AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife e RMR no fim de semana? "Tardezinha", com Thiaguinho, é um dos destaques Show de Natiruts, em Olinda, e de Mariana Aydar e Mestrinho no Pina, também são opções da agenda do 'findi', que conta ainda com teatro, exposições e estreias do cinema

Com destaque para a celebração de uma década do projeto "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, neste sábado (24) na Arena Perbambuco, o roteiro de shows do fim de semana chega com opções diversas, para agradar a "gregos e troianos".



De apresentação de despedida do Natiruts, no Classic Hall, em Olinda, a forrozinho dos bons com Mariana Aydar e Mestrinho no Teatro RioMar, no Pina, o roteiro preenche o final de semana com sonoridades que passeiam pela Música Popular Brasileira, inclusive com diversão em Caruaru, no Agreste.



Por lá vai rolar o "Festival Tamo Junto - Brega, Brega-Funk e Batidão", que tem entre as atrações nomes como Neiff, Os Tralhas e Dadá Boladão.



Já no quesito "dar boas risadas", os filhos dos 'homens', Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho - respectivamente herdeiros artísticos de Chico Anísio e Lúcio Mauro - estão em cartaz no Teatro do Parque com a peça "Gostava Mais dos Pais", com sessão extra neste sábado (24).



E como se não bastase, tem exposições inéditas para contemplação de quem curte artes plásticas e estreias do cinema, além de outro tanto de shows e eventos.



Dito isto... Bora curtir?

SHOWS E EVENTOS

Show de Natiruts

Quando: Sexta-feira (23), às 19h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda) - Av. Gov. Agamaenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 95 no site Eventim

Informações: (81) 3427-7501

Mariana Aydar e Mestrinho

Quando: Sexta-feira (23), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 17,50 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife



Show de Roberta Campos - Tour "Coisas de Viver"

Quando: Sexta (23), às 21h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 140 no site Olha o Ingresso

Informações: @teatroluizmendonca

Noite Belchiana

Com a Banda dos Corações Selvagens

Quando: Sexta (23), às 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Samba da Pitomba - 23 Anos

Quando: Sexta (23), às 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 8482-2486 // (81) 9 8510-9996



Arraiá Downtown

Com Geraldinho Lins e Victor Ferrari

Quando: Sexta (23), às 21h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @downtownpubzn // (81) 9 8954-2855 (WhatsApp)

Let's Goes Indies

Com hits de Arctic Monkeys, The Strokes, Coldplay, Lana Del Rey e Oasis, entre outros

Quando: Sexta (23), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Gritano Nostalgia 00's

Quando: Sexta (23), às 22h

Onde: MalDita Pub - Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @malditapub

Lançamento dos quadrinhos "XICA: História e Memória da Primeira da Travesti do Brasil em HQ"

Quando: Sexta (23), às 14h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @muafrope

"Tardezinha 2025", com Thiaguinho

Quando: Sábado (24), a partir das 15h

Onde: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata - BR 408

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @tardezinha



Arraiá Olindar

Com Martins, Joyce Alane, Vício Louco e DJ 440

Quando: Sábado (24), às 21h

Onde: Clube Atlântico - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no site Evenyx ou via PIX (81) 9 8802-1020 (WhatsApp)

Informações: @vamoolindar

Aniversário do Maestro Oséas

Com Orquestra do Maestro Oséas, Forró Orquestrado e Orquestra do Axé

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, Amparo, Olinda

Acesso com 2Kg de alimentos

Informações: @oficial_orquestramaestrooseas

Sambinha Chacon

Com Sâmya Maia e Pedro Guerra

Quando: Sábado (24), às 17h

Onde: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ &0 no site OutGo ou no WhatsApp (81) 9 8774-4570

Informações: @sambinhachacon

Festival Tamo Junto - Brega, Brega-Funk e Batidão

Com Neiff, Os Tralhas, Dadá Boladão e Tayara Andrezza entre outras atrações

Quando: Sábado (24), a partir das 19h

Onde: Arena Caruaru - Av. Campinha Grande, Maurício de Nassau, Caruaru

Ingressos a partir de R$ 45 no site Evenyx

Informações: (81) 3721-7442

Bailão Nerd - Edição Recife

Com MC Maha

Quando: Sábado (24), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @estelita.recife

"Nas Ladeiras do Morro"

Com Clube do Samba de Recife e convidados

Quando: Domingo (25), a partir das 13h

Onde: Escola de Samba Galeria do Ritmo (Morro da Conceição) -

Acesso gratuito mediante doação de 2 Kg de alimentos não perecíveis

Informações: @clubedosambaderecife

TEATRO

Stan-Up Comedy "Olodumare"

Com Tiago Santineli e Luiz Titoin

Quando: Sexta (23), às 20h30

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

8ª Edição The Night Vozes

Quando: Sexta (23), às 19h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Espetáculo carioca "Relato de Professores"

Quando: Sexta (23), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Av. Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe"

Com Sílvia Buarque e Guida Vianna

Quando: Sexta (23) e Sábado (24), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

Yerma Atemporal

Por Simone Figueiredo

Quando: Sábado (24) e Domingo (25), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @atemporalyerma

"A Bela e a Fera"

Quando: Sábado (24), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @helenasiqueiraproducoesoficial // (81) 9 9568-4125

Leitura Dramatizada: "Infâmia"

Do Coletivo Angu de Teatro

Quando: Sábado (24), às 19h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraies, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito via Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331

EXPOSIÇÃO



"Cidade Gourmet"

Quando: até 24 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @exposicaocidadegourmet // @murillolagreca // (81) 3355-3129



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

'Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

Exposição inidividual "Hildebrando de Castro - Relevos e Pinturas"

Quando: aberta nesta quinta-feira (22)

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



“O Que Restou do Tempo”

De Ícaro Galvão

Quando: aberta neste sábado (24)

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // @icaroga



Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

CINEMA

Cineclube Unifafire

Quando: Sexta (24), às 14h

Onde: Auditório de São José (2º andar) - Av. Conde da Boa Vista, 921, Boa Vista

Acesso gratuito (com inscrições neste site)

Informações: @unifafire



Sessões de pré-estreia de longa e mostras de curtas

Quando: Sábado (24), a partir das 14h e Domingo (25), a partir das 11h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @cinesaoluiz

‘’Missão: Impossível - O Acerto Final’’

SINOPSE: Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) e sua equipe da IMF embarcam em uma missão perigosa e de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça toda a humanidade e enfrentar o maior vilão de seu passado. Direção: Christopher McQuarrie

‘’Lilo & Stitch’’

SINOPSE: Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch, onde Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um alienígena expressivo que foi adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha) e juntos eles descobrem o significado de família. Direção: Dean Fleischer-Camp

‘’Ritas’’

SINOPSE: A vida pessoal de Rita e seu processo criativo são desvendados, revelando, assim, seu talento musical e sua capacidade de metamorfose no palco. A própria Rita guia a narrativa em entrevistas concedidas durante toda a sua carreira e depoimentos recentes e inéditos. Direção: Oswaldo Santana

