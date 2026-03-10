A- A+

OSCAR Com quatro indicações ao Oscar, "O Agente Secreto" mobiliza torcida e festas no Recife Confira onde assistir ao Oscar no Recife, cidade em que o filme tem maioria das locações

Com quatro indicações ao Oscar, o filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, chega à premiação deste ano cercado de expectativa. O longa disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, pela atuação de Wagner Moura, totalizando uma indicação a mais do que "Ainda Estou Aqui" conquistou na edição passada.

Com a cerimônia marcada para o próximo domingo (15), a torcida já começa a se mobilizar no Recife, cidade onde a história do filme se passa, com eventos e transmissões coletivas que prometem transformar a noite da premiação em uma grande celebração do cinema brasileiro.



Confira lugares que irão exibir o Oscar:

Cinema São Luiz

Na região central do Recife o Cinema São Luiz, uma das locações do filme, convida o público para assistir a transmissão no equipamento cultural de forma gratuita, a partir das 19h. Ao longo desta semana, no site do cinema, serão disponibilizados ingressos para retirada gratuita para quem deseja assistir a transmissão na grande telona, com os vitrais do artista Aurora de Lima na vista panorâmica. A data e o horário da venda ainda não foram divulgados, mas ser uma pessoa ligeira ajudará a garantir o bilhete.

Sede das Pitombeiras

Em Olinda, a Sede das Pitombeiras promove um evento gratuito e aberto ao público que se inicia às 19h, com apresentações musicais que antecedem a transmissão da premiação diretamente da sede do evento. O grupo Samba da Pitomba abre a noite, seguido pela Orquestra Paranampuka, responsável por animar o público e dar início à torcida coletiva pelo cinema brasileiro. A organização também convida o público a vestir camisa amarela, ou “camisa da sorte” - que virou um dos figurinos de Armando, interpretado pelo ator Wagner Moura - para celebrar juntos a expectativa por possíveis conquistas do país na principal premiação do cinema mundial.

Bar Super 8

No centro do Recife, o Bar Super 8 promove uma programação para acompanhar a cerimônia do Oscar 2026. A partir das 18h, a Orquestra Backstage abre a noite e embala o público durante um concurso de sósias inspirado em dois personagens do imaginário popular pernambucano: a Perna Cabeluda e Dona Sebastiana. As inscrições serão feitas no local, com direito a fantasias, e os vencedores de cada categoria receberão como prêmio o livro do filme O Agente Secreto. Após o concurso, às 20h, o público poderá acompanhar a transmissão completa da cerimônia em um telão montado na rua.

Parque Apipucos

A chegada da cerimônia do Oscar também vai mobilizar espaços ao ar livre na cidade. No Parque Apipucos, a proposta é oferecer ao público a experiência de assistir à transmissão da principal premiação da indústria cinematográfica em telão, reunindo espectadores em um ambiente aberto, mas com o frescor característico da área verde recifense. Mais detalhes sobre a estrutura e a programação do evento devem ser divulgados em breve.

Loa Restô

Na Zona Norte do Recife, um bar conhecido por abrigar uma pista de skate em seu interior também prepara uma programação especial para acompanhar a cerimônia do Oscar. Durante a transmissão, a casa promete pagar uma rodada para o público caso o filme "O Agente Secreto" conquiste alguma estatueta na premiação. Além disso, será realizado um sorteio entre os presentes: a mesa vencedora ganhará um mês de assinatura da Netflix. Mais detalhes sobre a programação do evento serão divulgados em breve pelo Instagram.

Casa Bacurau

A Casa Bacurau também entra no clima da cerimônia do Oscar neste domingo, com exibição da premiação seguida de uma festa na casa. O espaço, localizado na Rua Capitão Lima, no bairro de Santo Amaro, disponibiliza lotes de ingressos de cortesia válidos até as 22h, os ingressos podem ser retirados no link disponível na bio do Instagram do perfil. Após a transmissão da premiação, a programação segue com um after comandado pelos DJs Original DJ Copy e Asafira Blue.

Pajubar

Na região central do Recife, o Pajubar também vai entrar no clima da premiação e transmitirá a cerimônia do Oscar em um telão para o público. A casa, localizada na Avenida Manoel Borba, 693, no bairro da Boa Vista, ao lado do Club Metrópole, abre as portas a partir das 18h, com entrada gratuita para quem quiser acompanhar a noite do cinema mundial em clima coletivo

Veja também