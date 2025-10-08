Agenda de shows em PE 2025: Ana Carolina, Luan Santana, Planet Hemp e Gil entre as atrações
Confira os grande shows que aportarão em Pernambuco até o fim deste ano de 2025
Em Pernambuco é assim: de ''fio a pavio'' não tem tempo ruim quando o assunto é música e diversão.
Neste segundo semestre, a agenda de shows pelas bandas deste País nordestino continua tinindo de bons shows e palcos afora.
De Marina Sena a Gilberto Gil, de Ana Carolina a Planet Hemp, passando ainda pelas turnês de Luan Santana e ANAVITÓRIA que aportam em solo pernambucano. Os shows vêm para agradar a todos os gostos e bolsos.
Bora conferir quem vai 'ocupar' os palcos pernambucanos este ano?
OUTUBRO
Ana Carolina | Foto: Pedro Dimitrow/Divulgação
Ana Carolina - "25 Anas"
Quando: 11 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho – Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Zimbra - Turnê Tudo se Refaz
Quando: 11 de outubro, 16h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga
Ingressos: a partir de R$ 50 no Sympla
Siba - Lançamento do álbum "Máquina de Fazer Festa"
Quando: 11 e 12 de outubro
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla
ANAVITÓRIA - "Turnê das Esquinas"
Quando: 17 de outubro, 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$110 Cecon Tickets
Ana Castela
Quando: 18 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Partimpim - "O Quarto no Palco"
Quando: 25 de outubro, 17h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Ceckon Tickets
Dani Black - "uma cidade chamada eu mesmo"
Quando: 29 de outubro, às 19h
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla
Claudia Leitte - "Intemporal"
Quando: 31 de outubro, 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Cecon Tickets
NOVEMBRO
Veigh - Turnê ''EVOM''
Quando: 1° de novembro,
Onde: Classic Hall
Ingressos: a partir de R$ 80 no site da Bilheteria Digital, na bilheteria do Classic Hall, nas lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife
Toquinho - "Só Tenho tempo Pra Ser Feliz"
Quando: 7 de novembro
Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 140, na Bilheteria Digital
Planet Hemp - "A Última Ponta"
Quando: 8 de novembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 62,50, no Eventim
Cícero - "Uma Onda em Pedaços"
Quando: 14 de novembro, às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, no Sympla
Gilberto Gil - "Tempo Rei"
Quando: 22 (esgotado), 23 de novembro e 28 de novembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 240, no Eventim
Luan Santana - “Ao Vivo na Lua”
Quando: 22 de novembro
Onde: área externa do Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna
Jorge Vercillo - “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”
Quando: 28 de novembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambcuo - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Ceckon Tickets
Dominguinho
Quando: 29 de novembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital
DEZEMBRO
Vanessa da Mata - “Todas Elas”
Quando: 06 de dezembro, 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, na Ceckon Tickets
Oswaldo Montenegro - "O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer"
Quando: 13 de dezembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Ceckon Tickets