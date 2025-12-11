Show de Spok e Armadinho, peça com Jesuíta Barbosa e Natal da Musa são destaques no fim de semana
O "findi" tá recheado de opções de lazer: shows, cantatas natalinas, cortejos, exposições, peças de teatro e estreias no cinema
Neste segundo fim de semana de dezembro, muitas são as opções de diversão, em especial as comemorações em homenagem aos 113 anos que o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, faria neste sábado (13), além das cantatas natalinas fechando o ano de 2025, e muitos shows, festivais, peças de teatro, novas exposições entrando em cartaz e filmes estreando nas telas de cinema.
O cantor e compositor Oswaldo Montenegro chega ao Recife com o show “O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer”, no Teatro Guararapes. O frevo une os músicos Spok e Armandinho em show gratuito, na frente do Paço do Frevo. Priscila Senna celebra o exitoso ano de 2025 na festa "Natal da Musa", no Clube Internacional do Recife, com diversos convidados, como Anderson Neiff, Tayara Andreza, Conde Só Brega
Para quem curte teatro, chega ao Recife o espetáculo “Sonho Elétrico”, que traz o ator pernambucano Jesuíta Barbosa no elenco, para temporada neste fim de semana no Teatro de Santa Isabel.
O Bairro do Recife recebe dois cortejos neste fim de semana: no sábado (13), o Cortejo Gonzaguiano sai da Av. Rio Branco até a Praça do Arsenal, celebrando os 113 de Gonzagão; no domingo (14), cerca de 300 artistas e músicos participam do Cortejo do Baile do Menino Deus, do Cais da Alfândega até a Praça do Arsenal.
Para contemplar, novas exposições entram em cartaz. Entre elas, “ColeTânia” reúne a obra da artista Tânia Carneiro Leão, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), no bairro das Graças; e “Voltei Recife”, de Miguel Santos, que abre na Galeria Ranulpho, no Bairro do Recife.
E isso é só um pouquinho! Confere abaixo o que mais te aguarda neste “finde” e aproveita a tua programação.
SHOWS E EVENTOS
Festival Boca do Rio
Com oficinas, apresentações culturais e rodas de conversa
Quando: De quinta (11) a domingo (14), a partir das 9h
Onde: vários espaços do bairro da Várzea - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @bocadorio_festival
Concerto Natal Solidário
Orquestra + os solistas: Marrom Brasileiro, Ed Carlos, Clara Oliveira e Israel de França
Quando: Quinta (11), às 19h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos gratuitos - com retirada no site Ceckon Tickets *Doações voluntárias no local
Informações:
Celebração ao Dia Internacional do Tango
Quando: Quinta (11) e sexta (12), a partir das 19h / das 10h às 20h (Exposição interativa "História do Tango")
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: Entrada franca, exceto "Show de Tango" - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no Sympla
Informações: Site da Caixa Cultural Recife / @caixaculturalrecife
Salve Simpatia + Baile da (In) Conveniência
Com Samba de Jorge, Conjunto Maravilha, DJ Sidade e DJ Gilson Martins
Quando: Sexta (12), às 20h
Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla
Informações: @novasaurorasprod
Festival Pernambuco Meu País Verão - Recife
Quando: Sexta-feira (12), a partir das 17h30; sábado (13), a partir das 18h; e domingo (14), a partir das 16h30
Onde: Terminal Marítimo de Passageiros - Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
Cortejo Gonzaguiano - 113 anos de Luiz Gonzaga
Quando: Sábado (13), a partir das 15h (concentração)
Onde: Av. Rio Branco, Bairro do Recife - Recife-PE
Aberto ao público
Informações: @culturadorecife
Festa Seu Maraca
Com Bregadelic e Orquestra de Bolso
Quando: Sábado (13), a partir das 15h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla
Informações: @seumaraca / @casaestacaodaluz
Cantata Natalina Projeto Som do Alto
Quando: Sábado (13), às 17h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: Distribuição na bilheteria da Caixa Cultural Recife uma hora antes do início da apresentação
Informações: Site da Caixa Cultural Recife / @caixaculturalrecife
"Frevo Pernambucano: Sotaque Baiano"
Com Spok e Armandinho
Quando: Sábado (13), às 18h
Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife-PE
Aberto ao público
Informações: @pacodofrevo
"Viva Gonzaga" - Ano I
Com Fredy e Mary + convidados (gravação de audiovisual)
Quando: Sábado (13), às 19h
Onde: Cais do Sertão/Auditório "É do Povo"- Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos esgotados
Informações: @caisdosertao
Festival Canta Luiz - Aniversário do Rei do Baião
Com Regente Joaquim recebendo Rabecado, Dona Rebeca e Arthurzinho dos Oito Baixos
Quando: Sábado (13), das 19h às 22h
Onde: Largo do Poço da Panela - Estrada Real do Poço, Poço da Panela - Recife-PE
Informações: @festivalcantaluiz
"Natal da Musa"
