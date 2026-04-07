Agenda de shows em PE 2026: Guilherme Arantes, Ivete Sangalo, Diogo Nogueira, Djavan e mais
Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado
Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.
Artistas que atravessam gerações como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso e as novas crias da música brasileira contemporânea como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin deixarão sua marca por aqui.
Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.
E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Macy Gray, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.
Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:
ABRIL
Mac DeMarco
Quando: 10 de abril
Onde: Concha Acústica da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no ShotGun
Guilherme Arantes - "50 Anos-Luz"
Quando: 11 de abril
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Ticket Master
Paralamas do Sucesso
Quando: 17 de abril
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Djonga no "Reciflow"
Quando: 18 de abril
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 81, na Bilheteria Digital
Ivete Sangalo - "Ivete Clareou"
Quando: 18 de abril
Onde: ainda não divulgado
Ingressos: vendas começam no dia 27 de janeiro
Roupa Nova - "Simplesmente Roupa Nova"
Quando: 24 de abril
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital
MPB-4 - "60 anos de MPB"
Quando: 25 de abril, às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla
MAIO
Diogo Nogueira - "Infinito Samba"
Quando: 2 de maio
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital
Men At Work
Quando: 8 de maio
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital
Pablo Vittar e Tati Quebra Barraco
nos 20 anos de Golarrolê
Quando: 8 de maio
Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 120, no Sympla
Antonio Zambujo - Turnê "Oração do Tempo"
Quando: 9 de maio
Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 150, no Sympla
Curumin
Quando: 15 de maio, às 22h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla
João Bosco
Quando: 31 de maio
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no CeconTickets
Edson Gomes, Dezarie, Mato Seco e mais
no Festival Miçanga 2026
Quando: 30 de maio
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital
Os Gilsons - "Eu Vejo Luz"
Quando: 31 de maio de 2026, às 19h30
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets
JULHO
Mumuzinho - "Resenha do Mumu - Turnê 10 Anos"
Quando: 26 de julho
Onde: Sem informações
Ingressos: Sem informações
AGOSTO
Henrique & Juliano - "Manifesto Musical"
Quando: 8 de agosto, às 17h
Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, à venda no site Guichê Web, e nos pontos físicos de venda do Ticket Folia (Shoppings RioMar e Boa Vista)
Lenine - "EITA"
Quando: 8 de agosto, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets
Emicida - "Emicida Racional MCMV"
Quando: 22 de agosto, às 22h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: ainda indisponível (no Eventim)
OUTUBRO
Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master