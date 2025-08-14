A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no fim de semana? Tem teatro infantil, estreias nos cinemas e shows musicais em destaque Entre outras atações, Pernambuco recebe músicas de Matuê, Zeca Baleiro, L7nnon e Nando Cordel

O final de semana que começa a partir quinta-feira (14) até domingo (17) promete shows de Adriana Calcanhotto na Caixa Cultural, apresentação de SaGrama em comemoração aos 30 anos do grupo, além de diversas performances musicais em Pesqueira, dentro da programação do festival Pernambuco Meu País. Para os amantes da sétima arte tem estreia de filme de horror e Mostra de Cinema Árabe Feminino. Confira:

SHOWS E EVENTOS

Benito de Paula em "Do Jeito que a Vida Quer"

Com Rodrigo Vellozo

Quando: 15 de agosto, às 21h30

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, no Cecon Tickets

"Agenda Cultural 10 Anos"

Quando: Sábado (16) às 16h

Onde: Terra Café I Bar - Rua Bispo Cardoso Aryes, 467

Ingressos a partir de R$ 30 pelo site Sympla

Informações em @terra_polocultural

4ª Expo Preta RioMar

Com show de Sandra Sá

Quando: Quinta-feira (14) até domingo (17)

Onde: Teatro RioMar - Piso L4 do RioMar Recife

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no aplicativo do RioMar Recife ou na bilheteria do teatro

Mais informações em @teatroriomarrecife

Show de 20 anos do álbum "Ciência da Festa"

Com Sérgio Cassiano e Julião e o Forró do Suco Elétrico

Quando: Sexta-feira (15), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos no Sympla

Mais informações em @sergiocassianomusica | @forrodosucoeletrico

"Festival Palco Brasil"

Com Adriana Calcanhotto

Quando: Quinta-feira (14) a sábado (16) às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa

Ingressos a partir de R$ 15 pelo site Sympla

Mais informações em (81) 3425-1915 e @caixaculturalrecife

"5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino"

Quando: Quinta-feira (14) até domingo (17)

Onde: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) - R. Henrique Dias, 609 - Derby

Ingressos a partir de R$ 8

Mais informações em @cinemadafundacao

"Pernambuco Meu País"

Com Matuê, Zeca Baleiro, L7nnon, Nando Cordel, entre outros

Quando: Sexta-feira (15) até domingo (17)

Onde: Pesqueira - Agreste de Pernambuco

Entrada Gratuita

Mais informações em @festivalpernambucomeupais

"Roda Musical da Escola Pernambucana de Choro"

Quando: Sánado (16), das 11h às 12h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Entrada Gratuita

Mais informações em pacodofrevo.org.br

Oficina “Desvendando Mestre Tonho das Olindas”

Quando: Sánado (16), às 15h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito mediante inscrição neste link

Mais informações em pacodofrevo.org.br

"SaGrama 30 Anos - Poesia e Música"

Com Laila Campelo, Sarah Leandro, Petrucio Amorim, Jessier Quirino e Beto Hortis

Quando: Sábado (16) e domingo (17)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 pelo site GuichêWeb

Mais informações em @sagrama.oficial

Random play dance "Hallyuverse"

Quando: Neste domingo (17), das 16h às 19h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro

Entrada gratuita

Mais informações em @thehallyuverse

"Cantoria conversada: histórias do repente nordestino"

Com Antonio Marinho

Quando: Sábado (16) às 19h

Onde: Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147, Carmo, Olinda

Ingressos pela plataforma Shotgun

Mais informações: @desmanteloazul | @antoniomarinhosje

TEATRO



Espetáculo "Banquete de Amor e Falta"

Quando: quinta-feira (14), às 14h

Onde: Compaz Paulo Freire - Ladeira da Cohab, 10

Entrada gratuita

Mais informações em @acupegrupodedanca

Festival de Ópera - "A Turma da Mônica"

Quando: Sexta-feira (15) até domingo (17)

Onde: Teatro Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 45

Mais informações em @festivaloperape

Espetáculo "Aurora - Entre Vias e Vidas"

Quando: Domingo (17), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu – Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 pelo site

Mais informações pelo @grupovidarecife

"Ave, Guriatã!"

Quando: Domingo (17), às 10h30 e às 16h

Onde: Teatro Marco Camarotti/Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site do espetáculo

EXPOSIÇÕES

“Vidas em Cordel”, do Museu da Pessoa

Quando: A partir de 15 de agosto

Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Visitação: Até 15 de dezembro, das 10h às 16h (de terça a sexta) e das 11h às 17h (sábados e domingos)

Entrada gratuita

Mais informações no site

“Sobressalto e Estripulia”, de Bozó Bacamarte

Quando: até 25 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Mais informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero

“Inferno - Cânticos - Ato 1”

Quando: até o final de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio

Entrada gratuita

Mais informações: @amparosessenta

"Conexões Viscerais"

Quando: até 24 de agosto

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: Site Caixa Cultural e @caixaculturalrecife

“Vik Muniz - A Olho Nu”

Quando: até 31 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife

Visitação: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h30)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site

CINEMA

"Juntos"

Sinopse: Uma mudança para uma cidade isolada do interior testa os limites da já conturbada relação de Tim (Dave Franco)e Millie (Alison Brie). O que poderia ser uma oportunidade para recomeçar logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando uma força sobrenatural começa a corromper sua relação, suas mentes e seus corpos. À medida que se afastam de tudo o que conheciam, o casal descobre que, para permanecerem juntos, terão que enfrentar um horror muito maior do que o que os separava. Direção: Michael Shanks

"Os Caras Malvados 2"

Sinopse: O grupo formado pelo batedor de carteiras Sr. Lobo (Sam Rockwell), o arrombador de cofres Sr. Cobra (Marc Maron), o mestre do disfarce Sr. Tubarão (Craig Robinson), o Sr. Piranha (Anthony Ramos) e a hacker Srta. Tarântula (Awkwafina) retornam para um “último trabalho” após a aposentadoria. Direção: Pierre Perifel

"No Céu da Pátria Nesse Instante"

Sinopse: A proposta do documentário é colocar em foco aqueles que geralmente permanecem nos bastidores: cidadãos anônimos, voluntários e trabalhadores do processo eleitoral que fizeram a democracia acontecer em meio à crise dos acontecimentos de 8 de janeiro. Direção: Sandra Kogut

"C.I.C - Central de Inteligência Cearense"

Sinopse: Um agente secreto da Central de Inteligência Cearense é a última esperança do Brasil para recuperar os dados roubados de um projeto ultrassecreto, que ameaça destruir as praias do país.

Direção: Halder Gomes

Veja também