Confira a agenda cultural com os principais eventos para curtir este fim de semana em Pernambuco
De 21 até 24 de agosto o roteiro engloba atrações cinematográficas, teatrais e musicais
Com destaque para a celebração de oito décadas do cantor, pianista e compositor Ivan Lins, neste sábado (23), no Teatro Guararapes, o roteiro deste fim de semana tem atrações em todo o Estado.
De musical clássico da Disney nos palcos do Teatro Luiz Mendonça no domingo (24), até shows de Diogo Nogueira e Lenine em Gravatá (integrando a programação do Festival Pernambuco Meu País). Confira os principais eventos em Pernambuco.
SHOWS E EVENTOS
"Ivan Lins 80 anos"
Quando: sábado (23), às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco
Ingressos a partir de R$ 100 no site Cecon Tickets
Informações em (81) 4042-8400
"Festival de Cerveja Artesanal"
Com DJ Ari Falcão, Forró do Macaco, Sambarrasta, DJ Neto, Urêa, Dunas do Barato, Poço de Batuque, DJ Babilônia, Eduardo Rossi e Malakoff
Quando: Entre 22 e 24 de agosto
Onde: Praça do Carmo
Entrada gratuita
Informações em @apecerva
Festival "Pernambuco Meu País"
Com Diogo Nogueira, Lenine, Marcelo Falcão, Dorgival Dantas, Alexandre Pires e Tarcísio do Acordeon
Quando: 22 a 24 de agosto
Onde: Gravatá
Entrada Gratuita
Mais informações em @festivalpernambucomeupais
"2ª Edição do Gravatá Jazz Festival"
Com Vintage Boys Prado Brothers e Lorenzo Thompson
Quando: Sábado (23) a partir das 18h
Onde: Palco “País da Música” - Rua do Norte, Santa Luzia, Gravatá
Entrada: Gratuita
Mais informações em @festivalpernambucomeupais
Shows de Laura Canabrava e Milton Raulino
Quando: Sexta-feira (22), às 19h
Onde: Desmantelo Azul - Rua do Bonfim, 147, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: R$ 20 (antecipado online), à venda no ShotGun / R$ 25 (na portaria do evento)
Mais informações: @desmanteloazul
"Forró de Candeeiro"
Com Cezzinha
Quando: Sexta-feira (22) e sábado (23), a partir das 20h
Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna -Rua Itatiaia, 81 – Apipucos
Ingressos por R$ 120 (inclui visitação, shows, bebidas e rodízio)
Infomrações em (81) 99252-4222
"Sambay"
Quando: Sábado (23), à partir das 21h
Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa
Vendas em: A partir de R$ 40 no site Sympla
Informações em @rodasambay
Festival Beerchef
Com Delrey, Máquinas na Pista, Macfly, Rodrigo Morcego e mais
Quando: Sábado (23)
Onde: Mirante do Paço - Tv. do Amorim, 75 - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 140 no site Ingresse
Informações no @barchef.nightlife
"Gashi: O Show"
Com youtubers Gabriel e Shirley
Quando: Sábado, dia 23 de agosto, em duas sessões, às 14h e 18h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 - Pina
Ingressos a partir de R$ 135 pelo site Uhuul
Informações em @teatroriomarrecife
"Acústico Engenheiros do Hawaii"
Com Humberto Gessinge
Quando: Sexta-feira (22)
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães - Olinda
Ingressos a partir de R$ 70 pelo site Acesso Ticket
Informações no site
TEATRO
“O Refletor” de José Alberto Kaplan
Quando: Sexta-feira (22) até domingo 24
Onde: Teatro Santa Isabel
Ingressos a partir de R$ 40 no site Guiche Web
Informações em @festivaloperape
"Capiba, pelas ruas eu vou"
Quando: Sábado (23), às 19h, e domingo (24), às 17h
Onde: Teatro Centro Cultural Historiador Antônio Corrêa de Oliveira – Sesc Goiana - Rua do Arame
Ingressos a partir de R$ 30 pelo site Guichê Web
Mais informações em @projetoariasocial
"Um Sábado em 30"
Quando: Sábado (23) e domingo (24), às 19h
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina - Recife-PE
Ingressos: a partir de 50, no Sympla
"Aladdin- O Musical"
Quando: Domingo (24), às 16h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu
Ingressos a partir de R$60 pelo site e na Bilheteria do Teatro
Informações em (81) 9. 9568.4125
EXPOSIÇÕES
Últimos dias de "Cosmo/Chão"
Quando: Até 7 de setembro
Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, Várzea
Visitação: Das 9h às 17h (bilheteria aberta até às 16h)
Ingressos a partir de R$ 20 (meia) na bilheteria
Informações: (81) 2011-5466
"Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte
Quando: Até 25 de setembro
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Visitação: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero
Exposição "Mundo Jurássico"
Quando: Até o dia 12 de outubro
Onde: Praça de eventos do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro
Acesso gratuito em @shoppingtacaruna
"Inferno - Cânticos - Ato 1"
Quando: Até o final de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h, com agendamento prévio
Entrada gratuita
Informações: @amparosessenta
"Conexões Viscerais"
Quando: Até 7 de setembro
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife-PE
Entrada gratuita
Informações: Site Caixa Cultural e @caixaculturalrecife
"Vik Muniz - A Olho Nu"
Quando: Até 31 de agosto
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife
Visitação: De terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h30)
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site
CINEMA
"Uma Mulher Sem Filtro"
Sinopse: Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. Direção: Arthur Fontes
"Luiz Gonzaga: Légua Tirana"
Sinopse: Vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, o longa retrara a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Direção: Marcos Carvalho, Diogo Fontes
"Anônimo 2"
Sinopse: O longa acompanha Hutch Mansell (Bob Odenkirk), um pacato pai de família com um passado violento, que mais uma vez é forçado a confrontar antigos perigos quatro anos após o primeiro filme - desta vez, em meio a segredos familiares e uma viagem com a família a um hotel controlado por um traficante. Diretor: Timo Tjahjanto