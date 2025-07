Agenda de shows em PE 2025: Tiê, Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata e Gil entre as atrações

A- A+

Em Pernambuco é assim: de ''fio a pavio'' não tem tempo ruim quando o assunto é música e diversão.

Com 2025 chegando na metade, a agenda de shows pelas bandas deste País nordestino bate à porta para anunciar que o ano tá tinindo de bom palcos afora mesmo após o Carnaval e São João.



De Mestre Ambrósio a Gilberto Gil, de Arnaldo Antunes a Tiê, passando ainda pelas turnês de Luan Santana e ANAVITÓRIA que aportam em solo pernambucano. Os shows vêm para agradar a todos os gostos e bolsos. Bora conferir quem vai 'ocupar' os palcos pernambucanos este ano?

JULHO



Tiê | Foto: Reprodução/Redes sociais

Tiê

no Projeto Seis e Meia

Quando: 11 de julho

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos no Sympla

Arnaldo Antunes | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Arnaldo Antunes - "Novo Mundo"

Quando: 25 de julho

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 50, no Ceckon Tickets

AGOSTO

Criolo | Foto: Divulgação

Criolo - "Criolo 50"

Quando: 1º de agosto

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no Eventim

Alcione e José Augusto | Fotos: Reprodução/Instagram; Reprodução/Instagram

Alcione e José Augusto - "Paixão em dose dupla"

Quando: 8 de agosto

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no Acesso Ticket

Benito di Paula terá a participação do filho Rodrigo Vellozo em seu show | Foto: Reprodução/Instagram

Benito de Paula - "Do Jeito que a Vida Quer" (part. especial: Rodrigo Vellozo)

Quando: 15 de agosto, às 21h30

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, no Cecon Tickets

Humberto Gessinger | Foto: Daryan Dornelles/Divulgação

Humberto Gessinger - Acústicos Engenheiros do Hawaii

Quando: 22 de agosto

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, no Acesso Ticket



Ivan Lins se apresenta no Teatro Guararapes com a turnê comemorativa de 80 anos | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Ivan Lins 80

Quando: 23 de agosto de 2025 (sábado), às 21h

Onde: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: a partir de R$ 100 no site da Cecontickets.

Informações: (81) 4042-8400

Crédito: Maurício Manieri | Giu Pera/Divulgação

Maurício Manieri - Classics Super Hits

Quando: 30 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 110 no Cecontickets

SETEMBRO

Crédito: Filipe Ret | Steff Lima/Divulgação

Filipe Ret

Quando: 13 de setembro, 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no site da Bilheteria Digital

Planet Hemp | Foto: Wilmore/Divulgação

Planet Hemp - "A Última Ponta"

Quando: 20 de setembro

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 62,50, no Eventim

Samba Recife

Atrações confirmadas: Thiaguinho, Jorge Aragão, Sorriso Maroto e Xande de Pilares

Quando: 27 e 28 de setembro

Onde: área externa do Centro de Convenções

Ingressos: no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.

Informações no perfil @sambarecifeoficial.





OUTUBRO

A dupla ANAVITÓRIA | Foto: Reprodução/Redes Sociais

ANAVITÓRIA - Turnê das Esquinas

Quando: 17 de outubro, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: a partir de R$110 Cecon Tickets

Edson Gomes; Ponto de Equilíbrio | Fotos: Divulgação; Divulgação

Festival Miçanga

Com Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio

Quando: 4 de outubro

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 65, na Bilheteria Digital

Ana Castela | Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Ana Castela

Quando: 18 de outubro

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital





NOVEMBRO

Gilberto Gil | Foto: Divulgação

Gilberto Gil - "Tempo Rei"

Quando: 22 (esgotado) e 23 de novembro

Onde: Classic Hall

Ingressos: a partir de R$ 240, no Eventim

Luan Santana

Luan Santana, turnê “Ao Vivo na Lua”

Quando: 22 de novembro

Onde: área externa do Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna

Mais informações no perfil @luannaluarecife.







Jota.Pê, Joãpo Gomes e Mestrinho formam o projeto Dominguinho | Foto: Kaio Cads/Divulgação

Dominguinho

Quando: 29 de novembro

Onde: ainda sem informação

Ingressos: ainda sem informação

DEZEMBRO

Vanessa da Mata | Foto: Priscila Prade/Divulgação

Vanessa da Mata - “Todas Elas”

Quando: 06 de dezembro, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: Não há informações.

