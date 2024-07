Maria Gadú é um dos destaques da agenda de shows em Pernambuco; confira o que 2024 ainda reserva

A- A+

A paulistana Maria Gadú é, já de longa data, velha conhecida dos palcos pernambucanos. Neste mês de julho, a cantora e compositora aparece na terrinha para dois shows: em Garanhuns (no FIG) e no Recife.



Na sexta (19), ela participa do Festival de Inverno de Garanhuns, em apresentação gratuita no Palco Mestre Dominguinhos. No sábado (20), Gadú sobe ao palco do Teatro RioMar, na zona sul do Recife.

Ainda em julho, também são destaques o Festival Miçanga – que trará Marcelo Falcão, Maneva, Baiana System, Pitty e Biquini Cavadão ao Classic Hall – e o show da banda Natiruts, no finzinho do mês.



Mas, para o restante do ano, ainda tem muito show para acontecer.

Bora de agenda completinha, então?

Crédito: Divulgação | Baiana System é uma das atrações do Festival Miçanga

Festival Miçanga

Com Marcelo Falcão, Maneva e Baiana System

Quando: 19 de julho, a partir das 20h

Onde: Classic Hall, Olinda - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Crédito | Loiro Cunha

Maria Gadú - Quem sabe isso quer dizer amor

Quando: 20 de julho, 21h30

Onde: Teatro RioMar Recife - Avenida República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 120 no site do Uhuu

Crédito: Reprodução/Instagram

NU'ZS duo no Show Amores - A música e a palavra de Roberto e Erasmo

Quando: 24 de julho, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - S/N,0, Recife - Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 60, no Sympla

Crédito: Arthur Mota/PCR Imagem

Natiruts

Quando: 27 de julho,

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos (ainda não disponíveis), a partir de R$ 75 no site Eventim



AGOSTO

Crédito: Reprodução/Instagram

Raça Negra - Samba 90 Graus

Quando: 3 de agosto, 21h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir R$ 90 no Bilheteria Digital

Crédito | Divulgação

Jorge Vercillo em JV30

Quando: 3 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Crédito: Leo Aversa

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá - Encerramento da turnê "As V Estações"

Quando: 9 de agosto

Onde: Classic Hall

Ingressos: a partir de R$ 120, na Bilheteria Virtual

Crédito: Divulgação

Joanna - Projeto Seis e Meia

Quando: 9 de agosto

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81

Ainda não há informações sobre os ingressos

Crédito: Deivide Leme



Tributo a Elis e Tom

Com Daniel Jobim & Kel Smith

Quando: 13 de agosto

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 95 no site Uhuu

Crédito: Divulgação

Simone - Turnê "Tô Voltando"

Quando: 17 de agosto, 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 100 no site da Cecon Tickets

Foto: Divulgação

Fábio Jr. - "Bem Mais Que os Meus Vinte e Poucos Anos"

Quando: 24 de agosto, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos: a partir de R$150, à venda no site Cecon Tickets

Crédito: Divulgação

Festival Turá Recife

Atrações: Lulu Santos, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Maria Rita, Lenine e Suzano, Jota Quest e Lagum

Quando: 24 e 25 de agosto

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

A venda geral de ingressos casadinha começa na quinta-feira (09/05) às 14h no site ou na bilheteria física

Crédito: Reprodução/Instagram

Victor e Leo

Quando: 31 de agosto, 18h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital



SETEMBRO

Crédito: Divulgação

Odair José - Projeto Seis e Meia

Quando: 13 de setembro

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81

Ainda não há informações sobre os ingressos



OUTUBRO

Crédito: Divulgação

Danilo Caymmi - Projeto Seis e Meia

Quando: 10 de outubro

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81

Ainda não há informações sobre os ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho - 40 Anos

Quando: 19 de outubro, 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital



NOVEMBRO

Crédito: Divulgação

Luan Santana - Luan City 2.0

Quando: 23 de novembro

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 nas lojas Esposende, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

Foto: Jake Owens / Magic Circle Entertainment

Manowar no Recife

Quando: 24 de novembro

Onde: Geraldão | Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 150, à venda na Blackout Discos e no site Bilheto

