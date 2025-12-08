A- A+

CINEMA Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Globo de Ouro 2026 Veja quais produções já estão no streaming e quais estreiam nos cinemas antes da premiação

Os filmes indicados ao Globo de Ouro 2026 foram anunciados nesta segunda-feira (8) e já movimentam o público que acompanha a temporada de premiações.



As produções incluem títulos que estreiam ainda este mês, obras que só chegam aos cinemas no início do próximo ano e longas já disponíveis no streaming.



O prêmio, considerado um dos principais termômetros do Oscar, será entregue em 11 de janeiro, em Los Angeles, com apresentação da comediante Nikki Glaser.





Entre os destaques da lista está "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que recebeu três indicações: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura.



O longa brasileiro divide espaço com algumas das produções mais comentadas da temporada, incluindo obras que dominam conversas desde seus lançamentos internacionais.

A seguir, veja onde assistir aos principais indicados ao Globo de Ouro 2026.

Melhor Filme – Drama

“Frankenstein” — Netflix

“Hamnet” — estreia em janeiro de 2026 nos cinemas

“O Agente Secreto” — disponível nos cinemas

“Valor Sentimental” — estreia nos cinemas em 25 de dezembro

“Foi Apenas um Acidente” — disponível nos cinemas

“Pecadores” — disponível nos cinemas

Melhor Filme – Comédia ou Musical

“Bugonia” — estreia nos cinemas em 25 de dezembro

“Nouvelle Vague” — Netflix

“Blue Moon” — Prime Video

“Marty Supreme” — estreia em 22 de janeiro nos cinemas

“Uma Batalha Após a Outra” — Prime Video e Apple TV

“No Other Choice” — sem data de estreia definida

Veja também