Seg, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AGENDA CULTURAL

Agenda de shows em PE 2026: Simone, Djavan, Maria Rita, Dominguinho e mais

Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado

Reportar Erro
Pablo Vittar, Djavan, Maria Rita e João Gomes pisarão em palcos pernambucanos em 2026Pablo Vittar, Djavan, Maria Rita e João Gomes pisarão em palcos pernambucanos em 2026 - Foto: Igor Melo/Divulgação; Mar+Vin/Divulgação; Ana Branco/Divulgação; Kaio Cads/Divulgação

Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.

Artistas que atravessam gerações como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso e as novas crias da música brasileira contemporânea como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin deixarão sua marca por aqui.

Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.

E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.

Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:

OUTUBRO

Pablo VittarPablo Vittar | Foto: Igor Melo/Divulgação

Pablo Vittar - "Halloween da Pablo"
Quando: 23 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 105, no Uhuu!

 

Djavan antecipa hits da turnê em playlistDjavan | Foto: Mar + Vin/Divulgação

Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master

 

 

NOVEMBRO

Mestre AmbrósioMestre Ambrósio | Foto: José de Holanda/Divulgação

Mestre Ambrósio - 30 anos do primeiro álbum
Quando: 6 e 7 de novembro
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Miseircórida, 104, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 75, no Sympla (dia 6 / dia 7)

 

Nando ReisNando Reis | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Nando Reis - "Pra Você Guardei o Amor"
no Festival Clássicos do Brasil
Quando: 7 de novembro
Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital

 

Humberto Gessinger será uma das atrações do festival Clássicos do Brasil, em setembroHumberto Gessinger | Foto: Luigi Vieira/Divulgação

Humberto Gessinger - estreia nacional da turnê “3x4 – Um Retrato”
no Festival Clássicos do Brasil
Quando: 7 de novembro de 2026
Onde: Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital

 

Don LDon L | Foto: Bel Gandolfo/Divulgação

Don L - "CARO VAPOR II - qual forma de pagamento?"
em Baile do Andrew
Quando: 7 de novembro
Onde: Concha Acústica da UFPE - Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

 

Virgínia RodriguesVirgínia Rodrigues/Divulgação

Virgínia Rodrigues - "Virgínia Rodrigues em Concerto" (voz e violão com Leonardo Mendes)
Quando: 12 de novembro
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

 

José Augusto e Fábio Jr.José Augusto e Fábio Jr. | Fotos: Isaac Nunes/Divulgação; We Gomes/Divulgação

Fábio Jr. e José Augusto
em "Paixão em Dose Dupla"
Quando: 13 de novembro, ás 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital

 

CéuCéu | Foto: Luiza Ananinas/Divulgação

Céu - "Céu 20 Anos"
em Carvalheira e Golarrolê Sessions
Quando: 14 de novembro
Onde: Cachaçaria Carvalheira - Avenida Sul, 4921, Imbiribeira - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla

 

Tangolo MangosTangolo Mangos | Foto: Giovanna Castellari/Divulgação

Tangolo Mangos
Quando: 22 de novembro
Onde: Darkside - Rua Barão de São Borja, 89, Soledade - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, no Shotgun

 

Geraldo AzevedoGeraldo Azevedo | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Geraldo Azevedo - "Oitentação"
Quando: 28 de novembro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Ingressos: a partir de R$ 80, no Cecon Tickets

 

Pitty se apresenta no Recife no dia 28 de novembroPitty | Foto: Jorge Daux/Divulgação

Pitty - "Pitty"
Quando: 28 de novembro
Onde: Classic Hall -  Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital

 

 

DEZEMBRO

Turnê ''Redescobrir Vol. 2'' leva Maria Rita para o Teatro Guararapes, em OlindaMaria Rita | Foto: Ana Branco/Divulgação

Maria Rita - "Redescobrir Vol 2"
Quando: 4 de dezembro
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 240, no Cecon Tickets

 

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho voltam a Pernambuco, com show do álbum Dominguinho | Foto: Divulgação

Dominguinho 2
Quando: 6 de dezembro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Ingresse

Reportar Erro

Veja também

Newsletter