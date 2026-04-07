AGENDA CULTURAL

Agenda de shows em PE 2026: Guilherme Arantes, Ivete Sangalo, Diogo Nogueira, Djavan e mais

Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado

Guilherme Arantes, Ivete Sangalo, Diogo Nogueira e Djavan - Foto: Leo Aversa/Divulgação; Ari Kaye/Divulgação; Ricardo Nunes/Divulgação; Divulgação

Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.

Artistas que atravessam gerações como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso e as novas crias da música brasileira contemporânea como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin deixarão sua marca por aqui.

Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.

E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Macy Gray, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.

Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:

ABRIL

Mac DeMarcoMac DeMarco | Foto: Arquivo pessoal

Mac DeMarco
Quando: 10 de abril
Onde: Concha Acústica da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no ShotGun

Guilherme ArantesEscreva a legenda aqui

Guilherme Arantes - "50 Anos-Luz"
Quando: 11 de abril
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Ticket Master

 

 

Paralamas do SucessoParalamas do Sucesso | Foto: Maurício Valladares/Divulgação

Paralamas do Sucesso
Quando: 17 de abril
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

 

DjongaDjonga | Foto: @coniiin/Divulgação

Djonga no "Reciflow"
Quando: 18 de abril
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 81, na Bilheteria Digital

 

 

Ivete SangaloIvete Sangalo | Foto: Arti Kaye/Divulgação

Ivete Sangalo - "Ivete Clareou"
Quando: 18 de abril
Onde: ainda não divulgado
Ingressos: vendas começam no dia 27 de janeiro

 

 

Roupa Nova volta ao Classic Hall em abril de 2026Roupa Nova | Foto: André Tedim/Divulgação

Roupa Nova - "Simplesmente Roupa Nova"
Quando: 24 de abril
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital

 

 

MPB4 celebra 60 anos em turnê nacional; Grupo se apresenta domingo (4), no Teatro RioMarrMPB-4 | Foto: Leo Aversa/Divulgação

MPB-4 - "60 anos de MPB"
Quando: 25 de abril, às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla

 

MAIO

Diogo Nogueira faz show no Recife em maioDiogo Nogueira | Foto: Ricardo Nunes/Divulgação

Diogo Nogueira - "Infinito Samba"
Quando: 2 de maio
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

 

Men At Work se apresentará em Pernambuco no dia 8 de maio de 2026Men At Work | Foto: Hay Ramos/Divulgação

Men At Work
Quando: 8 de maio
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho -  Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital

 

 

Pablo Vittar e Tati Quebra BarracoPablo Vitar e Tati Quebra Narraco | Fotos: Divulgação; Divulgação

Pablo Vittar e Tati Quebra Barraco
nos 20 anos de Golarrolê
Quando: 8 de maio
Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 120, no Sympla

 

Antonio ZambujoAntonio Zambujo | Foto: Divulgação

Antonio Zambujo - Turnê "Oração do Tempo"
Quando: 9 de maio
Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 150, no Sympla

 

CuruminCurumin | Foto: Rafael Rocha/Divulgação

Curumin
Quando: 15 de maio, às 22h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla

 

João BoscoJoão Bosco | Foto: Marcos Hermes/Divulgação

João Bosco
Quando: 31 de maio
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no CeconTickets

 

 

Edson Gomes e Dezarie são anunciados como atrações do Festival Miçanga 2026Edson Gomes e Dezarie | Fotos: Divulgação; Divulgação

Edson Gomes, Dezarie, Mato Seco e mais
no Festival Miçanga 2026
Quando: 30 de maio
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital

 

 

Os GilsonsOs Gilson | Foto: Marina Zabenzi/Divulgação

Os Gilsons - "Eu Vejo Luz"
Quando: 31 de maio de 2026, às 19h30
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets

 

 

JULHO

MumuzinhoMumuzinho | Foto: Eduardo Carvalho

Mumuzinho - "Resenha do Mumu - Turnê 10 Anos"
Quando: 26 de julho
Onde: Sem informações
Ingressos: Sem informações

 

 

AGOSTO

Henrique e Juliano Escreva a legenda aqui

Henrique & Juliano - "Manifesto Musical"
Quando: 8 de agosto, às 17h
Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, à venda no site Guichê Web, e nos pontos físicos de venda do Ticket Folia (Shoppings RioMar e Boa Vista)

 

 

Lenine | Foto: Gilda Midani/Divulgação

Lenine - "EITA"
Quando: 8 de agosto, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Cecon Tickets

 

 

EmicidaEmicida | Foto: Walter Firmo/Divulgação

Emicida - "Emicida Racional MCMV"
Quando: 22 de agosto, às 22h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: ainda indisponível (no Eventim)

 

 

OUTUBRO

DjavanDjavan | Foto: Divulgação

Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master

