Marisa Monte, "Agora é que São Elas" e Festival Nova Brasil são destaques do fim de semana
A agenda cultural está repleta de atrações na música, peças de teatro, novas exposições e filmes em cartaz nos cinemas
O fim de semana nas cidades aniversariantes – Recife e Olinda – e demais municípios deste "País Pernambuco" está digno de muita celebração para ninguém botar defeito. Não faltarão opções de shows, festivais, exposições, peças de teatro e novos filmes em cartaz nos cinemas.
O destaque vai para a cantora e compositora carioca Marisa Monte, que aportará na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco com o show "Phonica", em que celebra seu vasto repertório com acompanhamento orquestral.
A música também é destaque no Festival Nova Brasil, que acontecerá neste domingo (15), no Cais da Alfândega, com uma série de atrações que fazem a nossa MPB: Sandra Sá, Chico Chico, Almério, Mariana Aydar, Martins, entre outros.
As atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco desembarcam no Recife com o espetáculo "Agora É Que São Elas!”, no Teatro RioMar. Em palco, elas se transformam em vinte personagens (homens e mulheres), em nove esquetes escritos por Fábio Porchat.
Se você ainda está pensando no que fazer no "finde", confere a seguir o que os próximos dias reservam de diversão e lazer e organiza a tua agenda. Só não sai quem não quiser.
SHOWS/EVENTOS
18º Festival Canavial – Celebração das Matas e Quilombos
Quando: De quinta (12) a domingo (15)
Onde: Aliança, Condado e Olinda
Evento gratuito
Informações: @festivalcanavial
Projeto Seis e Meia
Com Banda Lostalgia e Lili Trindade (abertura)
Quando: Sexta (13), às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 75,00, à venda no Sympla
"Ocupação Reverbo - Outros Abraços"
Quando: Sexta (13) e Sábado (14), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @caixaculturalrecife // @reverbo.reverbo
"Quem Dera Ser um Peixe"
Quando: Sábado (14), às 16h
Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla
Paguça - Reencontro
Quando: Sábado (14), às 18h
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital
Informações: @pagunca
Marisa Monte - "Phonica"
Quando: Sábado (14), às 19h30
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 210, no Tickets For Fun
"Encontro de Brotos - Anos Dourados"
Com as bandas Mahanttan e Anos Dourados
Quando: Sábado (14), a partir das 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem - Recife-PE
Ingressos: R$ 88 (preço único), no Sympla
"The House of The Rising Sun"
Com Guto Konrad (RS), Rico Blus Trio e Rodrigo Morcego
Quando: Sábado (14), às 21h
Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos:
Instagram: @fregerecife
Festival Nova Brasil
Quando: Domingo (15), às 16h
Onde: Cais da Alfândega - Bairro do Recife - Recife-PE
Aberto ao público
Instagram: @novabrasilrecife
Recife Terras de Xangô entre o Rio e o Mar"
Com os afoxés Oxum Pandá, Omim Sabá e Ogbon Obá
Quando: Domingo (15), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Entrada gratuita - com retirada dos ingressos a partir das 17h
Instagram: @teatrodoparqueoficial
TEATRO
"JOB"
Com Bianca Bin e Edson Fieschi
Quando: Sexta (13), às 20h; Sábado (14), às 17h e às 20h; e domingo (15), às 17h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE|
Ingressos: a partir de R$ 80, no Sympla
"SomemoS"
Quando: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de março, às 14h e às 17h
Onde: Caixa Cultural Recife (Galeria 2) - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Entrada gratuita - com distribuição de ingressos meia hora antes do início
Informações: Site da Caixa Cultural | @caixaculturalrecife | @somemo.s | @labec.cria
"Agora É Que São Elas!"
Quando: Sábado (14), às 18h e às 21h; Domingo (15), às 20h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 19,80, no site Uhuu! e na bilheteria do teatro
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
(*) Sessão do dia 14h, 18h, é acessível através dos recursos de audiodescrição e Libras
"Gênio e o mundo ideal das princesas"
Quando: Domingo (15), às 16h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no site do teatro
Informações: (81) 99568-4125
EXPOSIÇÕES
"Recife Original Style"
Quando: até 7 de maio de 2026
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem - Recife-PE
Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados das 10h às 15h
Entrada gratuita
Instagram: @amparosessenta
"Submersos"
Quando: até 25 de abril
Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @arte_plural_galeria
Mostra "Delas"
Quando: até 29 de março de 2026
Onde: A Casa do Cachorro Preto - Rua Treze de Maio, 99, Carmo - Olinda-PE
Visitação: sextas, sábados e domingos, das16h às 22h
Entrada gratuita
Instagram: @acasadocachorropreto
CINEMA
"Devoradores de Estrelas" - pré-estreia
O professor de ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer.
Direção: Phil Lord e Christopher Miller
"Manguebit" - relançamento
A origem do manguebit, movimento musical surgido em Pernambuco, no início dos anos 1990, que tem como influência ritmos regionais tradicionais e música pop e alternativa internacional, como rap, punk rock e eletrônico.
Direção: Jura Capela
"Hora do Recreio"
Alunos falam sobre a violência, o racismo e o feminicídio, citando experiências de suas famílias. Diante da impossibilidade de se filmar em escolas cercadas por operações policiais, eles criam performances. Em outra escola, encenam uma peça baseada no livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto, que mostra o abuso sofrido por uma jovem negra suburbana, e discutem a história com suas vivências.
Direção: Lucia Murat