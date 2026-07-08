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AGENDA CULTURAL

Agenda de shows em PE 2026: Diogo Nogueira, Simone, Lenine, Mumuzinho e mais

Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado

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Diogo Nogueira, Simone, Lenine e Mumuzinho se apresentam em Pernambuco em 2026Diogo Nogueira, Simone, Lenine e Mumuzinho se apresentam em Pernambuco em 2026 - Foto: Ricardo Nunes/Divulgação; Dodô Vilar/Divulgação; Gilda Midani/Divulgação; Eduardo Carvalho/Divulgação

Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.

Artistas que atravessam gerações como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso e as novas crias da música brasileira contemporânea como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin deixarão sua marca por aqui.

Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.

E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.

Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:

JULHO

FittiFitti - Michael William/Divulgação

Fitti - "Transespacial"
Quando: 24 de julho
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 85, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: sem informações


 

 

MumuzinhoMumuzinho | Foto: Eduardo Carvalho

Mumuzinho - "Resenha do Mumu - Turnê 10 Anos"
Quando: 26 de julho
Onde: Sem informações
Ingressos: Sem informações

 

 

AGOSTO

Henrique e Juliano Escreva a legenda aqui

Henrique & Juliano - "Manifesto Musical"
Quando: 8 de agosto, às 17h
Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, à venda no site Guichê Web, e nos pontos físicos de venda do Ticket Folia (Shoppings RioMar e Boa Vista)

 

 

LenineLenine | Foto: Gilda Midani

Lenine - "EITA"
Quando: 8 de agosto, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets

 

 

Baco Exu do BluesBaco Exu do Blues | Foto: Roncca/Divulgação

Baco Exu do Blues - "HASOS Show Tour"
Quando: 15 de agosto
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

 

No Recife, Grupo Revelação e Xande de Pilares se apresentam no  Classic Hall no dia 22 de agostoXande Pilares & Revelação | Foto: Divulgação

Xande de Pilares & Revelação - "Tava Escrito: O reecontro histórico"
Quando: 22 de agosto
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 150, à venda no Ticket Master

 

 

Diogo Nogueira faz show no Recife em agostoEscreva a legenda aquiDiogo Nogueira | Foto:

Diogo Nogueira - "Infinito Samba"
Quando: 28 de agosto
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

 

A cantora Marina Sena é confirmada na Sala da Justiça 2026Marina Sena | Foto: 

Marina Sena
na Golarrolê e Carvalheira Sessions
Quando: 28 de agosto
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: Abertura das vendas no dia 25/06, às 20h, no Sympla

 

 

SETEMBRO

Jorge VercilloJorge Vercillo | Foto: Divulgação

Jorge Vercillo em “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”
Quando: 12 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 95, à venda no Cecon Tickets

 

 

PabloPablo | Foto: César Irará/Divulgação

Pablo - "Bodega do Pablo"
Quando: 12 de setembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, na Bilheteria Digital e na bilheteria do Classic Hall

 

 

Flávio VenturiniFlávio Venturini | Foto: Anchell Fotografia/Divulgação

Flávio Venturini  - 50 Anos de Carreira
Quando: 18 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets

 

 

SimoneSimone | Foto: Dodô Vilar

Simone - "Quem Mulher é Essa?!"
Quando: 25 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 95, no Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400

 

 

Tiago Iorc celebra dez anos de disco importante para sua carreiraTiago Iorc. Foto: Divulgação

Tiago Iorc - "Turnê Troco Likes 10 Anos"
Quando: 26 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 110, no Ticket Master 

 

 

OUTUBRO

Tim BernardesTim Bernardes | Foto: Elisa Maciel/Divulgação

Tim Bernardes - Despedida da turnê "Mil Coisas Invisíveis"
Quando: 17 de outubro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Cecon Tickets

 

 

Mart'nália e Martinho da VilaEscreva a legenda aqui

Martinho da Vila e Mart'nália - "Pai e Filha"
Quando: 17 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: à venda em breve

 

 

Pablo VittarPablo Vittar  | Igor Melo/Divulgação

Pablo Vittar - "Halloween da Pablo"
Quando: 23 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 105, no Uhuu!

 

 

DjavanDjavan | Foto: Divulgação

Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master

 

 

NOVEMBRO

José Augusto e Fábio Jr.José Augusto e Fábio Jr. | Fotos: Isaac Nunes/Divulgação; We Gomes/Divulgação

Fábio Jr. e José Augusto
em "Paixão em Dose Dupla"
Quando: 13 de novembro, ás 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital

 

 

Geraldo AzevedoGeraldo Azevedo | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Geraldo Azevedo - "Oitentação"
Quando: 28 de novembro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 80, no Cecon Tickets

 

 

DEZEMBRO

Jota.Pê, João Gomes e Mestrinho formam o projeto DominguinhoDominguinho | Foto: Kaio Cads/Divulgação

Dominguinho
Quando: 6 de dezembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: da partir de R$ 90, no Ingresse

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