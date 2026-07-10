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Famosos 'Agora a gente compete com namorada', reflete Daniel Cady sobre tempo passado com o filho Ex-marido de Ivete Sangalo relembrou que essa não foi a primeira surf trip que realizou ao lado de Marcelo

Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, comentou sobre uma viagem que fez ao lado do filho mais velho, Marcelo Sangalo. Durante as férias com o primogênito, o nutricionista refletiu a respeito de mudanças na vida do adolescente e sobre como administrar o tempo para atividades entre os dois.

"Cheguei ontem de madrugada de El Salvador, de uma surf trip que fiz com o meu filho", contou Cady em vídeo publicado nos stories de seu Instagram. Foi então que o profissional compartilhou uma reflexão que teve ao longo da viagem.

"A gente acha que vai ter muito tempo para viajar com os filhos, que eles vão estar sempre disponíveis para a gente, mas percebi nesta viagem agora que, pelo menos o meu mais velho, Marcelão, que não é mais Marcelinho, já está com asas grandes", relatou. "Provavelmente vai ser difícil fazer outra viagem só filho e pai, como essa, que a gente está disponível um para o outro."

O nutricionista percebeu que há uma certa dificuldade em manejar o tempo para atividades entre pai e filho, muito por conta de seu crescimento e desenvolvimento: "Agora a gente compete com namorada, e com outras descobertas da vida e do início da vida madura, de quase 18 anos. Bateu aquele sentimento: 'Será que vou ter outra oportunidade de viajar com ele?'", questionou.

Cady relembrou que essa não foi a primeira surf trip que realizou ao lado de Marcelo. Há três anos, os dois foram para a Costa Rica.

"Foi fantástico estar com ele no mar e surfando, fazendo o que a gente gosta. Mas a conclusão: vamos aproveitar nossos filhos enquanto a gente tem tempo e enquanto eles estão disponíveis para a gente, porque depois é namorada, amigo, o mundo e a vida. . Passa muito rápido", diz.

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