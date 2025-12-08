A- A+

AUDIOVISUAL Kleber Mendonça, sobre "O Agente Secreto" em o Globo de Ouro: "Celular parece árvore de Natal" Longa concorre em três categorias: Melhor Filme Dramático, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator Dramático, para Wagner Moura

Nas redes sociais, o cineasta Kleber Mendonça Filho comentou as três indicações ao Globo de Ouro recebidas por “ O agente secreto”: Melhor Filme Dramático, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator dramático, para Wagner Moura.



“Obrigado pelas mensagens s todas, o celular parece árvore de Natal”, escreveu o pernambucano no X, acrescentando que estava “num aeroporto”.

“O Agente Secreto” disputa o troféu de melhor filme dramático com “Frankenstein”, “Hamnet”, “Valor sentimental”, "Foi apenas um acidente" e “Pecadores”.







Na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, os outros indicados são “Foi apenas um acidente”, “No other choice”, “Valor sentimental”, “A voz de Hind Rajab” e “Sirāt”.

Wagner Moura aparece na lista de melhor ator dramático com Joel Edgerton (“Sonhos de trem”), Michael B. Jordan (“Pecadores”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de lutador: The Smashing Machine”) e Jeremy Allen White (“Springsteen: salve-me do desconhecido”).



Esta é a segunda vez que o baiano é dicado ao Globo de Ouro: a primeira foi em 2016, ao prêmio de Melhor Ator de Série Dramática por interpretar Pablo Escobar em “Narcos”, da Netflix.

Na edição de 2025, o Brasil esteve representado no Globo de Ouro com “ Ainda estou aqui”, indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa (perdeu para “Emilia Pérez”) e Melhor Atriz Dramática, que consagrou a atuação de Fernanda Torres.

A cerimônia de premiação, organizada pela Golden Globe Foundation, acontece no dia 11 de janeiro de 2026, direto de Los Angeles.

