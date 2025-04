Agenda de shows em PE 2025: Roberta Miranda, Chico César, Thiaguinho e Gil entre as atrações

A- A+

Em Pernambuco é assim: de 'fio a pavio' não tem tempo ruim quando o assunto é música e diversão.

Com 2025 dando os primeiros passos, a agenda de shows pelas bandas deste País nordestino bate à porta para anunciar que o ano tá tinindo de bom palcos afora.



De Mestre Ambrósio a Gilberto Gil, de Zé Manoel a Buena Vista Social Orchestra, passando ainda pela maratona de prévias que dão o tom do 'esquenta' para o melhor e maior Carnaval do mundo, os shows vêm para agradar a todos os gostos e bolsos.



Bora conferir quem vai 'ocupar' os palcos pernambucanos este ano?





ABRIL

Buena Vista Social Orchestra | Foto: Divulgação

Buena Vista Social Orchestra

Quando: 10 e 12 de abril (esgotado)

Onde: Armazém 14 (10/4) e Teatro Boa Vista (12/4)

Ingressos: a partir de R$ 195, no Clube do Ingresso

Ratos de Porão | Foto: Divulgação

"Recife in Chaos"

com Ratos de Porão, Samael, Suffocation e Knife

Quando: 11 de abril

Onde: Armazém 14 - Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 180, no Clube do Ingresso





Paulinho da Viola | Foto: Divulgação

Paulinho da Viola

Quando: 25 de abril

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 150, no Acesso Ticket

MAIO

5 a seco | Foto: Reprodução/Instagram

5 a Seco - Turnê ''Sentido''

Quando: 2 de maio, 18h

Onde: Teatro Do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 80, no Sympla

Roupa Nova | Foto: Divulgação

Roupa Nova e Alex Cohen

Quando: 9 de maio, 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos a partir de R$ 80, no Acesso Ticket

Escreva a legenda aquiRoberta Miranda | Foto: Paollo Martinelli/Divulgação

Roberta Miranda - "Infinito"

Quando: 9 de maio, 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 110, à venda no Ceckon Tickets e na bilheteria do teatro

Michael Sullivan | Foto: Reprodução/Redes sociais

Michael Sullivan

no Projeto Seis e Meia

Quando: 9 de maio

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos no Sympla

Chico César | Foto: Divulgação

Chico César - "Aos Vivos 30 anos"

Quando: 10 de maio

Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda no Sympla

Escreva a Capital Inicial | Foto: Fernando Schaepfer/Divulgação

Capital Inicial - 25 anos do "Acústico MTV"

Qaudno: 10 de maio

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Maglhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, no Eventim

Bruno e Marrone | Foto: Divulgação

Bruno & Marrone - ''Inevitável – A Festa''

Quando: 17 de maio, 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 100, no Bem Ingressos

Zé Ramalho | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Zé Ramalho

Quando: 16 de maio

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, à venda no Acesso Ticket

Thiaguinho | Foto: Divulgação

Thiaguinho, “TARDEZINHA”

Quando: 24 de maio

Onde: Arena Pernambuco

Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital

Renato Teixeira | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Renato Teixeira na turnê 80 anos

Quando: 31 de maio, 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$160 no Cecon Tickets e bilheteria do Teatro



JUNHO

Boca Livre | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Boca Livre - "Rasgamundo"

Quando: 6 de junho

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no site Uhuu!







Ricky Vallen | Foto: Reprodução/Redes sociais

Ricky Vallen

no Projeto Seis e Meia

Quando: 6 de Junho

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos no Sympla





JULHO



Tiê | Foto: Reprodução/Redes sociais

Tiê

no Projeto Seis e Meia

Quando: 11 de julho

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos no Sympla

Arnaldo Antunes | Foto; Leo Aversa/Divulgação

Arnaldo Antunes - "Novo Mundo"

Quando: 25 de julho

Onde: Não há informações

Ingressos: Não há informações

AGOSTO

Humberto Gessinger | Foto: Daryan Dornelles/Divulgação

Humberto Gessinger - Acústicos Engenheiros do Hawaii

Quando: 22 de agosto

Onde: Classic Hall

Ingressos: Não há informações







OUTUBRO

A dupla ANAVITÓRIA | Foto: Reprodução/Redes Sociais

ANAVITÓRIA - Turnê das Esquinas

Quando: 17 de outubro, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: a partir de R$110 Cecon Tickets







NOVEMBRO

Gilberto Gil | Foto: Divulgação

Gilberto Gil, “TEMPO REI”

Quando: 22 (esgotado) e 23 de novembro

Onde: Classic Hall

Ingressos: a partir de R$ 240, no Eventim

