Fim de semana em Pernambuco ainda tem muito forró, além de shows, peças, filmes e exposições

A- A+

No apagar das luzes do mês de Junho, a fogueira segue queimando e ainda é possível curtir um bom arraial neste fim de semana, em que se comemora São Pedro.

Na "Capital do Forró", as festas juninas seguem até este sábado (28), no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, que reunirá nomes como Jorge de Altinho, Bruno e Marrone, Xand Avião e Natanzinho Lima. Já em Olinda, um dos grandes nomes da música nordestina, Anastácia, é atração na Casa Estação da Luz.



E para além do forró e dos arraiais, o que não faltam são opções de shows neste "findi": a banda Scalene se apresenta no Estelita; Juvenil Silva e Seu Pereira fazem tributo aos 80 anos de Raul Seixas, no Terra; Priscilla apresenta o show "Tudo é Música", no Teatro RioMar.



Também não faltam exposições de artes visuais e fotográficas e espetáculos teatrais para acompanhar, além das estreias no cinema.



Fica de olho na programação e organiza tua agenda, que o fim de semana chegou!



SHOWS E EVENTOS

18ª Sambada de Dona Glorinha do Coco

Quando: Sexta (27), a partir das 19h

Onde: Rua dos Pescadores, 266, Amaro Branco - Olinda-PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 98799-3223

3ª Mostra Junina de Cinema Caruaruense

Quando: Quinta (26), sexta (27) e sábado (28), a partir das 19h

Onde: Sala do Cinema – Estação Ferroviária de Caruaru - Rua Silva Filho, 7, Maurício de Nassau - Caruaru-PE

Acesso gratuito

"Taca Mais Música"

Com Silvério Pessoa

Quando: Sexta (27), a partir das 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - Recife-PE

Ingressos: gratuitos, sujeito à capacidade do espaço (reservas no link)

Informações: @shoppingtacaruna

São João de Caruaru

Com Eric Land, Heitor Costa, Nathalia Calasans, Natanzinho Lima

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

Anastácia na Casa Estação da Luz

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 20h

Onde: Casa Estação da Luz

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Potyguara Bardo

Quando: Sexta-feira (27), às 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: @clubmetropole

"Forró Manhattan"

Com Aline Brandão

Quando: Sexta-feira (27), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem - Recife-PE

Ingressos: R$ 66, no Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

São João de Caruaru

Com Forró Gigante, Jorge de Altinho, Xand Avião, Bruno & Marrone

Quando: Sábado (28), a partir das 19h30

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (R. Agnelo Dias Vidal - Nossa Sra. das Dores, Caruaru)

Acesso gratuito

Informações: @saojoaocaruaru.oficial

"Minha Maluquice Misturada com Minha Lucidez"

Juvenil Silva e Seu Pereira

Quando: Sábado (28), às 20h

Onde: Terra - Rua Bipos Cardoso Ayres, 467, Soledade - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @terra_polocultural

MaddaM Convida com Orgulho!

Quando: Sábado (28), a partir das 21h

Onde: Danceteria - Rua Fernando Lopes, Graças - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla

Informações: @maddammusic

Scalene

Quando: Sábado (28), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga, Recife - PE

Ingressos: R$ 70, no Sympla

Informações: @estelita.recife

"Maletina"

Quando: Sábado (28), a partir das 23h

Onde: Concha Acústica da UFPE - Cidade Universitária, Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, no Sympla

Informações: @golarrole

"Flautarina Viaja pela Cultura Pernambucana"

Quando: Domingo (29), às 15h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 105, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: gratuitos (com retirada 1 hora antes do espetáculo, na bilheteria)

Informações: (81) 3425-1915 / site Caixa Cultural / @caixaculturalrecife

Priscilla - "Tudo é Música"

Quando: Domingo (29), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av Repúbliuca do Líbano, 251, Pina

Ingressos: a partir de R$ 65, no Uhuu!



TEATRO

"Retratos de Chumbo - As rosas que enfrentaram os canhões"

Quando: Sábado (28), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"O encontro da tempestade e a guerra"

Quando: Sábado (28), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 10, no Sympla

Informações: @oposteoficial



"Lilo & Stich, As Aventuras"

Quando: Domingo (29), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bôsco, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

EXPOSIÇÕES

“Blow Up: Um Sopro de Diversão”

Quando: até julho de 2025

Onde: Shopping Recife (no Terraço de Eventos, próximo ao Coco Bambu) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 25, à venda no Eventim

Informações: @blowupbrasil

Visitação: Quartas a sextas, das 14h às 21h; Sábados, das 10h às 21h; Domingos e feriados, das 12h às 19h



"fúria da fita vermelha"

Quando: até 25 de julho

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem, Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados das 10h às 15h (com agendamento prévio)

"ORIXAMBÁ", fotografias de Paulinho Filizola

Quando: até 29 de junho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)/Espaço Cícero Dias - Av. Rui Barbosa, 960, Graças - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

Visitação: de terça a sexta-feira, das 11h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

"Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



"De Tanto Olhar Vi", de Rinaldo Silva

Quando: até 30 de junho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Salão de Fotografia do Recife

Quando: até 6 de julho

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, São José - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @salaodefotografiarec

Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"A Grande Boca", de Abiniel João Nascimento

Quando: até 15 de julho

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife-PE

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - para moradores de Pernambuco

Informações: @oficinafranciscobrennand

Visitação: de quinta a domingo, das 9h às 17h



"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca, na Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim - Recife-PE

Entrada franca

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"A olho nu", de Vik Muniz

Quando: até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 27,50, no Ticket Mais e na bilheteria do IRB

Informações: (81) 2121-0365 / @institutorb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

CINEMA



F1 - O Filme

No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. O longa conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra.

Direção: Joseph Kosinski

M3gan 2.0

Dois anos após M3GAN sair do controle, sua criadora, Gemma, tornou-se defensora da regulamentação da I.A. Sem que ela saiba, a tecnologia de M3GAN foi roubada e usada para criar uma arma militar conhecida como Amelia, a espiã assassina definitiva. Com o futuro da humanidade em jogo, Gemma percebe que sua única opção é ressuscitar M3GAN e aprimorá-la, tornando-a mais rápida, mais forte e ainda mais letal.

Direção: Gerard Johnstone

Quebrando Regras

Baseado em fatos reais, a trama segue uma mulher que decide educar e cultivar sonhos em uma nação onde ensinar meninas é um desafio. Sua ideia cruza fronteiras, mas também enfrenta resistência. Entre perdas e enfrentamentos, sua coragem impulsiona um movimento capaz de transformar destinos.

Direção: Bill Guttentag

Veja também