Priscila Senna convida Anderson Neiff, Tayara Andreza, Conde Só Brega, Carina Lins, Sheldon, Andrielly Souza, Thayzinha, Luanny Vital, Valquíria Santana
Quando: Sábado (13), às 20h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, na Bilheteria Digital
Informações: @priscilasennaoficial
Oswaldo Montenegro - "O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer"
Quando: Sábado (13) de dezembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Ceckon Tickets
Informações: @oswaldomontenegro
Ensaios Mundo Livre S/A
Quando: Sábado (13), às 22h
Onde: Brilho Cultural - Edf D'ouro - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Amaro - Recife-PE
Ingressos gratuitos - com retirada no site Bilheteria Digital
Informações: @brilhocultural / @mundolivre_sa
Esquenta de Terno - Ano III
Com Mestre Anderson Miguel e convidados
Quando: Domingo (14), a partir das 14h
Onde: Engenho Cumbe - Nazaré da Mata-PE
Acesso gratuito
Informações: @anderson_miguell10
Domingo Circular - nAdí e tOnho
Com nAdí e Antonio Nolasco
Quando: Domingo (14), às 15h
Onde: Espaço Circular - Rua Samuel de Farias, 95, Santana - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla
Informações: @espacocircular
Cortejo do Baile do Menino Deus
Com 300 artistas e músicos
Quando: Domingo (14), concentração a partir das 15h30
Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @bailedomeninodeusoficial
Panorama Dança | “Na Onda do Passo”, da Cia de Frevo do Recife
Quando: Domingo (14), às 16h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), no local
Informações: @pacodofrevo
TEATRO
"DELÍRIO", com Ângelo Madureira
Quando: Quinta (11), às 20h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla
Informações: (81) 3355-3321 / @angelomadureira
"Sonho Elétrico"
Quando: Sexta e sábado, às 20h; Domingo (14), às 18h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife - PE
Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla
Informações: (81) 3355-3323
EXPOSIÇÕES
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Quando: até 1º de fevereiro de 2026
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada às 17h45)
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
“Voltei Recife”, de Miguel dos Santos
Quando: sem data de encerramento
Onde: Espaço Ranulpho - Rua do Bom Jesus, 125, Bairro do Recife - Recife-PE
Visitação: de segunda a sexta, das 13h às 17h
Entrada gratuita
Informações: @galeriaranulpho
“A Coisa Ficou Preta”, de Gleyson Borges
Quando: de domingo, 13/12 (abertura) até 29 de março de 2026
Onde: Engenho Massangana - Rodovia PE-60, Km 10, s/n - Cabo de Santo Agostinho-PE
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 15h
Entrada gratuita
Informações: @engenho.massangana
“ColeTânia”, de Tânia Carneiro Leão
Quando: até começo de janeiro de 2026
Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças - Recife-PE
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h
Entrada gratuita
Informações e agendamentos: (81) 3184-3174
"A Alegria é a Prova dos Nove"
Mostra coletiva com Guto Oca, Amélia Córdula, Bete Gouveia, entre outros
Quando: até 19 de dezembro
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife - Recife-PE
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @arte_plural_galeria
"As Estrelas Descem à Terra"
De Bruno Vilela
Quando: até 23 de dezembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem - Recife-PE
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Informações: @galeriamarcozero
"C", de Marlan Cotrim
Quando: até 23 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem, Recife
Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados, das 10h às 15h
Entrada gratuita
Informações: @amparosessenta
Exposição "NOVA FORNOS"
Quando: até 27 de janeiro de 2026
Onde: Galeria Boi - Rua Mestre Vitalino, 79, Alto do Moura, Caruaru
Visitação: Quarta a sábado, das 14h às 18h (outros dias e horários, mediante agendamento)
Insformações: @galeriaboi
CINEMA
“Entre Nós - Uma Dose Extra De Amor”
Connor e Olivia se envolvem com Jenny em uma noite inesperada, e o relacionamento deles cresce rapidamente. Porém, quando Jenny reaparece, o triângulo amoroso se transforma em caos, levando os três a uma jornada de amadurecimento e responsabilidade afetiva.
Direção: Chad Hartigan
“Livros Restantes”
5 livros na estante é o que restou de todas as coisas que Ana Catarina teve que desapegar antes da mudança para Portugal. Com dedicatórias, cheiros e marcas, Ana não consegue doá-los e decide devolvê-los para quem a presenteou. Os reencontros, alguns passados 20 anos, mexem com sua memória, fazendo-a refletir sobre o passado para poder seguir em frente.
Direção: Márcia Paraíso
“Natal Sangrento”
Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy (Rohan Campbell) cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos -- ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.
Direção: Mike P. Nelson