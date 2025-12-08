Kleber Mendonça, sobre "O Agente Secreto" em o Globo de Ouro: "Celular parece árvore de Natal"
Longa concorre em três categorias: Melhor Filme Dramático, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator Dramático, para Wagner Moura
Nas redes sociais, o cineasta Kleber Mendonça Filho comentou as três indicações ao Globo de Ouro recebidas por “ O agente secreto”: Melhor Filme Dramático, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator dramático, para Wagner Moura.
“Obrigado pelas mensagens s todas, o celular parece árvore de Natal”, escreveu o pernambucano no X, acrescentando que estava “num aeroporto”.
“O Agente Secreto” disputa o troféu de melhor filme dramático com “Frankenstein”, “Hamnet”, “Valor sentimental”, "Foi apenas um acidente" e “Pecadores”.
Leia também
• "O Agente Secreto" recebe três indicações ao Globo de Ouro; confira concorrentes
• "O Agente Secreto' aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times
• 'O agente secreto' é indicado ao Spirit Awards, maior prêmio do cinema independente
Na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, os outros indicados são “Foi apenas um acidente”, “No other choice”, “Valor sentimental”, “A voz de Hind Rajab” e “Sirāt”.
Wagner Moura aparece na lista de melhor ator dramático com Joel Edgerton (“Sonhos de trem”), Michael B. Jordan (“Pecadores”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de lutador: The Smashing Machine”) e Jeremy Allen White (“Springsteen: salve-me do desconhecido”).
Esta é a segunda vez que o baiano é dicado ao Globo de Ouro: a primeira foi em 2016, ao prêmio de Melhor Ator de Série Dramática por interpretar Pablo Escobar em “Narcos”, da Netflix.
Na edição de 2025, o Brasil esteve representado no Globo de Ouro com “ Ainda estou aqui”, indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa (perdeu para “Emilia Pérez”) e Melhor Atriz Dramática, que consagrou a atuação de Fernanda Torres.
A cerimônia de premiação, organizada pela Golden Globe Foundation, acontece no dia 11 de janeiro de 2026, direto de Los Angeles.