: até 23 de dezembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem,Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Informações: @galeriamarcozero

CINEMA

"Zootopia 2’’

Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Mãe Fora Da Caixa’’

O filme acompanha a Manu, interpretada por Miá Mello, uma mulher bem-sucedida, com uma rotina agitada que não permite imprevistos. Ela acredita ter tudo sempre sob controle, até a chegada de sua primeira filha.

Direção: Manuh Fontes

"Morra, Amor’’

Com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, o longa acompanha Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana.

Direção: Lynne Ramsay

"Bugonia’’

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos

