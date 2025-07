A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana tem ressaca do São João, teatro com Letícia Spiller e Marcelo Serrado e muito mais Do brega à MPB, com Conde Só Brega, Martins, tributo a Beatles, entre outras atrações, programação inclui, ainda, espetáculos de teatro, exposições e dicas e cinema

Para quem ainda não apagou a fogueira junina, ainda dá tempo de dançar um forrozinho na "Ressaca de São João", no Terra Café, com a banda Fim de Feira, na sexta-feira (4).



O fim de semana também reserva atrações para vários gostos, do brega à MPB, com Conde Só Brega, Martins, tributo a Beatles e muito mais.



Destaque especial para a estreia no Recife do espetáculo "Avesso do Avesso", com Letícia Spiller e Marcelo Serrado, sábado (5) e domingo (6), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu.



Também reunimos um roteiro com as diversas exposições em cartaz, pelos quatro cantos da capital pernambucana, além de dicas de cinema para os amantes da sétima arte.



Bora?



SHOWS E EVENTOS



Irmãs de Pau - Tour 2025

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 21h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Conde Só Brega

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @fregerecife



Festival Encruzilhadas 2025

Com Rodrigo Morcedo Trio, Rico Blues Trio e DJ Elcy Mojo Man, entre outros

Quando: Sexta-fera (4), a partir das 21h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @downtownpubzn // (81) 9 9813-0582 (WhatsApp)

Come Together

Tributo a Beatles Sonic Fusion, tributo ao Pearl Jam e ao Rock Anos 1990

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

Ressaca do São João

Com Regente Joaquim e Fim de Feira

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @terra_polocultural



Cordeando Convida

Com Josildo Sá e DJ Guga entre as participações

Quando: Sexta-feira (4), a partir das 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Martins - "Versões"

Quando: Sábado (5), a partir das 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @casaesatacaodaluz

Vicente Barreto

Quando: Sábado (5), às 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106 - Carmo, Olinda-PE

Ingressos a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @almaartecafe / @vicentebarreto.oficial



Bloco do Eu Sozinho

Tributos a Legião Urbana, Los Hermanos e Paralamas do Sucesso, dentre outros

Quando: Sábado (5), a partir das 21h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385. Cabanga

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @estelita.recife // (81) 9 9649-2776 (WhatsApp)

Bongar e Estesia: "Concerto para Iansã - Homenagem a Guitinho da Xambá"

Quando: Domingo (7), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial // (81) 9 9488-6833

Mercado Capitão

Com música, arte, design e gastronomia

Quando: Domingo (6), das 10h às 19h

Onde: Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: @mercadocapitao124



TEATRO

Espetáculo "Moinho"

Quando: Sexta (4) e Sábado (5), às 19h

Onde: Teatro Joaquim Cardozo - Rua Benfica, 157, Madalena

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @tjcardozoufpe

21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Quando: até 27 de julho (aos sábados e domingos)

Onde: Teatros de Santa Isabel, Parque e Barreto Jr.

Ingressos com preços variados via Sympla

Informações no site do festival

"King Kong Fran"

De Rafaela Azevedo e Pedro Brício

Quando: Sexta-feira (4), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

"Avesso do Avesso"

Com Letícia Spiller e Marcelo Serrado

Quando: Sábado (5), sesssões às 18h e às 20h (sessão extra); Domingo (6), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 70 no site do Luiz Mendonça

Informações: @teatroluizmendonca

Os Dons da Família Madrigal

Quando: Sábado (5), às 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @helenasiqueiraproducoesoficial // (81) 9 9568-4125

"Mundo em Busca do Coração da Terra"

Quando: Sábado (5), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

"Pinóquio"

Quando: Domingo (6), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

EXPOSIÇÕES

“Blow Up: Um Sopro de Diversão”

Quando: durante o mês de julho de 2025

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 no site Eventim

Informações: @blowupbrasil

Visitação: De quarta a sexta, das 14h às 21h; Sábados, das 10h às 21h; Domingos e feriados, das 12h às 19h



Salão de Fotografia do Recife

Quando: até 6 de julho

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, São José

Acesso gratuito

Informações: @salaodefotografiarec

Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"A Grande Boca", de Abiniel João Nascimento

Quando: até 15 de julho

Onde: Oficina Francisco Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - para moradores de Pernambuco

Informações: @oficinafranciscobrennand

Visitação: de quinta a domingo, das 9h às 17h

"Fúria da fita vermelha"

Quando: até 25 de julho

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187/3º andar, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

Visitação: Segunda a sexta, das 10h às 19h; Sábados das 10h às 15h (com agendamento prévio)

"É gente! Carnaval do Recife"

De Chico Barros e Andréa Tom

Quando: até 31 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingo, das 11h às 18h

"Trajetos Poéticos"

Quando: até 31 de julho

Onde: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE)/Galeria Tereza Costa Rêgo - Rua Treze de Maio, 123, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mac.pe.oficial

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 16h

"QUIJOTE - El sueño del Sertão"

Quando: até 2 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca, na Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Entrada franca

Informações: @murillolagreca

Visitação: de quarta a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

"A olho nu", de Vik Muniz

Quando: até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Ingressos: a partir de R$ 27,50, no Ticket Mais e na bilheteria do IRB

Informações: (81) 2121-0365 / @institutorb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

CINEMA



''Jurassic World: Recomeço''

O filme acompanha uma equipe intrépida em uma missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana. Direção: Gareth Edwards

''Apocalipse Nos Trópicos''

Quando uma democracia termina e uma teocracia começa? O documentário investiga a crescente influência que líderes evangélicos exercem sobre a política brasileira. Entrelaçando passado e presente, apresenta um espelho inquietante para o resto do mundo. Seleção oficial Veneza 2024. Direção: Petra Costa

''Jovens Amantes''

No final da década de 1980, Stella, Victor, Adèle e Etienne completam 20 anos. Eles fazem o exame de admissão para a famosa escola de atuação criada por Patrice Chéreau e Pierre Romans no Théâtre des Amandiers em Nanterre. Lançados a toda velocidade na vida, paixão e amor, juntos eles experimentarão o ponto de virada de suas vidas, mas também sua primeira tragédia. Direção: Valeria Bruni Tedeschi

Veja também