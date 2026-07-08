Agenda de shows em PE 2026: Diogo Nogueira, Simone, Lenine, Mumuzinho e mais
Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado
Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.
Artistas que atravessam gerações como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso e as novas crias da música brasileira contemporânea como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin deixarão sua marca por aqui.
Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.
E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.
Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:
JULHO
Fitti - "Transespacial"
Quando: 24 de julho
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 85, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: sem informações
Mumuzinho - "Resenha do Mumu - Turnê 10 Anos"
Quando: 26 de julho
Onde: Sem informações
Ingressos: Sem informações
AGOSTO
Henrique & Juliano - "Manifesto Musical"
Quando: 8 de agosto, às 17h
Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, à venda no site Guichê Web, e nos pontos físicos de venda do Ticket Folia (Shoppings RioMar e Boa Vista)
Lenine - "EITA"
Quando: 8 de agosto, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets
Baco Exu do Blues - "HASOS Show Tour"
Quando: 15 de agosto
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Xande de Pilares & Revelação - "Tava Escrito: O reecontro histórico"
Quando: 22 de agosto
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 150, à venda no Ticket Master
Diogo Nogueira - "Infinito Samba"
Quando: 28 de agosto
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Marina Sena
na Golarrolê e Carvalheira Sessions
Quando: 28 de agosto
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: Abertura das vendas no dia 25/06, às 20h, no Sympla
SETEMBRO
Jorge Vercillo em “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”
Quando: 12 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 95, à venda no Cecon Tickets
Pablo - "Bodega do Pablo"
Quando: 12 de setembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, na Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic Hall
Flávio Venturini - 50 Anos de Carreira
Quando: 18 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets
Simone - "Quem Mulher é Essa?!"
Quando: 25 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 95, no Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400
Tiago Iorc - "Turnê Troco Likes 10 Anos"
Quando: 26 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 110, no Ticket Master
OUTUBRO
Tim Bernardes - Despedida da turnê "Mil Coisas Invisíveis"
Quando: 17 de outubro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Cecon Tickets
Martinho da Vila e Mart'nália - "Pai e Filha"
Quando: 17 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: à venda em breve
Pablo Vittar - "Halloween da Pablo"
Quando: 23 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 105, no Uhuu!
Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master
NOVEMBRO
Fábio Jr. e José Augusto
em "Paixão em Dose Dupla"
Quando: 13 de novembro, ás 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital
Geraldo Azevedo - "Oitentação"
Quando: 28 de novembro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 80, no Cecon Tickets
DEZEMBRO
Dominguinho
Quando: 6 de dezembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: da partir de R$ 90, no Ingresse