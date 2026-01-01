Qui, 01 de Janeiro

AGENDA CULTURAL

Agenda de shows em PE 2026: Caetano Veloso, Marisa Monte, Macy Gray e Djavan entre as atrações

Atrações nacionais e internacionais pisarão nos palcos do estado neste ano, que promete ser movimentado

Caetano Veloso, Marisa Monte, Macy Gray e DjavanCaetano Veloso, Marisa Monte, Macy Gray e Djavan - Foto: Fernando Young/Divulgação; Leo Aversa/Divulgação; Reprodução/Instagram @macygray; Divulgação

Em 2026, Pernambuco vai respirar música por todos os poros! O calendário cultural do ano promete grandes shows, turnês e apresentações que vão animar os palcos de todo o estado. De janeiro a dezembro, não vão faltar bons motivos para sair de casa e se divertir.

Artistas que atravessam gerações – como Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte, Roupa Nova, Demônios da Garoa, Paralamas do Sucesso – e as novas crias da música brasileira contemporânea – como Djonga, Chico Chico, Marina Sena, Os Garotin – deixarão sua marca por aqui.

Vai ter de tudo: do samba de Alcione, Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, Diogo Nogueira; ao hip hop de Djonga, Mano Brown; passando pelo reggae de Edson Gomes; pela MPB de Guilherme Arantes, além de quem faz música que reúne tudo isso.

E Pernambuco também abrirá suas portas para o mundo: as passagens de Mac DeMarco, Men At Work, Macy Gray, Dezarie e outros nomes internacionais ampliam os horizontes sonoros de Pernambuco e fazem do estado um ponto de encontro entre culturas e ritmos.

Confere o que vem por aí, ao longo deste ano:

JANEIRO

Mano Brown e OrochiMano Brown e Orochi | Fotos: Divulgação; Reprodução/Redes sociais

Mano Brown e Orochi – “Encontro de Gerações”
Quando: 10 de janeiro
Onde: Ginásio Geraldão - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, no site Bilheteria Digital

 

Chico ChicoChico Chico | Foto: Zabenzi/Divulgação

Chico Chico – “Let it Burn – Deixa Arder”
Quando: 16 de janeiro
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 120, no site Uhuu

 

MahmundiMahmundi | Foto: Divulgação

Mahmundi
Quando: 24 de janeiro
Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

 

Alcione e Xande de Pilares são atrações do Verão Parador, no Bairro do RecifeAlcione e Xande de Pilares | Foto: Manoella Mello/TV Globo; Divulgação

Alcione e Xande de Pilares
no “Verão Parador”
Quando: 25 de janeiro
Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 04, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 120, no Recife Ingressos

 

Christian ChávezChristian Chávez | Foto: Divulgação

Christian Chávez - “Christian Chávez Para Siempre Tour”
Quando: 28 de janeiro
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 150, no Uhuuu

 

Caetano Veloso e Marina SenaCaetano Veloso e Marina Sena | Foto: Fernando Young/Divulgação; Gabriela Schmidt/Divulgação

Caetano Veloso e Marina Sena
no “Enquanto Isso na Sala da Justiça”
Quando: 30 de janeiro
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho -  Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 205, na Bilheteria Digital

 

FEVEREIRO

Macy Gray se apresenta no Recifre nos dias 28/2 e 1º/3Macy Gray | Foto: Reprodução/Instagram @macygray

Macy Gray - "25th Anniversary Tour"
Quando: 28 de fevereiro e 1º de março
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: vendas em breve, no Ticket Master

 

MARÇO

Os Demônios da Garoa Os Demônios da Garoa: Divulgação

Os Demônios da Garoa
Quando: 6 de março
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75/4º andar, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 120, no Sympla

 

O grupo Os Garotin Os Garotin | Foto: Divulgação

Os Garotin
Quando: 7 de março
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Uhuuu

 

Ferrugem e PériclesFerrugem e Péricles | Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Ferrugem e Péricles - "As Vozes"
Quando: 21 de março
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no Ticket 360°

 

Marisa MonteMarisa Monte | Foto: Leo Aversa/Divulgação

Marisa Monte - "Phonica"
Quando: 14 de março
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho -  Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 241,50, no Tickets For Fun

 

Cidade NegraEscreva a legenda aqui

Cidade Negra - "De Agora em Diante"
Quando: 20 de março
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 75, no Eventim
 

ABRIL

Mac DeMarcoMac DeMarco | Foto: Arquivo pessoal

Mac DeMarco
Quando: 10 de abril
Onde: Concha Acústica da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no ShotGun

 

Guilherme ArantesEscreva a legenda aqui

Guilherme Arantes - "50 Anos-Luz"
Quando: 11 de abril
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Ticket Master

 

Paralamas do SucessoParalamas do Sucesso | Foto: Maurício Valladares/Divulgação

Paralamas do Sucesso
Quando: 17 de abril
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

DjongaDjonga | Foto: @coniiin/Divulgação

Djonga
no "Reciflow"
Quando: 18 de abril
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 81, na Bilheteria Digital

 

Roupa Nova volta ao Classic Hall em abril de 2026Roupa Nova | Foto: André Tedim/Divulgação

Roupa Nova - "Simplesmente Roupa Nova"
Quando: 24 de abril
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital

MAIO

Diogo Nogueira faz show no Recife em maioDiogo Nogueira | Foto: Ricardo Nunes/Divulgação

Diogo Nogueira - "Infinito Samba"
Quando: 2 de maio
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital

 

Men At Work se apresentará em Pernambuco no dia 8 de maio de 2026Men At Work | Foto: Hay Ramos/Divulgação

Men At Work
Quando: 8 de maio
Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho -  Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital

 

Edson Gomes e Dezarie são anunciados como atrações do Festival Miçanga 2026Edson Gomes e Dezarie | Fotos: Divulgação; Divulgação

Edson Gomes, Dezarie, Mato Seco e mais
no Festival Miçanga 2026
Quando: 30 de maio
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital

 

OUTUBRO

DjavanDjavan | Foto: Divulgação

Djavan - "Djavanear: 50 anos, só sucessos"
Quando: 31 de outubro
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master

