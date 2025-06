A- A+

AGENDA CULTURAL Shows juninos, Dia dos Namorados, retorno do ''K-DRAMA in Concert'' e mais: veja a agenda cultural Final de semana segue com ''esquenta'' do São João em Caruaru e também no Recife, além de programação para os românticos

Na Capital ou no Interior, os shows juninos seguem esquentando o público para o São João. Além do forró, o clima romântico também ganha destaque na agenda cultural deste final de semana com programações ainda celebrando o Dia dos Namorados.

Em Caruaru, o clima junino fica por conta dos shows de Tarcísio do Acordeon, Léo Santana, Vitor Fernandes, Raphaela Santos, Bell Marques e Zé Vaqueiro. No Recife, Forró Mourisco lança seu primeiro EP, enquanto as drags Charlotte Delfina e Sayuri Heiwa comandam a quadrilha junina do Arraiá do Close Certo, além da apresentação do Forró na Caixa, na Casa Estação da Luz.

Para os casais apaixonados, o Clube das Pás promove o "Baile dos Namorados", com a banda Expresso ao Passado, Augusto César Filho e Orquestra das Pás, enquanto no Mirante do Paço o "Love's in The Air" conta com a participação de Leoni, Pulso 100 e Mac Fly.

Movimentando este 'findi' ainda tem o primeiro show da banda pernambucana Mangroov com o novo EP ''Quem Não Dá É Pirangueiro'', além da volta ao Brasil do ''K-DRAMA in Concert'' com a apresentação de Kizu, no Teatro Boa Vista. Confira a programação completa abaixo:



SHOWS E EVENTOS

Hora do Frevo

Com o duo Júnior Teles e Felipe Costta

Quando: Sexta (13), às 12h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: @pacodofrevo



"São João Forró & Tradição"

Com Trio de Sanfoneiros

Quando: Sexta (13), 16h

Onde: Shopping RioMar Recife/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Gratuito

Informações: @riomar_recife



"Baile dos Namorados" do Clube das Pás

Com banda Expresso ao Passado, Augusto César Filho e Orquestra das Pás,

Quando: Sexta (13), a partir das 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande -Recife-PE

Ingressos: R$ 30, na bilheteria do Clube

Informações: (81) 99411-2043



São João de Caruaru

Com Renatto Pires, Adelmário Coelho, Tarcísio do Acordeon e Léo Santana

Quando: Sexta (13), às 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

"Love's in The Air" - Dia dos Namorados do Downtown

Com Leoni, Pulso 100 e Mac Fly

Quando: Sexta (13), a partir das 21h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75/4º andar, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no Evenyx

Informações: @downtownpubzn



Mangroov apresenta: ''Quem Não Dá É Pirangueiro''

Quando: Sábado (14), às 16h

Onde: Estelita - Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @estelita.recife

"São João Forró & Tradição"

Com Trio de Sanfoneiros

Quando: Sábado (14), 16h

Onde: Shopping RioMar Recife/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Gratuito

Informações: @riomar_recife



Forró na Caixa

Quando: Sábado (14), a partir das 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: R$ 80, no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



"Alma de São João"

Com Quinteto Violado e Felippe Costa

Quando: Sábado (14), a partir das 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, nº 106, Carmo - Olinda-PE

Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla

Informações: @almaartecafe

São João de Caruaru

Com Vitor Fernandes, Raphaela Santos, Mano Walter e Lambassaia

Quando: Sábado (14), às 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

"Flautarina Viaja pela Cultura Pernambucana"

Quando: Domingo (15), às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: gratuitos, distribuídos 1 hora antes do espetáculo

Informações: (81) 3425-1905 | Site Caixa Cultural | @caixaculturalrecife

Arraiá do Close Certo (Brasilidades Feira Criativa)

Com quadrilha junina matuta gigante puxada pelas drags Charlotte Delfina e Sayuri Heiwa e o artista performático Hamsa Dasa

Quando: Domingo (15), das 14h às 20h

Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife- Recife-PE

Aberto ao público

Informações: (81) 98194-4518

Festival “Tem Música no Paço”

