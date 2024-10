Agenda de shows em PE 2024: CPM 22 é uma das atrações de novembro

A- A+

A agenda de shows de novembro começa com a 4ª edição do Rock'n Hall. O festival conta com a participação de Fresno, CPM 22, Detonautas, Di Ferrero e Dead Fish , neste sábado (2), no Classic Hall, relembrando bandas clássicas do pop rock brasileiro.



Bora de agenda completinha, então? Confere aí as atrações já confirmas até o final de 2024.



NOVEMBRO

Crédito: Divulgação

Rock'n Hall - Fresno, CPM 22, Detonautas, Di Ferrero e Dead Fish

Quando: 2 de novembro

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 75 no Acesso Ticket

Foto: Divulgação

SaGrama - Na Trilha dos 30

Quando: 2 de novembro

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: R$ 75, no GuichêWeb

Foto: Jorge Bispo/Divulgação

Silva - "Encantado"

Quando: 03 de novembro, 20h

Onde: Teatro Guararapes (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70, no site Cecon Tickets

Crédito: Priscila Prade/Divulgação

Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você

Quando: 9 de novembro

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no Cecon Tickets

Crédito: Divulgação

''Simplesmente Roupa Nova''

Quando: 10 de novembro, 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 no Cecon Tickets

Crédito: Reprodução/Instagram

Zimbra - Turnê de lançamento do álbum ''Pouso''

Quando: 14 de novembro, 20h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 40 no Articket



Crédito: Reprodução/Instagram

Oswaldo Montenegro - Celebrando 50 anos

Quando: 22 de novembro, 21h30

Onde: Teatro Guararapes (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80, no site Cecon Tickets

Crédito: Divulgação

Numanice #3

Quando: 23 de novembro, 15h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco (Área Externa) - Olinda

Ingressos a partir de R$ 130 no Sympla

Crédito: Divulgação

Luan Santana - Luan City 2.0

Quando: 23 de novembro

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 nas lojas Esposende, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

Foto: Jake Owens / Magic Circle Entertainment

Manowar no Recife

Quando: 24 de novembro

Onde: Geraldão | Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 150, à venda na Blackout Discos e no site Bilheto

DEZEMBRO

Foto: Reprodução/Instagram

Xamã

Quando: 6 de dezembro, 22h

Onde: Armazém 14 (Av. Alfredo Lisboa, s/n, bairro do Recife)

Ingressos: a partir de R$ 60, no site Ingresse

Crédito: Steff Lima/Divulgação

Filipe Ret - Turnê "FRXV"

Quando: 7 de dezembro, 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria do Classic Hall e online através do site Acesso Ticket

Foto: Márcia Xavier

Arnaldo Antunes

Quando: 7 de dezembro

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: ainda não há informações

Crédito: Reprodução/Instagram

Amaro Freitas - Turnê do álbum ''Y'Y''

Quando: 7 de dezembro

Onde: ainda não há informações

Ingressos: ainda não há informações

Crédito: Reprodução/Instagran

Dora Morelenbaum

Quando: 9 de dezembro

Onde: Casa Estação da Luz - R. Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: ainda não há informações

Crédito: Divulgação

Liniker - Caju Tour

Quando: 13 de dezembro

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: ainda não há informações

Crédito: Divulgação | Zeca Baleiro

Zeca Baleiro e Wado

Quando: 13 de dezembro, 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Foto: Edu Defferrari/Divulgação

Sepultura

Quando: 14 de dezembro

Onde: Classic Hall

Ingressos: ainda não há informações

Veja também

música brasileira Terça do Vinil volta ao Forte do Brum, neste sábado (2)