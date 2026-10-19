Agenda de shows em PE 2026: Simone, Djavan, Maria Rita, Dominguinho e mais
Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado
Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.
Artistas que atravessam gerações como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso e as novas crias da música brasileira contemporânea como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin deixarão sua marca por aqui.
Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.
E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.
Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:
OUTUBRO
Pablo Vittar - "Halloween da Pablo"
Quando: 23 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 105, no Uhuu!
Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master
NOVEMBRO
Mestre Ambrósio - 30 anos do primeiro álbum
Quando: 6 e 7 de novembro
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Miseircórida, 104, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 75, no Sympla (dia 6 / dia 7)
Nando Reis - "Pra Você Guardei o Amor"
no Festival Clássicos do Brasil
Quando: 7 de novembro
Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital
Humberto Gessinger - estreia nacional da turnê “3x4 – Um Retrato”
no Festival Clássicos do Brasil
Quando: 7 de novembro de 2026
Onde: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital
Don L - "CARO VAPOR II - qual forma de pagamento?"
em Baile do Andrew
Quando: 7 de novembro
Onde: Concha Acústica da UFPE - Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla
Virgínia Rodrigues - "Virgínia Rodrigues em Concerto" (voz e violão com Leonardo Mendes)
Quando: 12 de novembro
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla
Fábio Jr. e José Augusto
em "Paixão em Dose Dupla"
Quando: 13 de novembro, ás 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital
Céu - "Céu 20 Anos"
em Carvalheira e Golarrolê Sessions
Quando: 14 de novembro
Onde: Cachaçaria Carvalheira - Avenida Sul, 4921, Imbiribeira - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla
Tangolo Mangos
Quando: 22 de novembro
Onde: Darkside - Rua Barão de São Borja, 89, Soledade - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Shotgun
Geraldo Azevedo - "Oitentação"
Quando: 28 de novembro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 80, no Cecon Tickets
Pitty - "Pitty"
Quando: 28 de novembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital
DEZEMBRO
Maria Rita - "Redescobrir Vol 2"
Quando: 4 de dezembro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 240, no Cecon Tickets
Dominguinho 2
Quando: 6 de dezembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Ingresse