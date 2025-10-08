Qua, 08 de Outubro

AGENDA CULTURAL

Agenda de shows em PE 2025: Ana Carolina, Luan Santana, Planet Hemp e Gil entre as atrações

Confira os grande shows que aportarão em Pernambuco até o fim deste ano de 2025

Ana CarolinaAna Carolina - Foto: Pedro Dimitrow/Divulgação

Em Pernambuco é assim: de ''fio a pavio'' não tem tempo ruim quando o assunto é música e diversão.

Neste segundo semestre, a agenda de shows pelas bandas deste País nordestino continua tinindo de bons shows e palcos afora. 

De Marina Sena a Gilberto Gil, de Ana Carolina a Planet Hemp, passando ainda pelas turnês de Luan Santana e ANAVITÓRIA que aportam em solo pernambucano. Os shows vêm para agradar a todos os gostos e bolsos.

Bora conferir quem vai 'ocupar' os palcos pernambucanos este ano?

OUTUBRO

Ana CarolinaAna Carolina | Foto: Pedro Dimitrow/Divulgação

Ana Carolina - "25 Anas"
Quando: 11 de outubro
Onde:  Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho – Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

Banda Zimbra Crédito: Reprodução/Instagram | Banda Zimbra

Zimbra - Turnê Tudo se Refaz
Quando: 11 de outubro, 16h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga
Ingressos: a partir de R$ 50 no Sympla

 

SibaSiba | Foto: Antonio Melcop/Secult-PE

Siba - Lançamento do álbum "Máquina de Fazer Festa"
Quando: 11 e 12 de outubro
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

 

Anavitória, cantoras ANAVITÓRIA | Foto: Reprodução/Redes sociais

ANAVITÓRIA - "Turnê das Esquinas"
Quando: 17 de outubro, 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$110 Cecon Tickets

 

Ana CastelaAna Castela | Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Ana Castela
Quando: 18 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

Adriana Partimpim completa 21 anosPartimpim | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Partimpim - "O Quarto no Palco"
Quando: 25 de outubro, 17h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Ceckon Tickets

 

Dani BlackDani Black | Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Dani Black - "uma cidade chamada eu mesmo"
Quando: 29 de outubro, às 19h
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla

 

Claudia LeitteClaudia Leite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Claudia Leitte - "Intemporal"
Quando: 31 de outubro, 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Cecon Tickets



NOVEMBRO 

VeighVeigh | Crédito: Divulgação

Veigh - Turnê ''EVOM''
Quando: 1° de novembro, 
Onde: Classic Hall 
Ingressos: a partir de R$ 80 no site da Bilheteria Digital, na bilheteria do Classic Hall, nas lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife 

 

ToquinhoToquinho | Foto: Marcelo BSF/Divulgação

Toquinho - "Só Tenho tempo Pra Ser Feliz"
Quando: 7 de novembro
Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 140, na Bilheteria Digital

 

Planet HempPlanet Hemp | Foto: Wilmore/Divulgação

Planet Hemp - "A Última Ponta"
Quando: 8 de novembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 62,50, no Eventim

 

CíceroCícero | Foto: Eduardo Magalhães/Divulgação

Cícero - "Uma Onda em Pedaços"
Quando: 14 de novembro, às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, no Sympla

 

 
Gilberto GilGilberto Gil | Foto: Divulgação

Gilberto Gil - "Tempo Rei"
Quando: 22 (esgotado), 23 de novembro e 28 de novembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 240, no Eventim

 

Luan SantanaLuan Santana

Luan Santana - “Ao Vivo na Lua”
Quando:  22 de novembro
Onde: área externa do Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna

 

Jorge Vercillo, cantor e compositorJorge Vercillo | Foto: Rafa Mattei/Divulgação

Jorge Vercillo - “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”
Quando: 28 de novembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambcuo - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Ceckon Tickets

 

Jota.Pê, João Gomes e Mestrinho formam o projeto DominguinhoJota.Pê, Joãpo Gomes e Mestrinho formam o projeto Dominguinho | Foto: Kaio Cads/Divulgação

Dominguinho
Quando: 29 de novembro
Onde: Classic Hall -  Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital

 

DEZEMBRO

Vanessa da Mata, cantora e compositoraVanessa da Mata | Foto: Priscila Prade/Divulgação

Vanessa da Mata - “Todas Elas”
Quando: 06 de dezembro, 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, na Ceckon Tickets


 

Oswaldo Montenegro, canto e compositorOswaldo Montenegro | Foto: Daniela Santos/Divulgação

Oswaldo Montenegro - "O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer"
Quando: 13 de dezembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Ceckon Tickets

 

