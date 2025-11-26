Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

"O Agente Secreto" entra em lista de melhores do ano do The Wall Street Journal

A publicação definiu o filme "O Agente Secreto" como "uma incursão de época impressionante por um submundo sombrio"

Reportar Erro
Wagner Moura e Tânia Maria em cena de "O Agente Secreto"Wagner Moura e Tânia Maria em cena de "O Agente Secreto" - Foto: Divulgação

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, segue conquistando a crítica internacional.

Nesta segunda-feira, 24, o jornal diário norte-americano The Wall Street Journal incluiu a produção entre os melhores filmes de 2025.

Leia também

• Wagner Moura samba no programa de Kelly Clarkson ao promover "O Agente Secreto"

• Morre, aos 81 anos, o ator alemão Udo Kier,  de "O Agente Secreto" e "Bacurau"

• Roteiro de ''O Agente Secreto'' é publicado com imagens inéditas e detalhes do processo do filme



A publicação definiu o longa como "uma incursão de época impressionante por um submundo sombrio". "O filme de Mendonça Filho é um olhar despretensioso sobre uma época e um lugar completamente insanos sob uma ditadura militar", disse um trecho

Além do filme brasileiro, outras produções como Nouvelle Vague, de Richard Linklater, Eddington, de Ari Aster, e Ladrões, de Darren Aronofsky, também estão na seleção.

O Agente Secreto é representante do Brasil no Oscar e já é cotado para algumas das principais categorias da premiação, incluindo Melhor Filme Internacional, em que Ainda Estou Aqui se consagrou em 2025, e Melhor Ator.

A trama se passa no Recife de 1970, época em que o Brasil enfrentava a ditadura militar. Wagner Moura interpreta um pesquisador que enfrenta um forte desentendimento com um executivo de uma estatal. O personagem muda de nome e passa a ser perseguido. O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter