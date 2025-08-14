O que fazer no fim de semana? Tem teatro infantil, estreias nos cinemas e shows musicais em destaque
Entre outras atações, Pernambuco recebe músicas de Matuê, Zeca Baleiro, L7nnon e Nando Cordel
O final de semana que começa a partir quinta-feira (14) até domingo (17) promete shows de Adriana Calcanhotto na Caixa Cultural, apresentação de SaGrama em comemoração aos 30 anos do grupo, além de diversas performances musicais em Pesqueira, dentro da programação do festival Pernambuco Meu País. Para os amantes da sétima arte tem estreia de filme de horror e Mostra de Cinema Árabe Feminino. Confira:
SHOWS E EVENTOS
Benito de Paula em "Do Jeito que a Vida Quer"
Com Rodrigo Vellozo
Quando: 15 de agosto, às 21h30
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 70, no Cecon Tickets
"Agenda Cultural 10 Anos"
Quando: Sábado (16) às 16h
Onde: Terra Café I Bar - Rua Bispo Cardoso Aryes, 467
Ingressos a partir de R$ 30 pelo site Sympla
Informações em @terra_polocultural
4ª Expo Preta RioMar
Com show de Sandra Sá
Quando: Quinta-feira (14) até domingo (17)
Onde: Teatro RioMar - Piso L4 do RioMar Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no aplicativo do RioMar Recife ou na bilheteria do teatro
Mais informações em @teatroriomarrecife
Show de 20 anos do álbum "Ciência da Festa"
Com Sérgio Cassiano e Julião e o Forró do Suco Elétrico
Quando: Sexta-feira (15), às 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos no Sympla
Mais informações em @sergiocassianomusica | @forrodosucoeletrico
"Festival Palco Brasil"
Com Adriana Calcanhotto
Quando: Quinta-feira (14) a sábado (16) às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa
Ingressos a partir de R$ 15 pelo site Sympla
Mais informações em (81) 3425-1915 e @caixaculturalrecife
"5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino"
Quando: Quinta-feira (14) até domingo (17)
Onde: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) - R. Henrique Dias, 609 - Derby
Ingressos a partir de R$ 8
Mais informações em @cinemadafundacao
"Pernambuco Meu País"
Com Matuê, Zeca Baleiro, L7nnon, Nando Cordel, entre outros
Quando: Sexta-feira (15) até domingo (17)
Onde: Pesqueira - Agreste de Pernambuco
Entrada Gratuita
Mais informações em @festivalpernambucomeupais
"Roda Musical da Escola Pernambucana de Choro"
Quando: Sánado (16), das 11h às 12h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife
Entrada Gratuita
Mais informações em pacodofrevo.org.br
Oficina “Desvendando Mestre Tonho das Olindas”
Quando: Sánado (16), às 15h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife
Acesso gratuito mediante inscrição neste link
Mais informações em pacodofrevo.org.br
"SaGrama 30 Anos - Poesia e Música"
Com Laila Campelo, Sarah Leandro, Petrucio Amorim, Jessier Quirino e Beto Hortis
Quando: Sábado (16) e domingo (17)
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 40 pelo site GuichêWeb
Mais informações em @sagrama.oficial
Random play dance "Hallyuverse"
Quando: Neste domingo (17), das 16h às 19h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro
Entrada gratuita
Mais informações em @thehallyuverse
"Cantoria conversada: histórias do repente nordestino"
Com Antonio Marinho
Quando: Sábado (16) às 19h
Onde: Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147, Carmo, Olinda
Ingressos pela plataforma Shotgun
Mais informações: @desmanteloazul | @antoniomarinhosje
TEATRO
Espetáculo "Banquete de Amor e Falta"
Quando: quinta-feira (14), às 14h
Onde: Compaz Paulo Freire - Ladeira da Cohab, 10
Entrada gratuita
Mais informações em @acupegrupodedanca
Festival de Ópera - "A Turma da Mônica"
Quando: Sexta-feira (15) até domingo (17)
Onde: Teatro Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio
Ingressos a partir de R$ 45
Mais informações em @festivaloperape
Espetáculo "Aurora - Entre Vias e Vidas"
Quando: Domingo (17), às 17h
Onde: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu – Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 60 pelo site
Mais informações pelo @grupovidarecife
"Ave, Guriatã!"
Quando: Domingo (17), às 10h30 e às 16h
Onde: Teatro Marco Camarotti/Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site do espetáculo
EXPOSIÇÕES
“Vidas em Cordel”, do Museu da Pessoa
Quando: A partir de 15 de agosto
Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife
Visitação: Até 15 de dezembro, das 10h às 16h (de terça a sexta) e das 11h às 17h (sábados e domingos)
Entrada gratuita
Mais informações no site
“Sobressalto e Estripulia”, de Bozó Bacamarte
Quando: até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Mais informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero
“Inferno - Cânticos - Ato 1”
Quando: até o final de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife
Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Mais informações: @amparosessenta
"Conexões Viscerais"
Quando: até 24 de agosto
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife-PE
Entrada gratuita
Informações: Site Caixa Cultural e @caixaculturalrecife
“Vik Muniz - A Olho Nu”
Quando: até 31 de agosto
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife
Visitação: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h30)
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site
CINEMA
"Juntos"
Sinopse: Uma mudança para uma cidade isolada do interior testa os limites da já conturbada relação de Tim (Dave Franco)e Millie (Alison Brie). O que poderia ser uma oportunidade para recomeçar logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando uma força sobrenatural começa a corromper sua relação, suas mentes e seus corpos. À medida que se afastam de tudo o que conheciam, o casal descobre que, para permanecerem juntos, terão que enfrentar um horror muito maior do que o que os separava. Direção: Michael Shanks
"Os Caras Malvados 2"
Sinopse: O grupo formado pelo batedor de carteiras Sr. Lobo (Sam Rockwell), o arrombador de cofres Sr. Cobra (Marc Maron), o mestre do disfarce Sr. Tubarão (Craig Robinson), o Sr. Piranha (Anthony Ramos) e a hacker Srta. Tarântula (Awkwafina) retornam para um “último trabalho” após a aposentadoria. Direção: Pierre Perifel
"No Céu da Pátria Nesse Instante"
Sinopse: A proposta do documentário é colocar em foco aqueles que geralmente permanecem nos bastidores: cidadãos anônimos, voluntários e trabalhadores do processo eleitoral que fizeram a democracia acontecer em meio à crise dos acontecimentos de 8 de janeiro. Direção: Sandra Kogut
"C.I.C - Central de Inteligência Cearense"
Sinopse: Um agente secreto da Central de Inteligência Cearense é a última esperança do Brasil para recuperar os dados roubados de um projeto ultrassecreto, que ameaça destruir as praias do país.
Direção: Halder Gomes