Quando: Domingo (15), das 15h às 18h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Informações: @pacodofrevo

"São João Forró & Tradição"

Com Trio de Sanfoneiros e Quinteto Violado

Quando: Domingo (15), a partir das 15h

Onde: Shopping RioMar Recife/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Gratuito

Informações: @riomar_recife



"Noite Belchiana"

Com A Banda dos Corações Selvagens

Quando: Domingo (15), a partir das 17h

Onde: Pitaco Comedoria de Quintal - Rua Luiz Guimarães, 126, Poço da Panela - Recife-PE

Ingressos: R$ 20, no Sympla

Informações: @pitacocdq / @abandadoscoracoesselvagens

Forró Mourisco lança EP

Quando: Domingo (15), às 18h

Onde: Teatro Marco Camarotti/Sesc Santo Amaro - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro, Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla

Informações: @forromourisco



"K-DRAMA in Concert"

Com Kizu

Quando: Domingo (15), às 19h

Onde: Teatro Boa Vista - R. Dom Bôsco, 551, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 76, no Clube do Ingresso

Informações: @revistakoreain

São João de Caruaru

Com Fael Mariz, Batista Lima, Bell Marques e Zé Vaqueiro

Quando: Domingo (15), às 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

TEATRO

"Fernando Pessoa: O último dos palhaços"

Quando: Sexta (13) e sábado (14), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei), no Sympla

Informações: (81) 3425-1905 | Site Caixa Cultural | @caixaculturalrecife



"Assassinato no Expresso do Oriente"

Quando: Sexta (13), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 35, no Sympla

Informações: (81) 3355-3321



"Lilo & Stitch - As Aventuras"

Quando: Domingo (15), às 10h

Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife - PE

Ingressos a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: (81) 99488-6833



EXPOSIÇÕES

"ORIXAMBÁ", fotografias de Paulinho Filizola

Quando: até 29 de junho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)/Espaço Cícero Dias - Av. Rui Barbosa, 960, Graças - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope



Visitação: de terça a sexta-feira, das 11h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

"Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Salão de Fotografia do Recife

Quando: até 6 de julho

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, São José - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @salaodefotografiarec



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"A Grande Boca", de Abiniel João Nascimento

Quando: até 15 de julho

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife-PE

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - para moradores de Pernambuco

Informações: @oficinafranciscobrennand



Visitação: de quinta a domingo, das 9h às 17h



"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca, na Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim - Recife-PE

Entrada franca

Informações: @murillolagreca



Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"A olho nu", de Vik Muniz

Quando: até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 27,50, no Ticket Mais e na bilheteria do IRB

Informações: (81) 2121-0365 / @institutorb



Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

CINEMA

"Como Treinar o Seu Dragão"

"Como Treinar o Seu Dragão" conta a história da ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos há gerações. Desafiando as tradições de seu povo, Soluço (Mason Thames) forma uma amizade improvável com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Juntos, eles revelam uma nova verdade sobre os dragões e questionam as crenças mais profundas da sociedade viking. Baseado na adorada franquia da DreamWorks Animation, a obra é o primeiro live-action da Universal Pictures. Leia a crítica do filme.

Direção: Dean DeBlois

"June & John"

A trama de segue John (Luke Staton Eddy), um homem comum cuja vida é marcada pela monotonia. Tudo muda quando ele conhece June (Matilda Price), uma mulher enigmática que rouba sua atenção. Fascinado por ela, John se vê imerso em um romance intenso, que o arrasta para uma jornada imprevisível, repleta de reviravoltas e surpresas. A cada dia, ele se vê diante de novas situações e desafios, e começa a descobrir um lado de si mesmo que jamais imaginou que existisse.

Direção: Luc Besson

"Andy Warhol - Um Sonho Americano"

O documentário explora as profundezas ocultas da vida e da arte de Andy Warhol, desde suas raízes eslovacas até sua ascensão como ícone cultural, revelando um homem introspectivo, moldado pela família, pela fé e uma influência duradoura na arte moderna.

Direção: Ľubomír Slivka

