''Agora é perrengue'', diz Boninho ao comentar situação dos brothers no ''Tá Com Nada'' do BBB 24

Boninho comentou a punição que levou a casa toda do BBB 24 para o "Tá Com Nada" na festa dessa quarta-feira, 6. "Agora é perrengue", disse o comandante do programa em vídeo no Instagram.



O que aconteceu foi que a confeiteira e modelo Fernanda esqueceu a regra que proíbe de levar qualquer tipo de alimento das festas para dentro da casa, e entrou na mansão com um copo de bebida. Imediatamente ele foi punida, recebendo uma mensagem no telão interno da casa: "Fernanda: atenção - 50 estalecas".

O "Vacilômetro", que conta as infrações cometidas pelos competidores com as respectivas punições, bateu então no limite e todos sofreram a consequência. Agora eles ficarão com a vida um pouco mais difícil às vésperas de uma prova exigente. "Amanhã [hoje, quinta-feira] tem uma prova longa", lembrou Boninho.

O diretor até brincou, como se comemorasse o episódio. "Ai que saudade do Tá Com Nada! Fazia tempo que isso não acontecia e dessa vez foi só um vacilo, nada grave! Será que essa panela de pressão vai bombar?", escreveu na publicação.

Apesar disso, os brothers e sisters não passam fome, só ficam com a dieta restrita. "Arroz, feijão e goiabada garantido. Vamos ver como a galera vai reagir", lembrou Boninho.

