Teatro "Agora é que são elas!" chega ao Recife em curta temporada no mês de março, no Teatro RioMar Com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco, espetáculo apresenta nove esquetes escritos por Fábio Porchat, nos dias 14 e 15 de março

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco estarão juntas em cena no espetáculo "Agora É Que São Elas!” que chega ao Recife, em curta temporada de três sessões, nos dias 14 e 15 de março, no Teatro RioMar, em Boa Viagem.

No palco, as atrizes se transformam em vinte personagens. São homens e mulheres protagonistas de nove esquetes escritos por Fábio Porchat. Os espetáculos acontecem às 18h e 21h no dia 14, e 20h no dia 15. Os ingressos, a partir de R$ 19,80, estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro.



Sobre as esquetes

Para montar “Agora É que São Elas!”, Porchat misturou textos recém-criados e outros que, apesar de escritos em 2004 e 2005, revelam conexão com a década de 2020.

“É um humor de identificação, há pessoas que se reconhecem nos personagens ou conhecem alguém que se parece com eles. São encenações do dia a dia, situações que a gente passa, um comentário que eu achei divertido”, conta o diretor.

Na época, Porchat era estudante da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio, e chegou a encenar alguns esquetes ao lado do saudoso colega Paulo Gustavo.

“Foi muito lindo revisitar esses textos escritos há 20 anos, que eu fiz na escola pro Paulo Gustavo. E foi bom ver que esse material ainda é atual, funciona e é engraçado. Se estivermos conectados ao que acontece ao nosso redor, vamos entender o Brasil, os costumes e as pessoas que estão à nossa volta”, diz.

Entre as nove histórias, "Superstição" destaca o reencontro de duas amigas, interpretadas no palco por Maria Clara e Júlia, que não se viam há anos. Uma delas acredita cegamente em todas as superstições, enquanto a outra é puro ceticismo.



Já Priscila e Maria Clara contracenam em “Selfie”, sobre um fã que aborda uma famosa atriz em um restaurante e, enquanto tenta tirar uma fotografia, começa a listar defeitos na artista que supostamente admira.

Yan Carpenter/Divulgação

O esquete mais recente, intitulado 'Meu bebê’, apresenta um casal, interpretado por Júlia e Priscila, comparando seu filho de 8 meses com os filhos de outras amigas. Morrendo de medo que o próprio filho não seja o mais inteligente de todos.



Elenco

Diferentes gerações da comédia se encontram no palco: três atrizes que despontaram para o público em veículos diferentes. A carioca Maria Clara Gueiros é bailarina, estreou no teatro com o espetáculo Na Cola do Sapateado (1987), e ganhou popularidade na televisão com o humorístico Zorra Total, entre 2004 e 2007.

Também do Rio, Júlia Rabello estourou na internet como destaque do time do Porta dos Fundos e participou das novelas A Regra do Jogo (2015) e Rock Story (2016). A paulistana Priscila Castello Branco, por sua vez, fez drama no teatro em Cenas de uma Execução (2016) e participou nas novelas Deus Salve o Rei (2018) e Salve-se Quem Puder (2020).



O seu território, porém, é o stand-up e faz sucesso há dois anos com o solo Tô Quase Lá. A primeira temporada de “Agora É Que São Elas!” conquistou o público. O espetáculo estreou com casa cheia em março de 2024 no Festival de Curitiba e lotou por quatro meses o Teatro dos Quatro, com sessão extra em todos os sábados, e passou por uma curta temporada com ingressos esgotados em Niterói.

Para Porchat, o sucesso da montagem vem do trabalho em equipe. “A peça é despretensiosa. Tem três grandes comediantes no palco, elas dominam e têm consciência do potencial delas. Um texto de comédia só funciona sendo feito por comediantes que acreditam nele e que sabem pegar esse texto e ir além. Essas mulheres melhoram o meu texto e as piadas, e eu acho isso incrível”, comenta.



A história de Júlia Rabello com a montagem começou também há 20 anos. Ela recorda que, na época, Porchat a convidou para produzir "Infraturas”, peça que deu origem a "Agora É Que São Elas!".

“Quando ele me fez o convite, eu disse: que loucura, Fabio, anos atrás você me chamou para produzir a peça, agora você é o idealizador, diretor e produtor e me convida para atuar. Que interessantes as voltas que a vida dá. Eu tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a ouvir a leitura há 20 anos. Agora é uma responsabilidade fazer como atriz”.

Rapidez e velocidade são os pontos-chave para o humor funcionar, afirma Rabello. “Colocamos toda a nossa energia em estar com esse timing muito afiado”. Para ela, é esse elemento que torna o espetáculo tão contemporâneo e fácil de gerar identificação.

Para Maria Clara Gueiros, os textos “engraçadíssimos” são o maior ingrediente para a história de sucesso.

“Eles vão ficando mais engraçados à medida que a gente vai se apropriando deles. O texto já está tão bem escrito que eu só preciso mudar a musicalidade da minha interpretação. Dar vida a tantos personagens não foi um desafio”, aponta.

Gueiros cita que as colegas de cena também se tornaram “amigas pra vida” e se impulsionam na hora da improvisação. “Nós três somos muito criativas, então vamos criando. Quando uma faz isso, as outras duas já entendem e surfam na mesma onda. Nós criamos as interações no frescor da peça”.

Para Priscila, o desafio da peça é justamente não usar artifícios para a mudança de personagens.

“Não temos um figurino de caracterização e nenhuma mudança de personagem. A virada é em cena! E ali mesmo nasce o outro. Acredito que a improvisação vem com a reação da plateia. Descobrimos muitas coisas no palco. Às vezes a reação da plateia nos leva a uma improvisação que podemos usar em outras apresentações. O teatro é vivo e é uma delícia viver isso com minhas companheiras”, celebra.



“Agora é Que São Elas!” se destaca pelo humor autêntico, com espaço para improvisação, aproximando o público de cada cena. E, como uma das linguagens mais dinâmicas do teatro, cada esquete pode ser interpretado de maneira diferente a cada apresentação, oferecendo à plateia a sensação de estar assistindo a um espetáculo exclusivo a cada vez.







SERVIÇO:

Agora É Que São Elas!

Quando: Dia 14 de março de 2026, às 18h e 21h | Dia 15 de março de 2026, às 20h

Onde: Teatro RioMar: RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

*Sessão do dia 14, às 18h, é acessível através dos recursos de audiodescrição e Libras

Ingressos:

Plateia baixa: R$ 180 e R$ 90 (meia)

Plateia alta: R$ 140 e R$ 70 (meia) | Inteira popular: R$ 39,60 e R$ 19,80 (meia)

Balcão: R$ 39,60 e R$ 19,80 (meia)

À venda no site uhuu.come na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).

